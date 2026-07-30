Kahramanmaraş\'ta Kayıp Çocuk Bulundu

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, 12 yaşındaki çocuğun saat 12.00 sıralarında kaybolduğu bildirildi. İhbar üzerine Kahramanmaraş AFAD koordinesinde bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmalara Jandarma ekiplerinin yanı sıra KADOSAK ile Ahde Vefa Sancaktar Derneği ekipleri de katıldı. Drone destekli yürütülen arama faaliyetlerinde mahalle çevresi ve kırsal alanlar titizlikle tarandı.

Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda kayıp çocuk sağ olarak bulundu. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan çocuk, tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.