Bitcoin ETF'leri olumsuz gündeme aldırmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin ETF'leri olumsuz gündeme aldırmadı

Bitcoin ETF\'leri olumsuz gündeme aldırmadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coldcard donanım cüzdanı vurgunu ve CLARITY Yasası oylamasının ertelenmesi kripto gündemini sarsarken, spot Bitcoin ETF'leri net giriş kaydetti. Fonlara yedi işlem gününde yaklaşık 790 milyon dolar net giriş oldu. Tablo, güvenlik krizinin gölgesinde Bitcoin ETF'lerine yönelik talebin güçlü kaldığını gösterdi.

Bitcoin, hafta boyunca iki büyük olumsuz habere direndi. Coldcard donanım cüzdanlarındaki güvenlik açığı ve kripto düzenlemesindeki gecikme gündemi meşgul ederken, spot Bitcoin ETF'lerine girişler sürdü. ETF akış verilerine göre son yedi işlem gününde fonlara 790,6 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Aynı dönemde fonlara 1 milyar doların üzerinde para girerken 212,7 milyon dolar çıkış yaşandı. Böylece yedi işlem gününü kapsayan dönem net girişle tamamlandı. Bitcoin de cuma günü yüzde 4 artışla 65.170 doların üzerine çıktı.

Haftalık tabloda tek bir olumsuz gün öne çıktı. Fonlar 31 Temmuz'da 212,7 milyon dolarlık net çıkışla dönemin tek negatif seansını yaşadı. Ancak alıcılar hemen geri döndü ve sonraki dört işlem günü üst üste giriş gördü. Fonlara 3 Ağustos'ta 170,1 milyon, 4 Ağustos'ta 207,8 milyon, 5 Ağustos'ta 241,6 milyon ve 6 Ağustos'ta 99,4 milyon dolar aktı. Yedi işlem gününü kapsayan dönemin sonunda pozitif günler, tek satış dalgasını fazlasıyla telafi etti.

GİRİŞLERE BLACKROCK DAMGA VURDU

ETF döneminin büyük bölümünde olduğu gibi girişlerin çoğunluğu BlackRock'ın IBIT fonuna gitti. IBIT, yedi günde 757,5 milyon dolar net giriş çekti ve üst üste dört gün giriş serisini sürdürdü. Fon, son işlem gününde tek başına 128,3 milyon dolar ekledi. Diğer fonlar da sınırlı giriş kaydetti. Fidelity'nin FBTC fonu son seansta 11,2 milyon dolar, Bitwise'ın BITB fonu ise 1,7 milyon dolar giriş gördü. Birkaç fonda sınırlı çıkışlar olsa da bunlar IBIT'e gelen girişleri dengeleyecek düzeye ulaşmadı. ETF analisti Eric Balchunas, girişlerin Coldcard vurgunuyla ilgili olmayabileceğini, ancak yatırımcıların başarılı ürünlere yönelmesinin mantıklı olduğunu söyledi.

COLDCARD VURGUNUNDA KAYIP 130 MİLYON DOLARI AŞMIŞ OLABİLİR

Bitcoin ETF'lerine yönelik talep güçlü kalırken bireysel saklama tarafında kriz sürüyor. Kanadalı şirket Coinkite'ın ürettiği Coldcard cüzdanlarındaki bir yazılım açığı, saldırganların zayıf özel anahtarları tahmin etmesine olanak tanıdı. Bir haftadan uzun süre önce başlayan saldırıda, bazı tahminlere göre çalınan Bitcoinlerin değeri 130 milyon doları aştı. Saldırı kapsamında milyonlarca dolarlık Bitcoin boşaltıldı.

Olay, soğuk saklama çözümlerini öven Bitcoin topluluğunda tedirginlik yarattı ve saklama seçeneklerini yeniden gündeme getirdi. Yaşanan tablo, Bitcoin'e artık tek bir yoldan erişilmediğini bir kez daha gösterdi. Kimi yatırımcı bireysel saklamayı seçerken, spot Bitcoin ETF'leri düzenlemeye tabi bir erişim seçeneği sunuyor.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin ETF'leri olumsuz gündeme aldırmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi Gazeteciliğin geleceği Iğdır’da ele alındı TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü Bıçakladığı kadının akciğeri söndü
Karadeniz’in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı
Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü
Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi
Eskişehir’de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım

17:06
Avrupa’dan talipleri vardı Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
16:41
Trabzonspor’da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez
Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
15:37
Kayahan’ın “Gönül Köşkü“ satılıyor İstenen rakam dudak uçuklattı
Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:51
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
14:05
Salah’a büyük ayıp Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
13:52
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 19:57:56. #7.13#
SON DAKİKA: Bitcoin ETF'leri olumsuz gündeme aldırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.