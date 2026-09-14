Şeker Fabrikaları 13 ilde 99 sürekli işçi istihdam edecek

Şeker Fabrikaları, yayımladığı nitelik ve nicelik tablosuna göre 13 ilde toplam 99 engelli ve eski hükümlü sürekli işçi istihdam edecek.

ALIM YAPILACAK İLLER BELLİ OLDU

Alımlar Ağrı, Ankara, Burdur, Erciş, Ereğli, Eskişehir, Ilgın, Kars, Kastamonu, Malatya, Susurluk, Uşak ve Yozgat için gerçekleştirilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecek.

DETAYLAR BUGÜN İŞKUR'DA YAYIMLANACAK

İlanla ilgili detaylı bilgilere Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden 14 Eylül 2026 tarihinden itibaren ulaşılabilecek.