Binance Avrupa lisansını kaybedebilir - Son Dakika
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Binance Avrupa lisansını kaybedebilir

Binance Avrupa lisansını kaybedebilir
16.06.2026 17:07
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Kripto borsası Binance'ın ocak ayında Yunanistan üzerinden yaptığı MiCA lisans başvurusunun reddedilmek üzere olduğu öğrenildi. Lisans çıkmazsa borsa, geçiş süresinin bittiği 1 Temmuz'dan itibaren AB'de hizmet veremeyecek.

Konuya yakın iki kaynağa göre Binance, önümüzdeki haftalarda Avrupa Birliği müşterilerine hizmet sunma iznini yitirebilir. Borsanın ocak ayında Yunanistan Sermaye Piyasası Komisyonu'na (HCMC) yaptığı Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği (MiCA) lisans başvurusunun reddedilmesi bekleniyor.

MiCA kuralları gereği kripto şirketlerinin AB genelinde faaliyet sürdürebilmek için haziran sonuna kadar lisans alması gerekiyor. Lisans alamayan Binance'ın temmuz başından itibaren blokta faaliyet gösteremeyeceği belirtiliyor. HCMC ise gizlilik kurallarını gerekçe göstererek başvuruya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Binance sözcüsü, şirketin MiCA lisansı için başvurduğunu ve son 18 ayda düzenleyicilerle yapıcı biçimde çalıştığını söyledi. Sözcü, HCMC ile kapsamlı bir başvuru süreci yürüttüklerini, gerekli koşulları karşıladıklarına inandıklarını ve HCMC'nin incelemeyi tamamlayıp başvuruyu MiCA gerekliliklerine uygun bulduğunu anladıklarını belirtti. Sözcü, "HCMC aksine dair resmi bir işaret vermedi." ifadesini kullandı.

Borsanın eş CEO'su Richard Teng, şubatta Yunanistan'ın iş gücü ve güvenlik profilinin, borsanın Avrupa'daki düzenleyici merkezi için büyük finans merkezlerine kıyasla avantaj sağladığını söylemişti. Singapur ve Abu Dabi'de düzenleyici olarak görev yapan Teng, o dönemde lisansın temmuz son tarihine kadar verilip verilmeyeceği kararını AB'ye bırakacağını ifade etmişti.

MİCA GEÇİŞ SÜRESİ 1 TEMMUZ'DA BİTİYOR

AB'nin MiCA geçiş süresi 1 Temmuz 2026'da sona eriyor. Bu tarihten itibaren MiCA lisansı bulunmayan kripto varlık hizmet sağlayıcıları blokta faaliyet gösteremeyecek. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), başvurusu inceleme aşamasında olan şirketlerin de bu kuraldan muaf olmadığını ve son tarihe kadar lisans alamayanların müşteri tabanını kaybedebileceğini açıkladı.

Hukuk firması Walkers'tan Avukat Niall Esler, başvuru kuyruğunda yer almanın şirketleri son tarihten korumayacağını belirtti. Esler'e göre geçiş süresi bittikten sonra lisanssız biçimde AB müşterilerine hizmet veren şirketler hukuka aykırı hareket etmiş sayılacak ve faaliyetlerini sürdüremeyecek.

İNDİRMELERİN YÜZDE 41'İ ONAYSIZ BORSAYA GİTTİ

Sürecin etkisi büyük bir kullanıcı kitlesini ilgilendiriyor. OKX Europe'nin verilerine göre Mayıs 2025 ile Mayıs 2026 arasında Avrupa'da yapılan 18,5 milyon kripto uygulama indirmesinin 7,6 milyonu yani yüzde 41'i, ESMA'nın MiCA onaylı listesinde yer almayan borsalara yöneldi. OKX Europe CEO'su Erald Ghoos, Avrupalı kripto kullanıcılarının yaklaşık yüzde 60'ının MiCA onayı bulunmayan platformlarda aktif olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Aynı belirsizliği yaşayan başka büyük borsalar da var. Bitget, 2025'te Avusturya'da MiCA lisansı için başvurmuş ve onayı 2026'nın ikinci çeyreğinde beklediğini açıklamıştı. 1 Temmuz'a kadar lisans sürecini tamamlayamayan şirketlerin büyük bölümünün hizmetlerini durdurması bekleniyor. Bu tablo, Avrupa kripto sektöründe beklenen konsolidasyon dalgasının habercisi sayılıyor.

Kripto Para, Yunanistan, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Binance Avrupa lisansını kaybedebilir - Son Dakika

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