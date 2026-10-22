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Bitcoin ve Ethereum ETF girişleri yeniden hızlandı

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Bitcoin ve Ethereum ETF girişleri yeniden hızlandı
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ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine üç işlem gününde 1 milyar doları aşan net giriş gerçekleşti. Ethereum ETF'leri de beş günlük çıkış serisini sonlandırdı. Bitcoin tarafında alımların büyük bölümü BlackRock ve Fidelity'nin fonlarında toplandı.

Farside Investors verilerine göre Bitcoin ETF'leri, 21 Ekim işlem gününü 524,8 milyon dolarlık net girişle tamamladı. Önceki gün 23,2 milyon dolarda kalan girişlerin yeniden hızlanmasıyla haftanın ilk üç işlem günündeki toplam yaklaşık 1,07 milyar dolara ulaştı.

BİTCOİN'DE İKİ FON ÖNE ÇIKTI

BlackRock'ın IBIT fonu 235 milyon dolarla günlük girişlerde ilk sırayı aldı. Fidelity'nin FBTC fonuna ise 212,7 milyon dolar yöneldi. İki ürünün toplam 447,7 milyon dolarlık girişi, günlük net tutarın yaklaşık yüzde 85'ini oluşturdu.

Grayscale'in GBTC fonuna 32,6 milyon dolar, Bitcoin Mini Trust fonuna 8,2 milyon dolar giriş oldu. Bitwise'ın BITB fonu 19,2 milyon dolar, ARK 21Shares'in ARKB fonu 9,8 milyon dolar ve Franklin Templeton'ın EZBC fonu 7,3 milyon dolar çekti. Farside tablosunda yer alan diğer Bitcoin fonlarında net değişim kaydedilmedi.

Haftanın ilk işlem gününde 526,7 milyon dolarlık giriş görülmüştü. Son veriler, salı günkü yavaşlamanın ardından fon talebinin yeniden güçlendiğini gösterdi. Üç günlük toplam, yalnızca ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinin net akımlarını kapsıyor.

ETHEREUM'DA BEŞ GÜNLÜK SERİ BİTTİ

Ethereum ETF'leri aynı işlem gününde 14,9 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Böylece art arda beş işlem günü süren çıkış serisi sona erdi. Önceki beş seansta toplam 388,9 milyon dolar fonlardan ayrılmıştı.

Grayscale'in Ethereum Mini Trust fonuna 28,1 milyon dolar, Fidelity'nin FETH fonuna 13 milyon dolar giriş gerçekleşti. Buna karşılık BlackRock'ın ETHA fonundan 29,3 milyon dolar çıktı. Diğer bazı ürünlerdeki küçük girişlerle birlikte günlük toplam pozitif kaldı.

Son işlem günündeki dönüş, Ethereum fonlarının haftalık kaybını kapatmaya yetmedi. Pazartesi ve salı günlerindeki çıkışlar hesaba katıldığında haftanın ilk üç seansındaki net çıkış 114,5 milyon dolar oldu.

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