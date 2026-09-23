Avrupa'dan kripto güvenliğine kuantum uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa'dan kripto güvenliğine kuantum uyarısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa\'dan kripto güvenliğine kuantum uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'nın üç finans denetçisi, kuantum bilgisayarların kripto varlıkları koruyan şifreleme yöntemlerini gelecekte tehdit edebileceği uyarısında bulundu. Kurumlar, finans sektörüne yeni teknolojilerin doğuracağı risklere karşı hazırlıklarını güçlendirme çağrısı yaptı.

Avrupa Bankacılık Otoritesi, Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Otoritesi ile Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, 23 Eylül'de yayımladıkları ortak risk değerlendirmesinde kuantum teknolojisine dikkat çekti. Raporda, iletişimden finansal işlemlere, veri tabanlarından Blockchain ağlarına kadar pek çok alanda kullanılan kriptografik korumanın zayıflayabileceği belirtildi.

Denetçilere göre güvenlik riskleri, kuantum bilgisayarların ticari olarak kullanılabilir uygulamalarından daha önce ortaya çıkabilir. Kurumlar bu nedenle piyasa katılımcıları ve denetim otoritelerinden hazırlıklarını artırmalarını, teknolojideki gelişmeleri yakından izlemelerini istedi.

KRİPTO CÜZDANLARININ KORUMASI HEDEF OLABİLİR

Kripto varlıklar açısından temel tehlike, transferleri onaylamak için kullanılan dijital imzalarda yatıyor. Yeterince güçlü bir kuantum bilgisayar, bazı mevcut imza yöntemlerinde açık anahtardan özel anahtarı hesaplayabilir. Böyle bir gelişme, saldırganın varlık sahibinin izni olmadan işlem yapabilmesinin önünü açabilir.

Uyarı, bugün bu kapasiteye sahip bir bilgisayar bulunduğu veya kripto ağlarının kuantum saldırısıyla ele geçirildiği anlamına gelmiyor. Riskin ne zaman gerçekleşebileceği belirsizliğini koruyor. Ancak cüzdanların ve ağların yeni güvenlik yöntemlerine geçişinin zaman alması, hazırlıkların tehdidin ortaya çıkmasından önce başlamasını gerektiriyor.

BİTCOİN VE ETHEREUM'DA HAZIRLIK SÜRÜYOR

Kripto geliştiricileri de mevcut imza sistemlerinin geleceğini tartışıyor. Bitcoin geliştiricisi Jameson Lopp ve diğer beş yazarın hazırladığı BIP 361 önerisi, kuantuma dayanıklı bir imza yönteminin devreye alınmasının ardından eski imzaların aşamalı olarak kullanım dışı bırakılmasını öngörüyor. Henüz taslak aşamasındaki öneri, Bitcoin ağında kabul edilmiş bir değişiklik veya başlamış bir geçiş takvimi oluşturmuyor.

Ethereum Foundation ise 7 Eylül'de açıkladığı protokol önceliklerinde daha somut bir hedef ortaya koydu. Kuruluş, Ethereum ana ağının işlem yürütme, uzlaşma ve veri katmanlarının tamamını Aralık 2029'a kadar kuantuma dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyor.

Aralık 2029 hedefi, geliştirme çalışmalarına yön veriyor. Kuruluş bu tarihi, kuantum saldırılarının başlayacağına ilişkin bir tahmin olarak sunmuyor. Kuruluş, kuantum teknolojisindeki ilerlemeyi Ocak 2027'de dış uzmanlarla yeniden değerlendirerek hazırlık takvimini gözden geçirmeyi planlıyor.

Kripto ParaFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emin Olcay’dan savcıya ifade sonrası ilk sözler Emin Olcay'dan savcıya ifade sonrası ilk sözler
Okul saldırısında yaralanan öğrencinin yakınından Bakan Çiftçi’ye dikkat çeken soru Okul saldırısında yaralanan öğrencinin yakınından Bakan Çiftçi'ye dikkat çeken soru
Güzellik merkezi kisvesiyle sahte senet iddiasıyla 4 ilde 10 şüpheli gözaltına alındı Güzellik merkezi kisvesiyle sahte senet iddiasıyla 4 ilde 10 şüpheli gözaltına alındı
5 yaşındaki Göktuğ’un yaşam mücadelesi Gen tedavisi için gereken tutar 2 milyon 900 bin dolar 5 yaşındaki Göktuğ'un yaşam mücadelesi! Gen tedavisi için gereken tutar 2 milyon 900 bin dolar
Emine Erdoğan, “UEA Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı“nda konuştu: Emine Erdoğan, "UEA Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı"nda konuştu:
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti Mehmet Çakmak gözaltına alındı Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı
“Yöresel“ diye vatandaşa yedireceklerdi, hepsi imha edildi "Yöresel" diye vatandaşa yedireceklerdi, hepsi imha edildi
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı 20 milyon dolarlık yatırım Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırım
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü Feryatları ortalığı inletti ama... Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi
40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
17:27
Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi Bakan Gürlek’ten merak edilen soruya yanıt
Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Bakan Gürlek'ten merak edilen soruya yanıt
17:13
Vlahovic’ten Serenay Sarıkaya’ya sürpriz O fotoğrafı beğendi
Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya sürpriz! O fotoğrafı beğendi
17:12
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek
Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
16:30
Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama Yavaş’ı kendi sözleriyle vurdu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
16:14
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti
BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
15:48
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
14:48
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:23
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
13:59
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil
Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 17:43:53. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa'dan kripto güvenliğine kuantum uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei