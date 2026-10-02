Bankalara daha geniş kripto yetkisi gündemde - Son Dakika
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Bankalara daha geniş kripto yetkisi gündemde

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Bankalara daha geniş kripto yetkisi gündemde
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ABD'de bankaların kripto piyasasındaki rolünü genişletebilecek düzenlemeler tartışılıyor. Kongre Araştırma Servisi'nin yeni değerlendirmesi, henüz yasalaşmayan CLARITY tasarısının bankalara açabileceği faaliyetleri ve mevcut kurallardan farkını ortaya koydu.

Kongre Araştırma Servisi (CRS), 30 Eylül tarihli raporunda tasarının Senato versiyonunun bankalar ve kredi birlikleri için 11 kategoride kripto faaliyetine izin verebileceğini belirtti. Dijital varlıkların ihracına aracılık edilmesi ve alım satımı da önerilen yetkiler arasında yer alıyor.

Tartışmanın merkezinde, kripto hizmetlerinin bankanın kendi bünyesinde mi yoksa banka dışı iştirakler üzerinden mi yürütüleceği bulunuyor. Tasarının farklı versiyonları, hangi kuruluşların bu faaliyetleri üstlenebileceği konusunda farklı sınırlar çiziyor.

BANKALARIN DOĞRUDAN FAALİYET ALANI GENİŞLEYEBİLİR

Temsilciler Meclisinden geçen metin, bankaların zaten yasal olarak yapabildiği işlemlerde dijital varlık veya blok zinciri teknolojisi kullanabilmesini öngörüyor. Finansal holding şirketlerine tanınacak bazı kripto faaliyetlerinin ise banka dışı iştirakler üzerinden yürütülmesine izin veriyor.

Senato metni daha geniş bir yaklaşım benimsiyor. Rapora göre sıralanan faaliyetlerin bankalar ve kredi birlikleri tarafından yapılabilmesi öngörülürken sigortalı bankalar ile banka dışı iştirakler arasındaki ayrım korunmuyor.

CRS, dijital varlıkların ihracına aracılık ve alım satım yetkilerini bu farkın örnekleri arasında gösteriyor. Değerlendirmeye göre önerilen izinler, bankaların benzer geleneksel menkul kıymet işlemlerindeki yetkilerinin ötesine geçebiliyor.

STABLECOİN GETİRİLERİ BANKALARI KAYGILANDIRIYOR

Bankacılık kuruluşları, kripto faaliyetlerine daha geniş alan açılmasını tartışırken stablecoin sahiplerine sunulan ödüllere de itiraz ediyor. Sektör birlikleri, mevduat faizine benzeyen ödemelerin müşterileri bankalardan para çekmeye yöneltebileceğini savunuyor. Bu kaygının temelinde, mevduat kaybının bankaların hanehalkına ve işletmelere kredi verme kapasitesini azaltabileceği düşüncesi yer alıyor.

Yeni yetkilerin uygulanabilmesi için tasarının yasalaşması gerekiyor. Senatoda 15 Eylül'de yapılan usul oylamasında görüşmelere geçmek için gerekli 60 oya ulaşılamadı. Bu sonuç tasarının nihai olarak reddedilmesi anlamına gelmese de yasama sürecinin ilerlemesini durdurdu.

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