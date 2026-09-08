BitMine Ethereum alımlarında hız kesmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BitMine Ethereum alımlarında hız kesmiyor

BitMine Ethereum alımlarında hız kesmiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük kurumsal Ether sahibi BitMine Immersion Technologies, geçen hafta 28 bin 86 Ether daha satın alarak toplam varlığını 5,93 milyon Ether'e çıkardı. Şirket böylece Ethereum'un toplam arzının yüzde 5'ini biriktirme hedefinin yüzde 97'sini tamamladı ve dolaşımdaki arzın yüzde 4,9'una ulaştı. Dropstab'ın tahminine göre BitMine, ana hazine varlığındaki birikimi nedeniyle güncel fiyatlarla yaklaşık 5,1 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar taşıyor.

Şirketin açıkladığı 2 bin 495 dolarlık değerleme fiyatıyla son alımın büyüklüğü yaklaşık 70,1 milyon dolara denk geliyor. BitMine, toplam Ether rezervinin ortalama alım maliyetini açıklamadı. Şirketin hedefine ulaşması için yaklaşık 171 bin Ether daha alması gerekiyor. BitMine, 30 Haziran 2025'te Ethereum hazine stratejisini başlatmasından bu yana her hafta Ether aldı. Son alım önceki haftaki 53 bin 501 Ether'in altında kaldı. Bu tempo korunursa şirket hedefine yedi haftadan kısa sürede ulaşabilir.

VARLIKLAR 15,7 MİLYAR DOLAR ETH POZİSYONU ZARARDA

BitMine, 7 Eylül itibarıyla toplam 15,7 milyar dolarlık varlık bildirdi. Bu tutarın büyük bölümü Ether'den oluşuyor. Şirketin elindeki Ether'in yaklaşık 5,07 milyonu, 12,6 milyar dolar değerindeki kısmı MAVAN platformu ve stake ortakları aracılığıyla stake edilmiş durumda. Bu miktar bakiyenin yaklaşık yüzde 85'ine denk geliyor. BitMine'ın stake ettiği Etherlerden elde ettiği yedi günlük getiri yıllıklandırıldığında yüzde 2,61'e ulaşıyor. Şirket mevcut stake miktarından yıllıklandırılmış 330 milyon dolar gelir öngörüyor. BitMine ayrıca 211 Bitcoin tutuyor. Şirketin Beast Industries'teki payı 180 milyon dolar, Eightco Holdings'teki payı 91 milyon dolar değerinde. Nakit ve menkul kıymetlerinin toplamı ise 593 milyon dolara ulaşıyor.

Şirketin ana hazine varlığındaki kayıp sürüyor. Dropstab, BitMine'ın Ether pozisyonundaki gerçekleşmemiş zararı yaklaşık 5,1 milyar dolar olarak tahmin ediyor. Ether'in fiyatı 2026 başından bu yana yüzde 16 geriledi. BMNR hissesi cuma gününü 24,97 dolardan kapattıktan sonra salı açılışında yüzde 2'den fazla düştü. Hisse yıl başından bu yana çift haneli kayıp taşıyor.

LEE KURUMSAL TALEBE DEMARK YÜKSELİŞE DİKKAT ÇEKTİ

BitMine yönetimi Ether konusundaki olumlu görüşünü koruyor. Başkan Tom Lee, Ether'in üçüncü çeyrekte 4 Eylül'e kadar S&P 500 endeksini 5 bin 430 baz puan geride bıraktığını belirtti. Lee, "30 Haziran'dan bu yana en iyi performans gösteren üç varlık ETH, BTC ve SOL oldu" dedi ve bu tablonun, kriptonun diğer makro varlıklara kıyasla belirgin üstün performansı nedeniyle kurumların kripto varlıklarını artırmasına zemin hazırladığını savundu.

BitMine'a danışmanlık yapan piyasa teknisyeni Tom DeMark ise göstergelerinin önümüzdeki haftalarda yeni bir yukarı hareketi işaret ettiğini söyledi. Ether son iki haftada 2 bin 400 ile 2 bin 500 dolar aralığında yatay seyrederek ağustos ortasındaki yaklaşık yüzde 35'lik sert yükselişin ardından bu bantta dengelendi. Analist, "ETH aşağı yönlü bir kırılma olmadan yatay hareket etti ve 12 günlük ölçüm tamamlandı. Bu durum yukarı hareketin yeniden başlayabileceğine işaret ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para BitMine Ethereum alımlarında hız kesmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı 93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
Batman’da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama
Çekmeköy’de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada Çekmeköy'de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada
Alanyaspor, Rize’den 3 puanla döndü Alanyaspor, Rize'den 3 puanla döndü
Gaziantep FK, Göztepe’ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı Gaziantep FK, Göztepe'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı
Göztepe kalecisinden kendi taraftarlarına hareket Göztepe kalecisinden kendi taraftarlarına hareket
Durmak bilmiyor Kelechi Iheanacho’dan Bursaspor’a hayat öpücüğü Durmak bilmiyor! Kelechi Iheanacho'dan Bursaspor'a hayat öpücüğü
Ahmet Gökçek, “kayıt dışı para” iddialarına kahkahayla yanıt verdi Ahmet Gökçek, “kayıt dışı para” iddialarına kahkahayla yanıt verdi
Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu
Fanatik Fenerbahçeli olan Cengiz Kurtoğlu’na beklenmedik Beşiktaş sürprizi Fanatik Fenerbahçeli olan Cengiz Kurtoğlu'na beklenmedik Beşiktaş sürprizi
6 maçta 4 yenilgi almıştı Antalyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi 6 maçta 4 yenilgi almıştı! Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

18:53
Özgür Çelik, Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren ismi açıkladı
Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı
18:30
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
18:15
Devrim Muhafızları: ABD’ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
18:09
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
18:02
İç çamaşırından silahı çıkardı “Kocanın selamı var“ deyip kurşun yağdırdı
İç çamaşırından silahı çıkardı! "Kocanın selamı var" deyip kurşun yağdırdı
17:44
İsrail’den yaptırımlara misilleme İngiltere’nin Doğu Kudüs’teki konsolosluğu kapatılıyor
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor
17:37
Putin ile Trump’tan sürpriz görüşme Avrupa’nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu
Putin ile Trump'tan sürpriz görüşme! Avrupa'nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu
17:10
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
16:54
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü Ekipler anında tepesine bindi
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
16:37
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti Fark edilince bakın ne yaptı
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı
16:22
Üsküdar’da gergin dakikalar Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
16:07
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 19:16:51. #7.12#
SON DAKİKA: BitMine Ethereum alımlarında hız kesmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement