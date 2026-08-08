Bitcoin ETF\'leri olumsuz gündeme aldırmadı

Bitcoin, hafta boyunca iki büyük olumsuz habere direndi. Coldcard donanım cüzdanlarındaki güvenlik açığı ve kripto düzenlemesindeki gecikme gündemi meşgul ederken, spot Bitcoin ETF'lerine girişler sürdü. ETF akış verilerine göre son yedi işlem gününde fonlara 790,6 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Aynı dönemde fonlara 1 milyar doların üzerinde para girerken 212,7 milyon dolar çıkış yaşandı. Böylece yedi işlem gününü kapsayan dönem net girişle tamamlandı. Bitcoin de cuma günü yüzde 4 artışla 65.170 doların üzerine çıktı.

Haftalık tabloda tek bir olumsuz gün öne çıktı. Fonlar 31 Temmuz'da 212,7 milyon dolarlık net çıkışla dönemin tek negatif seansını yaşadı. Ancak alıcılar hemen geri döndü ve sonraki dört işlem günü üst üste giriş gördü. Fonlara 3 Ağustos'ta 170,1 milyon, 4 Ağustos'ta 207,8 milyon, 5 Ağustos'ta 241,6 milyon ve 6 Ağustos'ta 99,4 milyon dolar aktı. Yedi işlem gününü kapsayan dönemin sonunda pozitif günler, tek satış dalgasını fazlasıyla telafi etti.

GİRİŞLERE BLACKROCK DAMGA VURDU

ETF döneminin büyük bölümünde olduğu gibi girişlerin çoğunluğu BlackRock'ın IBIT fonuna gitti. IBIT, yedi günde 757,5 milyon dolar net giriş çekti ve üst üste dört gün giriş serisini sürdürdü. Fon, son işlem gününde tek başına 128,3 milyon dolar ekledi. Diğer fonlar da sınırlı giriş kaydetti. Fidelity'nin FBTC fonu son seansta 11,2 milyon dolar, Bitwise'ın BITB fonu ise 1,7 milyon dolar giriş gördü. Birkaç fonda sınırlı çıkışlar olsa da bunlar IBIT'e gelen girişleri dengeleyecek düzeye ulaşmadı. ETF analisti Eric Balchunas, girişlerin Coldcard vurgunuyla ilgili olmayabileceğini, ancak yatırımcıların başarılı ürünlere yönelmesinin mantıklı olduğunu söyledi.

COLDCARD VURGUNUNDA KAYIP 130 MİLYON DOLARI AŞMIŞ OLABİLİR

Bitcoin ETF'lerine yönelik talep güçlü kalırken bireysel saklama tarafında kriz sürüyor. Kanadalı şirket Coinkite'ın ürettiği Coldcard cüzdanlarındaki bir yazılım açığı, saldırganların zayıf özel anahtarları tahmin etmesine olanak tanıdı. Bir haftadan uzun süre önce başlayan saldırıda, bazı tahminlere göre çalınan Bitcoinlerin değeri 130 milyon doları aştı. Saldırı kapsamında milyonlarca dolarlık Bitcoin boşaltıldı.

Olay, soğuk saklama çözümlerini öven Bitcoin topluluğunda tedirginlik yarattı ve saklama seçeneklerini yeniden gündeme getirdi. Yaşanan tablo, Bitcoin'e artık tek bir yoldan erişilmediğini bir kez daha gösterdi. Kimi yatırımcı bireysel saklamayı seçerken, spot Bitcoin ETF'leri düzenlemeye tabi bir erişim seçeneği sunuyor.