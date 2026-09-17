Bitcoin'i ayakta tutan güç zayıfladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin'i ayakta tutan güç zayıfladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitcoin\'i ayakta tutan güç zayıfladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan faiz artırımı ve CLARITY oylamasındaki yenilgiye rağmen 76 bin doların üzerinde kaldı. Zincir üstü veriler ise yeni sermaye girişinin durduğunu, şirketlerin üç aylık alımının 5 bin 900 BTC'ye kadar gerilediğini gösterdi.

Bitcoin iki günlük kapanışı 76 bin 700 dolar civarındaki Gerçek Piyasa Ortalamasının altında yaptı. Glassnode, daha önce iki kez kısa süreliğine kaybedilip geri alınan bu seviyenin art arda iki kapanışla aşılmasını, ağustos sonundan beri korunan fiyat aralığında kırılma işareti olarak değerlendirdi.

Gerçek Piyasa Ortalaması, piyasada etkin kalan yatırımcıların Bitcoin için ödediği ortalama fiyatı izliyor. Bu eşik son haftalarda destek görevi görüyordu. Fiyatın yeniden aralığa dönmesi için 76 bin 700 doların üzerinde kalıcı kapanışlar yapması ve hareketin yeni sermaye girişiyle desteklenmesi gerekiyor.

ŞİRKETLERİN ALIMI ÜÇ AYDA 5 BİN 900 BTC'DE KALDI

Talepteki yavaşlamanın en belirgin işaretlerinden biri halka açık şirketlerden geldi. Bu şirketler son üç ayda yaklaşık 5 bin 900 Bitcoin aldı. Temmuz 2025'te tek ayda yapılan alım 89 bin BTC'ye ulaşmıştı. Son üç aylık miktar, söz konusu ayın yüzde 7'sinden daha azına karşılık geliyor.

Şirketlerin toplam Bitcoin pozisyonundaki ortalama maliyet yaklaşık 80 bin 500 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam mevcut fiyatın yaklaşık yüzde 6 üzerinde kaldığı için şirketler toplu olarak gerçekleşmemiş zarar taşıyor. Glassnode'a göre alımlarını durduran ve zararda bulunan bu grubun fiyat için güçlü bir destek oluşturması zorlaşıyor.

Yeni para girişini izleyen diğer göstergeler de benzer bir tablo çizdi. Her Bitcoin'i son hareket ettiği fiyattan değerleyen gerçekleşen piyasa değeri, 27 günlük artışın ardından 15 Eylül'de düşüşe geçti. Stablecoin arzı ise hafta boyunca yaklaşık 301 milyar dolar çevresinde yatay kaldı.

Bu görünüm, Bitcoin'in Fed'in faiz artırımı ile CLARITY tasarısının Senatoda ilerleyememesine rağmen neden sınırlı hareket ettiğini de açıklıyor. İki gelişmenin büyük ölçüde önceden fiyatlanması sert bir satışın önüne geçti. Buna karşılık spot fonlardan ve şirketlerden gelen talebin zayıflaması, toparlanmanın yeni alıcılarla desteklenmediğini gösterdi.

Piyasanın yönüne ilişkin görüşler tamamen olumsuz değil. Zincir üstü analisti Willy Woo, uzun vadeli yatırımcı likiditesinin geri dönmesini gerekçe göstererek dip seviyenin geride kalma olasılığını yüzde 90 olarak değerlendirdi. Glassnode verileri ise kısa vadede 71 bin 300 dolardaki yatırımcı maliyetini sonraki önemli destek olarak öne çıkarıyor.

Yukarı yönlü senaryoda 76 bin 700 doların geri alınması ilk koşulu oluşturuyor. Şirketlerin ortalama maliyeti olan 80 bin 500 dolar ise sonraki direnç olarak izleniyor. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 76 bin 400 dolardan işlem görüyor.

Amerika Birleşik DevletleriAbd Merkez BankasıMerkez BankasıKripto ParaBitcoinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
Borsa İstanbul’un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma
Kayseri’de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi Kayseri'de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor Tek ihtimal üzerinde duruluyor 22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor! Tek ihtimal üzerinde duruluyor
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
Elazığ’da otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 can kaybı: Anlar güvenlik kamerasında Elazığ'da otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 can kaybı: Anlar güvenlik kamerasında
Jose Altafini’den Rafael Leao’yu kızdıracak sözler Jose Altafini'den Rafael Leao'yu kızdıracak sözler
15:38
Mehmet Uçum’a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi
Mehmet Uçum'a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi?
15:07
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
15:04
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
15:04
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor
İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
14:34
Fatih Tekke’nin koltuğu ona emanet İşte Trabzonspor’un yeni hocası
Fatih Tekke'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
14:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
13:55
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe’yi bin pişman etti
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
13:37
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu’nda olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda olacak
13:06
Putin’e şok “Rusya kahramanı“ dron saldırısında öldürüldü
Putin'e şok! "Rusya kahramanı" dron saldırısında öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 15:49:45. #7.13#
SON DAKİKA: Bitcoin'i ayakta tutan güç zayıfladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement