ABD-İran gerilimi Bitcoin\'de yeni düşüş başlatır mı?

Sektör verilerine göre Bitcoin zirvesinden yüzde 3,6'ya varan düşüşle 65 bin 410 dolardan 62 bin 466 dolara kadar indi. Günlük grafik görüntüsünün alındığı sırada fiyat, seans içinde yüzde 2,5 kayıpla 63 bin 155 dolar dolayında işlem görüyordu. Bu düşüş Bitcoin'i, yaklaşık 63 bin 445 ve 64 bin 488 dolardaki 7 ve 25 günlük basit hareketli ortalamalarının altına itti. Her iki seviyenin de kaybedilmesi, kripto paranın temmuz toparlanmasını sürdürememesinin ardından kısa vadeli satıcıların yeniden kontrolü ele aldığına işaret ediyor.

Bitcoin, 69 bin 104 dolardaki 50 günlük ve 71 bin 499 dolar dolayındaki 200 günlük ortalamanın da hâlâ belirgin biçimde altında bulunuyor. Bu ortalamalar önemli bir direnç bölgesi oluşturuyor ve kripto paranın mayısta 82 bin doların üzerinden düşmesinden bu yana süregelen düşüş yapısını pekiştiriyor. Günlük Aroon göstergesi de bu okumayı destekliyor. Aroon Down yüzde 100'e sıçrarken Aroon Up yüzde 28,57 seviyesinde kaldı. Yine de Bitcoin, yaklaşık 58 bin ile 67 bin dolar arasındaki geniş bandı henüz aşağı kırmadı. Satıcıların bu yapının alt sınırını açığa çıkarması için fiyatı kalıcı biçimde 62 bin doların altına taşıması gerekiyor.

İRAN GERİLİMİ RİSK İŞTAHINI VURDU

Bitcoin'deki son düşüş, ABD- İran çatışmasında yeni bir tırmanışa ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen enerji arzına dair endişelerin yeniden artmasına denk geldi. İran, ABD askeri refakatinde boğazı geçmeye çalışan iki petrol tankerine saldırdığını açıkladı. Tahran ayrıca dört gemiyi daha geri çevirdiğini öne sürerken, gemi takip verileri boğazdan geçen trafiğin zayıf kaldığını gösterdi. Bu gelişme, ticari gemilere yönelik münferit bir saldırıdan daha büyük bir piyasa riski taşıyor. Çünkü ABD refakatinin varlığı, doğrudan bir askeri karşılık olasılığını artırıyor.

İran ayrı olarak, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD bağlantılı askeri tesisleri hedef alan insansız hava aracı saldırıları düzenledi. Kuveyt, araçları düşürdüğünü ve herhangi bir kayıp yaşanmadığını bildirdi. Başkan Donald Trump ise yönetimin çatışmadaki sonraki adımlarını değerlendirirken kabinesini Camp David'de topladı. Toplantıda yeni bir askeri operasyon resmen duyurulmadı. ABD Senatosu da Trump'ın çatışmayı sürdürme yetkisini kısıtlayan bir düzenlemeyi 49'a karşı 50 oyla ilerletemedi. Bu sonuç, yönetimin kısa vadeli askeri seçeneklerini büyük ölçüde değiştirmeden bıraktı. Tüm bu gelişmeler petrol fiyatlarını yükseltti ve yüksek enerji maliyetlerinin ABD enflasyonunu yukarıda tutabileceği endişesini tazeledi. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil getirileri de Bitcoin ile faiz getirmeyen diğer riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı.

YUVARLAK TEPE FORMASYONU 59 BİN DOLARI HEDEFLİYOR

Bitcoin'in dört saatlik grafiğinde haziran sonundan bu yana bir yuvarlak tepe formasyonu gelişiyor. Kripto para yaklaşık 59 bin dolardan 22 Temmuz'daki 66 bin 700 dolar dolayındaki zirveye tırmandıktan sonra kademeli olarak daha düşük zirveler oluşturdu. 65 bin dolar civarından gelen son geri dönüş, fiyatı formasyonun 62 bin ile 63 bin dolar arasındaki boyun çizgisine doğru itti. Bu bölgenin altında dört saatlik kapanışın doğrulanması, kırılımı geçerli kılabilir ve 59 bin doları yeniden gündeme getirebilir.

Momentum göstergeleri şu anda satıcıların lehine. Dört saatlik MACD çizgisi, eksi 109 dolayındaki sinyal çizgisinin altına, yaklaşık eksi 229 seviyesine geriledi. Negatif histogram ise eksi 120 dolayına genişleyerek düşüş ivmesinin son gerilemede hızlandığını gösterdi. Buna karşın Stokastik RSI aşırı satım bölgesine ulaştı. Göstergenin iki çizgisi de 20 eşiğinin altında, 12,29 ve 18,60 seviyelerinde bulunuyor. Bu okuma anlık bir toparlanmayı garanti etmese de satış dalgasının kısa vadede aşırı gerilmiş olabileceğine işaret ediyor. Bitcoin bu nedenle yönünü belirlemeden önce kırdığı 63 bin 400 ile 64 bin 500 dolar bölgesini yeniden test edebilir. 64 bin 500 doları geri alması anlık düşüş kurulumunu zayıflatırken, 65 bin 500 doların üzerine çıkması yuvarlak tepe yapısını sınayabilir.

62 BİN DOLARDAKİ LİKİDİTE TERSİNE DÖNÜŞ TETİKLEYEBİLİR

Kripto yatırımcısı Ted Pillows, Bitcoin'in tasfiye haritasını kullanarak aşağı yönde olası bir başka hedef belirledi. Pillows'a göre düşüş, önceki işlem aralığının altındaki likiditenin büyük bölümünü zaten temizledi ve geriye 62 bin dolara yakın bir yoğunlaşma bıraktı. Yatırımcı şöyle konuştu: "62 bin dolar dolayında hâlâ bir küme var ve sıradaki bu olabilir. Ancak ondan sonra bir tersine dönüş yaşanabilir."

62 bin dolar bölgesi, yuvarlak tepenin boyun çizgisi ve son dönemdeki birkaç gün içi dip ile örtüşüyor. Bu da onu kısa vadedeki en önemli seviye haline getiriyor. Bu desteğin altına yönelik bir süpürme, alıcılar toparlanmaya çalışmadan önce kaldıraçlı uzun pozisyonların tasfiyesini tetikleyebilir. Talebin gelmemesi ise fiyatın önce 60 bin dolara, ardından yuvarlak tepe hedefi olan 59 bin dolara doğru yolunu açabilir. Yukarı yönde ise Bitcoin'in önce 63 bin 445 ve 64 bin 488 dolar seviyelerini geri alması gerekiyor. Daha güçlü direnç ise temmuzdaki birçok rallinin durakladığı 65 bin ile 66 bin 700 dolar arasında bulunuyor. Jeopolitik başlıklar ise anlık dış risk olmayı sürdürüyor. ABD güçlerini, tankerleri ya da büyük deniz yollarını içeren yeni saldırılar petrolü yükseltip risk kaçışını uzatabilir. Öte yandan müzakerelere ya da Hürmüz'den güvenli geçişe dair işaretler enflasyon endişelerini hafifletip Bitcoin'in dengelenmesine yardımcı olabilir.