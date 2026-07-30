Kahramanmaraş'ta Kayıp Çocuk Bulundu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kayıp Çocuk Bulundu

Kahramanmaraş\'ta Kayıp Çocuk Bulundu
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12 yaşındaki kayıp çocuk, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, 12 yaşındaki çocuğun saat 12.00 sıralarında kaybolduğu bildirildi. İhbar üzerine Kahramanmaraş AFAD koordinesinde bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta Kayıp <a class='keyword-sd' href='/cocuk/' title='Çocuk'>Çocuk</a> Bulundu

Çalışmalara Jandarma ekiplerinin yanı sıra KADOSAK ile Ahde Vefa Sancaktar Derneği ekipleri de katıldı. Drone destekli yürütülen arama faaliyetlerinde mahalle çevresi ve kırsal alanlar titizlikle tarandı.

Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda kayıp çocuk sağ olarak bulundu. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan çocuk, tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ta Kayıp Çocuk Bulundu
Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta Kayıp Çocuk Bulundu - Son Dakika

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