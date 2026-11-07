Emeklilik fonlarında kripto dönemi yaklaşıyor

ABD Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı kural, perşembe günü Beyaz Saray'a bağlı Bilgi ve Düzenleyici İşler Ofisi'ne (OIRA) ulaştı. OIRA incelemesi, nihai kuralın resmî olarak yayımlanmasından önceki son kurumlar arası aşamayı oluşturuyor. Kayıtta kuralın tamamlanması için yasal bir son tarih bulunmuyor.

Kural, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ağustos 2025'te imzaladığı ve 401(k) planlarında alternatif varlıklara erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan başkanlık kararnamesine dayanıyor. Bakanlık taslağı 30 Mart'ta açıklamıştı. OIRA'nın incelemeyi tamamlamak için 90 güne kadar süresi bulunuyor, taslağın incelemesini ise yaklaşık 10 haftada tamamlamıştı.

Düzenleme, belgelenmiş bir süreç izleyen plan yöneticilerine Çalışan Emeklilik Gelir Güvencesi Yasası (ERISA) kapsamında yasal güvence sağlıyor. Yöneticilerin değerlendireceği altı ölçüt performans, ücretler, likidite, değerleme, kıyaslama ve karmaşıklık olarak belirlendi. Kural planları kripto sunmaya zorlamıyor, bunu isteyen işverenlerin dava riskini azaltıyor.

ABD Çalışma Bakan Yardımcısı Keith Sonderling, düzenlemenin hiçbir varlık sınıfını diğerlerinden daha iyi ya da daha kötü saymadığını belirtti. Bakanlık, plan yöneticilerinden kriptoya karşı "son derece dikkatli" olmalarını isteyen Mart 2022 tarihli rehberini Mayıs 2025'te kaldırmıştı.

BİTCOİN VE ETHEREUM ÖNDE GÖRÜLÜYOR

Kural, hangi kripto paraların sunulabileceğini belirtmiyor ve asgari piyasa değeri şartı koymuyor. Bellementis PLLC'nin yönetici ortağı Teresa Goody Guillén, köklü piyasaları nedeniyle ilk sırada Bitcoin (BTC) ve Ethereum'un (ETH) yer almasını bekliyor. Guillén, "Büyük olmak uygun olmayı, küçük olmak da elenmeyi gerektirmiyor." dedi.

Trace Finance'in kurucu ortağı ve CEO'su Bernardo Brites'a göre Bitcoin bu ölçütlerden açıkça geçiyor, Ethereum da geçiyor. Diğer kripto paralar ise piyasa değerine gelmeden geçmiş performans ya da kıyaslama aşamasında eleniyor.

İLK SEÇENEKLER 2027'DE BEKLENİYOR

Guillén, mevcut saklama ve kayıt sistemlerine uydukları için ETF'lerin ve yönetilen fonların doğrudan kripto alımından önce gelmesini bekliyor. Brites ise bazı kripto seçeneklerinin 2027'de sunulmaya başlamasını, kriptonun 2028'e kadar emeklilik planlarında yaygınlaşmasını öngörüyor.

Brites'a göre yürürlük tarihi genellikle kuralın yayımlanmasından 60 gün sonra geliyor. Brites, "Kural yasal riski değiştiriyor ama altyapıyı değiştirmiyor ve altyapı daha yavaş." dedi.

Kural ABD Kongresi'nde de tepki çekiyor. Senatörler Bernie Sanders ve Elizabeth Warren, kuralın yatırımcıları kripto gibi oynak varlıklara maruz bırakacağını savunarak Çalışma Bakanlığı'ndan kuraldan vazgeçmesini istemişti. Brites de sonraki yönetimlerin kuralı geri çevirebileceği uyarısında bulundu.

Ulusal Emeklilik Güvencesi Enstitüsü'nün anketinde Amerikalıların yüzde 77'si emeklilik planlarındaki kriptoyu riskli buldu. Sektör verilerine göre 401(k) hesaplarındaki varlıklar haziran sonunda 10,8 trilyon dolara ulaştı.