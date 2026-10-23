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Coinbase'e milyonluk ceza

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Coinbase\'e milyonluk ceza
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Coinbase'in İrlanda birimi, müşteri paralarının korunmasındaki eksiklikler nedeniyle 3,25 milyon avroluk cezayı kabul etti. Yaptırımın yürürlüğe girmesi için mahkeme onayı beklenirken şirket, müşterilerin maddi kayba uğramadığını açıkladı.

İrlanda Merkez Bankasının kararı, Coinbase Ireland'ın Kasım 2020 ile Ağustos 2025 arasında elektronik para mevzuatındaki yükümlülüklerini ihlal etmesine dayanıyor. Şirket, ihlalleri kabul ederek düzenleyici kurumla uzlaşmaya vardı. Yaklaşık 4,65 milyon avro olarak belirlenen para cezası, uzlaşma kapsamında yüzde 30 indirimle 3 milyon 252 bin 618 avroya düşürüldü.

Coinbase Ireland, müşterilerden aldığı itibari para karşılığında elektronik para ihraç ediyor. Müşteriler bu bakiyeyi grubun işlem platformunda kripto varlık almak için kullanıyor. İncelenen eksiklikler, bu paraların korunması ve dışarıdan alınan hizmetlerin denetlenmesiyle ilgili bulunuyor.

MÜŞTERİ PARALARININ KORUNMASINDA EKSİKLİK BULUNDU

Merkez bankasına göre şirketin sistem tasarımı ve kontrol testleri yetersiz kaldı. Bu nedenle müşterilerin paralarını korumak için ayrılan hesapta uzun süreler boyunca bulunması gerekenden daha az fon tutuldu.

Düzenleyici kurum, İrlanda biriminin gerekli süreçleri yürütürken ABD'deki Coinbase grubuna aşırı ölçüde bağımlı olduğunu belirtti. Yerel ekipte müşteri fonlarının yönetimini ve korunmasını denetleyecek yeterli uzmanlığın bulunmadığını da tespit etti.

İhlaller yalnızca hesapların işleyişiyle sınırlı kalmadı. Müşteri fonlarının korunmasını etkileyen önemli değişikliklerin belirlenmesi ve merkez bankasına bildirilmesi için gerekli iç kontrol ve yönetim süreçlerinde de eksiklikler bulundu.

İrlanda Merkez Bankası Yaptırım Direktörü Karen O'Leary, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının müşteri fonlarını eksiksiz korumakla yükümlü olduğunu vurguladı. O'Leary, dışarıdan hizmet alınmasının şirketlerin bu sorumluluğunu ortadan kaldırmadığına dikkat çekti.

COINBASE MÜŞTERİ KAYBI OLMADIĞINI BİLDİRDİ

Coinbase, sorunları düzenleyici kuruma kendisinin bildirdiğini ve müşterilerin para kaybetmediğini açıkladı. Şirket, müşterilerin fonlarına erişiminin de engellenmediğini belirtti. Geçmişteki eksikliklerin giderildiğini ve teknik kontrollerin yenilendiğini bildirdi.

Bu dosya, Coinbase Europe'a 2025'te işlem izleme yükümlülükleri nedeniyle verilen yaklaşık 21,5 milyon avroluk cezadan ayrı bulunuyor. Önceki karar, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamındaki kontrolleri ilgilendiriyordu.

Yeni uzlaşma, para cezasının yanında resmî kınama yaptırımını da içeriyor. Her iki yaptırım, İrlanda Yüksek Mahkemesinin onayından sonra yürürlüğe girecek.

Kripto ParaSon Dakika

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