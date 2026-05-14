Bitcoin 200 günlük hareketli ortalamada kritik dirence takıldı
Bitcoin 200 günlük hareketli ortalamada kritik dirence takıldı

14.05.2026 16:02
Kripto analiz firması CryptoQuant, Bitcoin fiyatının altı haftalık rallinin ardından 200 günlük hareketli ortalaması olan 82.400 dolara ulaşarak tarihsel olarak güçlü bir direnç seviyesini test ettiğini bildirdi. Firma bu seviyenin 2022 ayı piyasasında önemli bir direnç noktası olduğuna dikkat çekti.

CryptoQuant perşembe günkü raporunda 200 günlük hareketli ortalamanın 2022 ayı piyasasında kritik bir direnç oluşturduğunu hatırlattı. Bitcoin o dönemde Mart 2022'de bu seviyeye temas ettikten sonra düşüş trendine geri dönmüştü. Firma mevcut yapının tarihin tekerrür edip etmeyeceği sorusunu gündeme getirdiğini belirtti.

KÂR REALİZASYONU BASKISI ARTIYOR

Ayı sinyallerini güçlendiren bir diğer gösterge yatırımcıların gerçekleşmemiş kâr marjlarının 5 Mayıs'ta yüzde 17,7'ye ulaşarak hazirandan bu yana en yüksek seviyeye çıkması oldu. CryptoQuant bu marj seviyelerinin Bitcoin'in 200 günlük ortalamayı son test ettiği Mart 2022'deki seviyeleri yansıttığını vurguladı.

Yatırımcılar kâr realizasyonuna da başlamış görünüyor. Günlük gerçekleşen kârlar geçen hafta aralık başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yatırımcılar 4 Mayıs'ta yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde 14.600 Bitcoin'i nakde çevirdi. CryptoQuant tarihsel olarak ayı piyasası rallilerinde bu büyüklükte kâr realizasyonu artışlarının yerel fiyat zirvelerinin habercisi olduğunu kaydetti.

70 BİN DOLAR DESTEK SEVİYESİ OLARAK İZLENİYOR

Bitcoin düşerse mevcut destek seviyesi tüm Bitcoin'lerin son işlem gördüğü ortalama fiyat olan yaklaşık 70 bin dolar civarında bulunuyor. CryptoQuant bu seviyenin kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyet tabanını temsil ettiğini ve gerçekleşmemiş kâr marjlarının sıfıra yaklaştığı noktada satış baskısını azalttığını belirtti.

Fiyat son 24 saatte yüzde 2,3 düşerek 79.300 dolara geriledi. Nisan başındaki 66 bin dolardan başlayan ralli Ortadoğu geriliminin yumuşama sinyalleriyle ivme kazanmıştı. Ancak ABD Çalışma Bakanlığı'nın çarşamba günü açıkladığı nisanda yüzde 1,4'lük üretici fiyat artışı son dört yılın en büyük artışı olarak piyasayı baskıladı.

Öte yandan bazı analistler yükseliş beklentisini koruyor. MN Capital kurucusu Michaël van de Poppe ABD Senatosu'nun Clarity Yasası'nı ilerletmesi halinde Bitcoin'in 90 bin dolara hızlı bir hareket yapabileceğini öngördü. Kripto fon yöneticisi Arthur Hayes ise salı günü Bitcoin'in 126 bin dolarlık tüm zamanların zirvesini yeniden test etmesinin kaçınılmaz olduğunu savundu.

