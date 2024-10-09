Bitcoin ve kripto dünyasını sarsan gelişme Satoshi Nakamoto bulundu mu? Peter Todd Kimdir?

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Money Electric: The Bitcoin Mystery belgeseli, Bitcoin'in esrarengiz yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliğini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Yönetmen Cullen Hoback, belgeselde Kanadalı core (çekirdek) geliştirici Peter Todd'un Nakamoto olabileceğine dair ipuçları sunuyor. Kripto para dünyası bu çarpıcı iddialarla sarsılırken, belgeselin sonuçları herkes tarafından konuşulmaya başlandı.

Yeni Belgesel Bitcoin Yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun Kimliğini Açıkladı

Kripto para dünyasının en büyük gizemlerinden biri olan Bitcoin'in anonim yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliğini ortaya çıkarmayı hedefleyen "Money Electric: The Bitcoin Mystery" adlı belgesel, büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi. Belgeselin yapımcısı Cullen Hoback, kripto paranın mucidi olarak Kanadalı Bitcoin çekirdek geliştiricisi Peter Todd'u işaret ediyor.

Belgeselde, Todd ve Blockstream'in kurucusu Adam Back ile yapılan görüşmeler neticesinde, Hoback'ın Todd'un Nakamoto olduğu sonucuna vardığı iddia ediliyor. Finalde Todd'un "Evet, ben Satoshi Nakamoto'yum" sözleriyle biten belgesel, kripto topluluğunda büyük yankı uyandırdı.

Todd'un bu sözleri, Bitcoin'in gerçek yaratıcısı olduğunun kesin kanıtı olarak görülmüyor. Todd, Nakamoto'nun gizlilik hakkını savunmak adına "Ben Satoshi'yim." ifadesini kullanmasıyla tanınıyor. Nitekim belgeselin yayınlanmasının ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada Todd, bir kez daha Satoshi olmadığını net bir şekilde ifade etti.

Hoback'ın Todd'u Nakamoto olarak göstermesinin arkasındaki gerekçe, Todd'un bir sohbet günlüğünde "Bitcoin'lerinizi nasıl feda edeceğiniz konusunda dünyanın önde gelen uzmanı" olduğunu iddia etmesi ve "böyle bir fedakârlık yaptım ve bunu elle yaptım" demesi. Belgesel yapımcısı, bu ifadeyi Todd'un Nakamoto'ya ait olduğu düşünülen 1.1 milyon Bitcoin'e erişimi kalıcı olarak ortadan kaldırdığına dair bir itiraf olarak yorumluyor.

Öte yandan Todd, belgeselde Bitcoin'in yaratıcısının neden anonim kalmayı tercih ettiğine dair kendi fikirlerini de "Ya Satoshi adını kullanmanın gerçek nedeni, insanların Bitcoin'i ciddiye almasıysa? Böylece hala okulda olan bir çocuk tarafından değil de gerçek bir kriptograf tarafından yaratıldığına inanabilirlerdi?" sözleriyle dile getirdi.

Belgeselin yayınlanmasından önce internete sızan klipler, Todd'un Nakamoto olarak gösterilmesi üzerine büyük tartışma yarattı. Kripto topluluğu, sosyal medyada belgeselin sonuçlarını eleştirirken, merkezi olmayan tahmin platformu Polymarket'te kullanıcılar, belgeselin Nakamoto'nun kimliğini tahmin etmeye çalıştı. İlginç bir şekilde, Todd bu tahminler arasında yer almadı.

Botanix Labs CEO'su ve Kurucusu Willem Schroé, "Satoshi'nin 15 yılı aşkın bir süredir tamamen anonim kalmayı başarması dikkat çekici. Kimliğini ortaya çıkarmaya yönelik muazzam küresel çaba göz önüne alındığında, bu bana her zaman Satoshi'nin büyük olasılıkla tek bir kişi olduğunu düşündürmüştür." diyerek konuya farklı bir bakış açısı getirdi.

Bitcoin'in yaratıcısının kimliği, kripto para biriminin 2008 yılında ortaya çıkmasından bu yana yoğun bir tartışma konusu oldu. Nakamoto'nun kontrolünde olduğu tahmin edilen 1.1 milyon Bitcoin'in günümüz değeriyle yaklaşık 68 milyar dolar ettiği düşünülüyor. Bu durum, Nakamoto'nun kimliğini daha da ilgi çekici kılıyor.

Peter Todd Kimdir?

Peter Todd, 39 yaşında Kanadalı bir Bitcoin çekirdek geliştiricisi, danışman ve kripto para uzmanıdır. Bitcoin'in erken dönem geliştiricilerinden biri olan Todd, uzun süredir yaptığı katkılarla tanınmaktadır.

Todd, Nakamoto'nun 2011'de ortadan kaybolmasından önce Bitcoin'in arkasındaki kod ve özellikler hakkında Nakamoto ile kamuoyu önünde iletişim kuran birkaç kişiden biridir. Bitcoin whitepaper'ı ilk yayınlandığında Todd henüz 23 yaşındaydı.

2014 yılından beri Bitcoin platformu Coinkite'ta Bitcoin Çekirdek Geliştiricisi olarak görev yapan Todd, aynı zamanda 2015'ten bu yana dijital koleksiyon platformu Verisart'ta yönetim kurulu danışmanı olarak çalışmaktadır.

Kariyeri boyunca Todd, Mastercoin ve Dark Wallet gibi çeşitli kripto projelerinde üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2016 yılında Zcash'in güvenilir kurulum törenine katılmış ancak daha sonra bu katılımını "anlamsız" olarak nitelendirmiştir.

Todd'un kariyeri bazı tartışmalara da sahne olmuştur. 2019 yılında kriptograf Isis Lovecruft tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ancak Todd bu iddiaları reddetmiş ve Lovecruft'a karşı hakaret davası açmıştır. Dava, 2020 yılında Lovecruft'un Todd'un kendisine hiçbir zaman cinsel saldırıda bulunmadığını açıklayan bir bildiri yayınlaması karşılığında düşmüştür.

Sonuç olarak, "Money Electric: The Bitcoin Mystery" belgeseli, Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliğini aydınlatma iddiasıyla büyük bir tartışmayı alevlendirmiş durumda. Peter Todd'un Nakamoto olduğu iddiası, kripto topluluğunda şüpheyle karşılanırken, Bitcoin'in yaratıcısının kimliği hala gizemini koruyor.