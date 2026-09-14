Şeker Fabrikaları 13 ilde 99 sürekli işçi istihdam edecek
Şeker Fabrikaları, nitelik ve nicelik tablosuna göre 13 ilde toplam 99 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular İŞKUR il/şube müdürlüklerine yapılabilecek, ilan detaylarına ise 14 Eylül 2026 tarihinden itibaren İŞKUR'un internet sitesinden ulaşılabilecek.
Şeker Fabrikaları, yayımladığı nitelik ve nicelik tablosuna göre 13 ilde toplam 99 engelli ve eski hükümlü sürekli işçi istihdam edecek.
ALIM YAPILACAK İLLER BELLİ OLDU
Alımlar Ağrı, Ankara, Burdur, Erciş, Ereğli, Eskişehir, Ilgın, Kars, Kastamonu, Malatya, Susurluk, Uşak ve Yozgat için gerçekleştirilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecek.
DETAYLAR BUGÜN İŞKUR'DA YAYIMLANACAK
İlanla ilgili detaylı bilgilere Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden 14 Eylül 2026 tarihinden itibaren ulaşılabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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