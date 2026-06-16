BlackRock Bitcoin'in eksik yönünü kapatan yeni BITA ETF'yi piyasaya sürdü - Son Dakika
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BlackRock Bitcoin'in eksik yönünü kapatan yeni BITA ETF'yi piyasaya sürdü

BlackRock Bitcoin\'in eksik yönünü kapatan yeni BITA ETF\'yi piyasaya sürdü
16.06.2026 15:57
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BlackRock, yatırımcılara hem Bitcoin'e erişim hem de aylık opsiyon primi geliri sunmak için tasarladığı iShares Bitcoin Premium Income ETF'sini (BITA) piyasaya sürdü.

BITA, doğrudan spot BTC varlıkları ve BlackRock'ın amiral gemisi iShares Bitcoin Trust ETF'si (IBIT) hisseleri üzerinden Bitcoin'e erişim sağlıyor. Bugünkü duyuruya göre fon, gelir elde etmek amacıyla IBIT varlıklarının yaklaşık yüzde 25 ile 35'i üzerine alım opsiyonu satıyor ve elde edilen geliri yatırımcılara dağıtıyor.

BlackRock Dijital Varlıklar Başkanı Robert Mitchnick, müşteri tabanının önemli bir bölümünün Bitcoin'e ilgi duyduğunu ama aynı zamanda getiri üretimine odaklandığını söyledi. Mitchnick, "BITA bu talebe yanıt olarak geliştirildi ve yatırımcıların Bitcoin'in yükseliş potansiyelinin çoğunu korurken pratik bir borsa yapısı üzerinden gelir elde etmesine olanak tanıyor." ifadesini kullandı.

BİTCOİN GETİRİ ÜRETMEDİĞİ İÇİN OPSİYON STRATEJİSİ DEVREYE GİRDİ

Lansman, BlackRock'ın en büyük spot BTC ve ETH fonlarının ihraççısı olarak kurduğu güçlü kripto operasyonunun üzerine ekleniyor. Bu ürünler, tarihin en hızlı büyüyen ETF'leri arasında yer aldı. Şirket, Nasdaq'ta işlem görecek BITA için ilk başvurusunu ocak ayında yapmıştı.

BITA, gelir üretmek için covered call stratejisi kullanan Bitcoin yatırım ürünlerindeki artışın bir parçası oldu. Ethereum veya Solana takip eden fonlar, dayanak varlıklarını stake ederek getiri sağlayabiliyor. Bitcoin protokolü ise getiri üretmenin yerleşik bir yolunu sunmuyor.

Covered call, bir varlığı doğrudan elde tutarken o varlığın bir bölümü üzerine alım opsiyonu satıp baştan prim geliri toplamaya dayanıyor. Yatay veya hafif yükselen piyasalarda bu primler getiriyi artırabilir. Ancak güçlü boğa piyasalarında yatırımcının kazancı, opsiyona konu olan bölümde sınırlanıyor, çünkü ihraççı varlığı opsiyonun kullanım fiyatından satmak zorunda kalıyor. Oynaklığın artması genellikle daha yüksek prim sağlıyor, ancak yatırımcıya dağıtılan tutarlar değişkenlik gösteriyor.

BITA GOLDMAN SACHS'TAN ÖNCE PİYASAYA ÇIKTI

Kripto ETF alanına nispeten yeni giren Goldman Sachs, kendi Bitcoin Premium Income ETF'si için nisan ayında başvurdu. Kısmi covered call kullanan ve aktif yönetilen bu fonun, ETF analisti Eric Balchunas'ın daha önceki tahminine göre 1 Temmuz dolaylarında işleme açılması bekleniyor. BITA, böylece Goldman Sachs'ın ürününden önce piyasaya çıkmış oldu.

BITA'nın en güncel S-1 başvurusuna göre fon yüzde 0,65 sponsorluk ücreti taşıyacak. Bu oran, IBIT'in yüzde 0,25'lik ücretinin üzerinde kalırken Roundhill'in YBTC'si ve NEOS'un BTCI'si gibi diğer gelir üreten Bitcoin ETF'lerinin altında bulunuyor. BlackRock'ın duyurusuna göre IBIT, günlük ortalama 3,7 milyar dolarlık işlem hacmiyle tüm opsiyon ürünlerinin en yüksek yüzde 1'lik diliminde yer alıyor.

Fon, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında kaydedildi. Bu da fona, opsiyon primi gelirinden elde edilen sermaye kazançlarında "yüzde 60 uzun vadeli ve yüzde 40 kısa vadeli avantajlı karma vergi muamelesi" sağlıyor. BlackRock Amerika Kıtası Küresel Ürün Çözümleri Başkanı Jessica Tan, BITA gibi bir stratejiyi geniş ölçekte sunmanın derin ETF ve opsiyon uzmanlığı, titiz risk yönetimi ve kurumsal düzeyde altyapı gerektirdiğini, bunların da iShares'in her gün sağladığı yetkinlikler olduğunu söyledi.

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Son Dakika Kripto Para BlackRock Bitcoin'in eksik yönünü kapatan yeni BITA ETF'yi piyasaya sürdü - Son Dakika

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