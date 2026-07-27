Avrupa\'nın yüksek standartları kripto sektöründe birleşmeleri tetikleyebilir

MiCA geçiş dönemi 1 Temmuz 2026'da Avrupa Birliği genelinde sona erdi. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), yetki almadan AB müşterilerine hizmet veren şirketlerin kapsamdaki kripto hizmetlerini durdurması gerektiğini belirtti. Lisanssız şirketler, kademeli kapanış planlarını uygulamak ve müşterilerinin varlıklarını yetkili bir sağlayıcıya ya da kendi denetimlerindeki bir cüzdana taşımasına yardımcı olmak zorunda.

Lisans, bir kripto varlık hizmet sağlayıcısına MiCA'nın pasaport sistemine erişim veriyor. Fakat lisans, süregelen yükümlülükleri de beraberinde getiriyor. Şirketler yönetişim, sermaye, piyasa davranışı, şikâyet yönetimi, siber güvenlik ve kara para aklamayı önleme sistemlerini sürekli işletmek durumunda kalıyor. Bu sabit maliyetler, küçük borsalar, aracılar ve saklama kuruluşları üzerinde daha ağır bir yük oluşturuyor. Önceki ulusal sistemler altında 3.000'den fazla kripto şirketi kayıtlıyken mayıs ayı itibarıyla yalnızca 194 şirket MiCA onayı almıştı. ESMA'nın sicili, temmuz son tarihi çevresindeki onayların ardından yaklaşık 300 yetkili sağlayıcıya ulaştı.

BİRLEŞİK KRALLIK BAĞIMSIZ KALMANIN MALİYETİNİ ARTIRABİLİR

Birleşik Krallık, MiCA benzeri ayrı bir düzen kurmak yerine kriptoyu mevcut finansal hizmetler çerçevesinin içine yerleştirmeyi seçti. Finansal Davranış Otoritesi (FCA), işlem platformlarının, saklama kuruluşlarının, aracıların, stablecoin ihraççılarının ve staking düzenleyen şirketlerin yetkilendirme alması gerekeceğini bildirdi. Başvurular 30 Eylül 2026 ile 28 Şubat 2027 arasında yapılacak, düzen ise 25 Ekim 2027'de yürürlüğe girecek.

Morgan Lewis'in Londra ofisinde ortak ve firmanın küresel fintek ekibinin eş lideri Steven Lightstone, FCA'nın rekabete ve yeni girenlere yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Lightstone'a göre otorite, özellikle tüketicilerin söz konusu olduğu yerlerde "çok yüksek standartlar" uyguluyor. Ortak, bir kripto şirketinin "sıradan geleneksel bir finans kuruluşu gibi" ele alınacağını, FCA yetkisini almanın yine de zor olacağını belirtti.

FCA'nın nihai kripto kuralları, müşteri varlığı korumalarını kripto saklama hizmetine de genişletiyor. Otoritenin CASS çerçevesi, yetkili saklama kuruluşları için müşteri kripto varlıklarının şirket fonlarından ayrıştırılmasını, özel anahtar yönetimini, mutabakatları ve kurtarma prosedürlerini kapsıyor. Lightstone bu gerekliliklerin "çok külfetli" olduğunu, bunun da yeni girenleri söz konusu kontrollere zaten sahip geleneksel bir firmayla birleşmeye ya da onun tarafından satın alınmaya yönlendirebileceğini söyledi.

BANKALAR KRİPTOYA BİR GİRİŞ KAPISI BULUYOR

Bankalar, her hizmeti şirket içinde kurmak yerine satın almalar yoluyla teknoloji, lisans ve uzman ekiplere ulaşabiliyor. Kripto şirketleri ise sermaye, uyum personeli, dağıtım ağı ve müşteri ilişkileri kazanabiliyor. İki taraf da tam bir devralma istemediğinde ortaklıklar orta bir yol sunabiliyor. Sygnum Europe'un CEO'su Simon Schneider, Avrupa'daki bankaların yüzde 20'sinden azının herhangi bir kripto hizmeti sunduğunu, dolayısıyla alanın büyük ölçüde karşılıksız kaldığını söyledi. Schneider'a göre MiCA'nın en büyük katkısı, yeni lisans kategorileri yaratmaktan çok finans kuruluşlarına uzun süredir aradıkları yasal kesinliği vermesinde yatıyor.

Schneider, İsviçre'yi olası bir örnek olarak gösterdi. Yöneticiye göre ülkenin dağıtık defter teknolojisi mevzuatının birkaç yıl önce yürürlüğe girmesinin ardından büyük İsviçre bankaları arasında kripto benimsenmesi hızlandı ve bugün önde gelen bankaların yaklaşık dörtte üçü dijital varlık hizmeti sunuyor. Avrupa'da son dönemde her iki model de görüldü. Fransa'dan CACEIS, MiCA lisanslı kripto platformu Meria için bir anlaşmaya yaklaştı. Portekiz'den Bison Bank, dijital varlık yan kuruluşunu bünyesine katarak MiCA yetkili sağlayıcısı oldu. İspanya'dan Cecabank ise finans kuruluşlarına yönelik düzenlemeye uygun kripto saklama hizmetini başlattı. Bir grup Avrupa bankası MiCA uyumlu bir euro stablecoin projesi için Fireblocks'u seçerken Qivalis, konsorsiyumunu 15 ülkede 37 finans kuruluşuna genişletti.

ÖLÇEK HIZIN ÖNÜNE GEÇEBİLİR

Bir danışmanlık raporuna göre fintek alanındaki birleşme ve satın alma işlemlerinin değeri 2023'teki 105 milyar dolardan 2025'te 251 milyar dolara yükseldi. Ölçek kazanmış fintek şirketleri 2025'te 659 satın alma tamamladı. Bankalar ve diğer yerleşik kuruluşların işlem sayısı ise 589'da kaldı. Dijital varlıklar ve uyum, alıcıların ilgisini çeken alanlar arasında yer aldı. MiCA, anlaşmalar için bir gerekçe daha ekliyor. Bir alıcı, uyum maliyetlerini daha geniş bir müşteri tabanına yayabiliyor, satın alınan şirket ise mükerrer lisans ve sistemleri sürdürme yükünden kurtulabiliyor.

Bu tablo, bankaların tüm kripto yerlisi şirketlerin yerini alacağı anlamına gelmiyor. Uzman sağlayıcılar, birçok bankanın sahip olmadığı teknoloji ve piyasa bilgisini sunmayı sürdürüyor. Bireysel saklama da düzenlemeye tabi saklama kuruluşlarının iş modelinin dışında kalmayı sürdürecek. Olası değişim, bağımsız sağlayıcı sayısının azalması ve bankacılık dağıtımını kripto altyapısıyla birleştiren daha fazla grubun ortaya çıkması yönünde. Nihai tablo, yetkilendirme kararlarına, işletme maliyetlerine ve müşteri geçişlerine bağlı olacak.