Bithumb'a verilen faaliyet durdurma cezası mahkemece askıya alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bithumb'a verilen faaliyet durdurma cezası mahkemece askıya alındı

Bithumb\'a verilen faaliyet durdurma cezası mahkemece askıya alındı
01.05.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de Seul İdare Mahkemesi, kripto para borsası Bithumb'a verilen altı aylık kısmi faaliyet durdurma cezasının uygulanmasını geçici olarak durdurdu. Karar, Bithumb'ın düzenleyiciye açtığı dava sonuçlanana kadar yeni müşterilere hizmet vermeye devam etmesine olanak tanıyor.

Mali İstihbarat Birimi (FIU), Bithumb'da yapılan denetimde Mali Bilgi Yasası kapsamında yaklaşık 6,65 milyon ihlal tespit etmişti. İhlaller arasında kayıt dışı sanal varlık hizmet sağlayıcılarıyla yapılan işlemler de yer alıyordu. FIU mart-eylül döneminde kısmi faaliyet durdurma ve 25 milyon dolarlık idari para cezası uygulamıştı.

Ceza yürürlüğe girseydi yeni Bithumb müşterileri sanal varlıklarını harici cüzdan ve platformlara aktaramayacaktı. Mevcut müşteriler kısıtlamadan etkilenmeyecekti. Bithumb 23 Mart'ta idari dava açmış ve cezanın yürütülmesinin durdurulmasını talep etmişti.

BİTHUMB'IN İÇ KONTROL SORUNLARI GÜNDEMDE

Mahkeme kararı, Bithumb'ın iç kontrollerinin daha önce de sorgulandığı bir dönemde geldi. Borsa şubat ayında bir promosyon etkinliğinde kullanıcılara yanlışlıkla 620 bin Bitcoin tanımlamıştı. Güney Koreli yetkililer olay üzerine soruşturma başlatmış, milletvekilleri de Mali Hizmetler Komisyonu'nu önceki denetimlerde sistem zafiyetlerini tespit edemediği gerekçesiyle eleştirmişti.

BÜYÜK BORSALARA VERİLEN CEZALAR MAHKEMEYE TAŞINIYOR

Bithumb kararı tek başına değil. Güney Kore'nin büyük kripto para borsaları kara para aklamayla mücadele uyumluluğuna bağlı FIU cezalarını peş peşe yargıya taşıyor.

Upbit'in işletmecisi Dunamu, 9 Nisan'da açılan davada FIU'nun üç aylık kısmi faaliyet durdurma cezasını iptal ettirmişti. Mahkeme, düzenleyici rehberliğin yetersiz olduğuna hükmetmişti.

FIU 14 Nisan'da Coinone borsasında yaklaşık 70 bin vakada kullanıcı kimlik doğrulaması yapılmadığını tespit ederek 3,5 milyon dolarlık para cezası ve üç aylık kısmi faaliyet durdurma kararı vermişti. Coinone da cezayı yargıya taşıdı ve mahkeme faaliyet durdurma kararını askıya aldı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bithumb'a verilen faaliyet durdurma cezası mahkemece askıya alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 21:10:04. #7.12#
SON DAKİKA: Bithumb'a verilen faaliyet durdurma cezası mahkemece askıya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.