Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak

Hafta, pazartesi açıklanacak temmuz ISM imalat endeksiyle başlıyor ve cuma günü resmi temmuz istihdam raporuyla sona eriyor. Bu iki veri arasında yatırımcılar açık iş sayısı, özel sektör istihdam rakamları ve ISM hizmet endeksini de alacak. Bu veriler birlikte, Fed'in geçen hafta faizi sabit tutmasının ardından merkez bankası politikasına dair beklentileri değiştirebilir.

İlk olası katalizör ise ABD işlem haftası başlamadan geldi. Başkan Donald Trump, İran'a yönelik planlanan saldırıları iptal etti ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı amaçlayan müzakerelerin pazartesi başlayacağını söyledi. Petrol bu habere sert tepki verdi. Brent türü ham petrol yüzde 5'ten fazla düşerek 83 dolar dolayına, ABD ham petrolü ise 80 doların altına indi. Bitcoin kısa süreliğine 63 bin 700 dolara doğru hareket etse de bu yükselişi koruyamadı ve enerji piyasalarından daha zayıf bir tepki verdi. Trump boğazla ilgili "bir anlaşma var" iddiasında bulundu. Ancak pazartesi erken saatlerde nihai bir anlaşma kamuoyunca doğrulanmadı ve İranlı temsilciler Tahran'ın öneriyi kabul ettiği yönündeki haberlere itiraz etti. Dolayısıyla planlanan görüşmeler tamamlanmış bir uzlaşıdan çok diplomatik bir açılım anlamına geliyor.

BEŞ ABD VERİSİ FED BEKLENTİLERİNİ YENİDEN KURABİLİR

Temmuz ISM imalat endeksi pazartesi Türkiye saatiyle 17.00'de açıklanacak. Açık iş sayısı verisi salı yine 17.00'de gelecek. Bunu çarşamba günü açıklanacak temmuz özel sektör istihdam raporu ve ISM hizmet endeksi izleyecek. Haftanın en çok izlenen verisi ise cuma Türkiye saatiyle 15.30'da yayımlanacak temmuz istihdam raporu olacak.

Haziranda istihdam artışı 57 bin kişiye yavaşlamıştı. Hükümet ayrıca nisan ve mayıs istihdam artışını toplamda 74 bin kişi aşağı yönlü revize etti. İşsizlik oranı ise kısmen iş gücünün daralması nedeniyle yüzde 4,2'ye geriledi. Fed, 29 Temmuz'da politika faizini yüzde 3,50 ile 3,75 aralığında sabit tutmuştu. Merkez bankası, kısmen Orta Doğu'daki çatışmaya bağlı yüksek belirsizliğe karşın ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda büyümeyi sürdürdüğünü belirtmiş, karar 9'a karşı 3 oyla alınmıştı. Güçlü istihdam ya da hizmet verileri, Fed'in faizi yüksek tutacağı hatta yeni bir artışı değerlendireceği beklentilerini destekleyebilir. Daha geniş bir yavaşlama ise tahvil getirileri üzerindeki baskıyı azaltıp riskli varlıkları destekleyebilir. Ancak her iki sonuç da Bitcoin için bir kırılımı garanti etmiyor. Çünkü piyasalar her rakamın beklentiden ne kadar saptığına tepki verecek.

TEK BİR OLUMLU VERİ KIRILIM İÇİN YETMEYEBİLİR

Bitcoin'in iptal edilen İran saldırılarına verdiği ölçülü tepki, tek bir olumlu başlığın mevcut sıkışmayı sona erdirmeye yetmeyebileceğine işaret ediyor. Kalıcı bir hareket için büyük olasılıkla birkaç verinin aynı ekonomik hikayeyi anlatması gerekiyor. Örneğin zayıf açık iş sayısının ardından gelecek yavaşlayan özel sektör istihdamı ve daha düşük resmi istihdam artışı, iş gücü talebinin soğuduğu görüşünü güçlendirebilir. Ancak ISM raporları girdi fiyatlarında artış ya da daha güçlü hizmet faaliyeti gösterirse bu etki dengelenebilir.

Kripto piyasaları geçmişte istihdam sürprizlerine hızlı tepki verdi. Nitekim Bitcoin, haziran istihdam artışının beklentileri karşılamamasının ardından 62 bin doların üzerine çıkmış, yatırımcılar sıkı para politikası beklentilerini azaltmıştı. Yine de Fed'in son kararı, politika yapıcıların istihdamın yanı sıra enflasyona da odaklanmayı sürdürdüğünü gösterdi.

BİLANÇOLAR CUMA ÖNCESİ EK BİR SINAV OLUŞTURUYOR

Şirket sonuçları da yeni bir oynaklık kaynağı yaratacak. AMD ve SpaceX, salı günü ABD piyasası kapanışının ardından çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Sandisk ise çarşamba raporlayacak, haftanın ilerleyen günlerinde diğer büyük ABD şirketleri bunları izleyecek. Sektör verilerine göre S&P 500 şirketlerinin yüzde 61'i 31 Temmuz itibarıyla ikinci çeyrek sonuçlarını açıklamıştı. Bu şirketlerin yüzde 86'sı kâr, yüzde 77'si ise gelir tahminlerini aştı. Endeksin harmanlanmış yıllık kâr büyümesi yüzde 47,4 seviyesindeydi.

Güçlü teknoloji bilançoları genel risk iştahını destekleyebilir. Ancak bu şirketler, faiz beklentileri, ETF talebi ya da dolar likiditesindeki değişimlerle kıyaslanabilecek doğrudan bir Bitcoin katalizörü sunmuyor. En net takvim bu nedenle pazartesi imalat verisi, salı açık iş sayısı, çarşamba özel sektör istihdamı ile hizmet verileri ve cuma resmi istihdam rakamları olarak öne çıkıyor. Bir Bitcoin kırılımı ise bu açıklamaların ardından kısa süreli bir tepkiden çok kalıcı bir alım gerektirecek.