BlackRock kriptoda yeni talebin kaynağını açıkladı

BlackRock'ın "The Machine-Native Economy" adlı raporu, yapay zeka sistemlerinin veri, hizmet ve işlem gücü satın aldığı bir ekonomiyi ele alıyor. Şirket, bu sistemlerin birbirleriyle ödeme yapabilmesi için programlanabilir paraya ihtiyaç duyacağını değerlendiriyor. Stablecoinlerin de bu işlemlerde öne çıkmasını bekliyor.

Geleneksel ödeme yöntemleri, yazılımların kendi başına işlem yapmasında bazı engeller yaratıyor. Hesap açılması ve ödeme yetkilerinin tanımlanması insan katılımı gerektirebiliyor. Kart komisyonları ise çok küçük tutarlı alışverişlerin maliyetini artırıyor.

KÜÇÜK ÖDEMELERDE STABLECOİNLER ÖNE ÇIKIYOR

Yapay zeka sistemlerinin bir veriye erişmek veya çevrim içi hizmet kullanmak için sık aralıklarla küçük ödemeler yapması gerekebilir. BlackRock, günün her saatinde çalışabilen ve otomatik işlemlere uygun dijital varlıkların bu ihtiyacı karşılayabileceğini düşünüyor.

Değeri dolar gibi bir varlığa bağlı olan stablecoinler, raporda ödeme tarafının başlıca adayı olarak gösteriliyor. Yerel kripto paralar ve gerçek dünya varlıklarını temsil eden tokenlar da kullanılabilecek araçlar arasında sayılıyor.

Bu alanda geliştirilen uygulamalar bulunuyor. Coinbase'in x402 protokolü, yapay zeka sistemlerinin çevrim içi hizmetler için otomatik ödeme yapmasını amaçlıyor. Tempo'nun Machine Payments Protocol adlı sistemi de benzer bir kullanım için tasarlandı.

Kripto tabanlı çözümler, yeni ödeme pazarındaki seçeneklerin tamamını oluşturmuyor. Raporda geleneksel parayla ödeme yapılmasına olanak tanıyan alternatifler de ele alınıyor. Yapay zeka sistemlerinin gerçekleştirdiği mevcut ödeme hacminin henüz küçük olduğu belirtiliyor.

İŞLEM GÜCÜ DE ALINIP SATILABİLİR

Yapay zekanın büyümesi, ödemelerin ötesinde yeni bir dijital varlık pazarı da oluşturabilir. BlackRock, bu sistemleri eğitmek ve çalıştırmak için gereken hesaplama kapasitesi üzerindeki hakların tokenlarla temsil edilebileceğini değerlendiriyor.

Böyle bir yapıda şirketler, gelecekte kullanacakları işlem gücünün maliyetini önceden belirleyebilir. Kapasiteyi sağlayan işletmeler de risklerini yönetebilir. Bu hakları temsil eden tokenlar devredilebilir, alınıp satılabilir veya teminat olarak kullanılabilir.

Rapora göre yapay zeka sistemleri, ihtiyaç duydukları kaynakları bu piyasalardan otomatik olarak satın alabilir. Hesaplama kapasitesine ilişkin hakların yatırım araçlarına dönüşmesi, kurumsal yatırımcıların da bu pazara katılımını genişletebilir.