Birleşik Krallık'ta bireysel fonlara yüzde 10 kripto sınırı gündemde - Son Dakika
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Birleşik Krallık'ta bireysel fonlara yüzde 10 kripto sınırı gündemde

Birleşik Krallık\'ta bireysel fonlara yüzde 10 kripto sınırı gündemde
09.06.2026 17:06
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Birleşik Krallık finans düzenleyicisi Finansal Davranış Otoritesi (FCA), bazı yetkili yatırım fonlarının portföylerinde yüzde 10'a kadar kripto borsa yatırım senedi (ETN) tutmasına izin vermeyi önerdi. Adım, bireysel yatırımcılarla fonlar arasındaki düzenleyici boşluğu kapatmayı hedefliyor.

FCA yayımladığı öneriyi üç aylık bir istişare metninde gündeme getirdi. Düzenleme, UCITS olarak bilinen bireysel yatırımcı odaklı fonların ve UCITS kapsamı dışındaki bazı fonların kriptoya erişim kazanmasına olanak tanıyacak.

Düzenleyici, yetkili fonların yatırımcı taleplerine uygun ve güncel kalmasını istediğini, bunu yaparken tüketicilerin yeterince korunmasını ve piyasaların düzgün işlemesini gözettiğini belirtti.

Öneri, FCA'nın bireysel yatırımcıların kripto borsa yatırım senetlerini işlem yapmasına yönelik yasağı ağustosta kaldırmasının ardından, kripto ürünlerini kimlerin alabileceğine ilişkin kuralları uyumlu hâle getirmeyi amaçlıyor. Düzenleyici bu hamleyle bireysel yatırımcıların kriptoya erişimini diğer ülkelerle aynı çizgiye taşımak istedi.

FCA istişare metninde, yüzde 10'luk üst sınırın fonların maruz kalabileceği varlıklara temkinli kısıtlamalar getireceğini, buna karşılık bu fonların bireysel tüketicilere pazarlanmasına izin vereceğini ifade etti. Düzenleyici, dayanak kripto varlıklarının spekülatif niteliği nedeniyle bireysel yatırımcı odaklı fonların kripto ürünlerine kayda değer ölçüde maruz kalmasını uygun bulmadığını ekledi.

FONLAR YATIRIM HEDEFLERİYLE UYUMU GÖSTERMEK ZORUNDA

Kriptoya yatırım yapmak isteyen bireysel fonların, bu yatırımın ilgili fonun açıklanan yatırım hedefleri ve risk profiliyle tutarlı olduğunu kanıtlaması gerekecek. Öneriye göre düzenlemeye tabi olmayan ve nitelikli yatırımcı fonları daha spekülatif varlıklara yatırım yapabilecek ve bu fonların tuttuğu varlıklara bir sınır uygulanmayacak. Ancak bu fonlar bireysel yatırımcılara pazarlanamayacak ya da satılamayacak.

FCA ayrıca gayrimenkul gibi uzun vadeli varlıklara odaklanan fonların ve bireysel yatırımcı odaklı diğer fonların kripto borsa yatırım senedi tutmasının engellenip engellenmemesi konusunda görüş topluyor. Düzenleyici kriptoyu bu fonların yatırım hedefleriyle uyumlu görmediğini savunuyor. Öneriye ilişkin istişare süreci beş hafta sürecek ve 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

BİRLEŞİK KRALLIK KRİPTOYA YOLU AÇIYOR

Öneri, Birleşik Krallık'ın kripto için adım adım zemin hazırladığı bir döneme denk geldi. FCA ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) stablecoinler, kripto saklama ve staking için önerilen kurallar üzerinde istişare yürütüyor.

İngiltere Merkez Bankası geçen ay, kripto şirketlerinin tutma limitleri ile rezerv gerekliliklerinin benimsemeyi baltalayabileceği uyarısının ardından önerdiği stablecoin rejiminin bazı bölümlerini yeniden değerlendirdiğini açıkladı. FCA da nisanda varlık yöneticilerinin Blockchain kullanımını kolaylaştırmak için tokenlaştırılmış fonlara yönelik yeni kurallar belirledi ve stablecoin ihracı, kripto işlemleri, saklama ve staking gerekliliklerini netleştiren bir rehber için görüş istedi.

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SON DAKİKA: Birleşik Krallık'ta bireysel fonlara yüzde 10 kripto sınırı gündemde - Son Dakika
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