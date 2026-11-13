ABD Binance'ten çalınan milyar dolara el koyuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD Binance'ten çalınan milyar dolara el koyuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Binance\'ten çalınan milyar dolara el koyuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD yönetimi, Binance'e ekim sonunda düzenlenen saldırıda çalınan fonların bir bölümüne el koymak için mahkemeden izin aldı. Aynı açıklamada, Kuzey Koreli hackerların sahte görüntülü aramalarla yürüttüğü ayrı bir düzenin de çökertildiği duyuruldu.

ABD Adalet Bakanlığı, Binance'ten çalınan 1,2 milyar dolardan fazla kripto paraya el koymak ya da bu varlıkları dondurmak için mahkeme onayı aldığını açıkladı. Bu tutar, ABD makamları ve özel şirketlerin ortak çalışmasıyla dondurulan 2,7 milyar doları aşan fonun bir parçası.

Bakanlığa göre Kuzey Kore ordusuna bağlı TraderTraitor adlı grup, 29 Ekim civarında Binance'ten 6 milyar dolardan fazla varlık çaldı. Yetkililer, dondurma işlemleriyle saldırıda çalınanların yaklaşık yarısının durdurulduğunu belirtti.

FONLAR HENÜZ SAHİBİNE DÖNMEDİ

Mahkeme izni çıkan 1,2 milyar dolar yeni bulunmuş bir fon değil. Bu varlıklar daha önce token ihraççıları tarafından dondurulmuştu. Mahkeme izni, devletin müsadere yoluyla bu varlıkların mülkiyetini almasının önünü açıyor.

Binance ise çalınan tokenleri kendi fonlarıyla karşıladığını ve kullanıcıların zararını giderdiğini açıklamıştı. Bakanlık, saldırganların varlıkları köprüler, karıştırıcılar ve borsalar üzerinden taşımayı sürdürdüğünü bildirdi.

SAHTE GÖRÜNTÜLÜ ARAMALARLA 400 MİLYON DOLAR

Bakanlık aynı açıklamada, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) FaceStealer adını verdiği ayrı bir düzenin altyapısına da el konulduğunu duyurdu. Kuzey Koreli hackerlar bu yöntemle son 18 ayda 400 milyon dolardan fazla kripto para çaldı.

Saldırganlar, ele geçirdikleri hesaplardan görüntülü görüşme daveti gönderdi. Görüşmede kurbanın tanıdığı kişilerin önceden kaydedilmiş ya da yapay zekayla üretilmiş görüntülerini oynattılar. Ardından teknik bir sorun bahanesiyle kurbanlara kötü amaçlı yazılım yüklettiler.

FBI, soruşturma kapsamında kurbanlara ait 900'den fazla web kamerası kaydına el koydu. FBI Los Angeles ofisinin yöneticisi Patrick Grandy, "Bu yöntem, her yerde kullanılan görüntülü görüşme platformlarına ve değerli kişisel ilişkilerimize duyduğumuz güveni kötüye kullanıyor" dedi.

Kuzey Kore ise Binance saldırısıyla ilgisi olmadığını savunuyor ve FBI'ın tespitini siyasi bir provokasyon olarak nitelendiriyor.

Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Eski basın danışmanı Emre Olur’a Peker cephesinden kesin mesaj Eski basın danışmanı Emre Olur'a Peker cephesinden kesin mesaj
Koltuğu 24 saat geçmeden doldu İşte Kırmızı Şeytanlar’ın yeni hocası Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası
Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi’nde kıldı, ardından Kapalıçarşı’ya geçti Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldı, ardından Kapalıçarşı'ya geçti
Trabzon’da bir garip İsrail protestosu Akademisyen kendini vinçten sarkıttı Trabzon'da bir garip İsrail protestosu! Akademisyen kendini vinçten sarkıttı
Ecevit’in davetiyle CHP’ye katılmıştı 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi Ecevit'in davetiyle CHP'ye katılmıştı! 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi
TikTok videosu çekmek için kafesten çıkarılan kaplan, 19 yaşındaki genci öldürdü TikTok videosu çekmek için kafesten çıkarılan kaplan, 19 yaşındaki genci öldürdü
Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini Fatih Terim’in sözleriyle yaktı Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini Fatih Terim'in sözleriyle yaktı
18:37
Osman Kavala’nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
18:19
ABD’de 8 kişinin öldüğü facia kamerada
ABD'de 8 kişinin öldüğü facia kamerada
18:11
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim’de başlamıştı
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı
18:07
Bilal Erdoğan’a sevgi seli Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
17:23
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
16:26
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi
Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 18:40:23. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD Binance'ten çalınan milyar dolara el koyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android