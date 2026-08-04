İtalyan bankasının kripto tercihi değişti: BTC azalırken ETH arttı

Intesa Sanpaolo'nun ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu üç aylık bildirim, bazı kurumların getiri sağlayan Ethereum fonlarını Bitcoin ürünlerine tercih etmeye başladığına işaret ediyor.

Bu değişim, spot Bitcoin ETF'lerinin ikinci çeyrekte ağır net çıkışlar yaşadığı dönemde gerçekleşti. Aynı çeyrekte kurumsal cephede benzer hamle yapan tek kurum da Intesa Sanpaolo olmadı.

BİTCOİN ETF PAYI YÜZDE 94 AZALDI

Banka, BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundaki payını 30 Haziran itibarıyla 646 bin 809 hisseden 40 bin 723 hisseye indirdi. Bu pozisyonun değeri 1,36 milyon dolarda kaldı.

Bankanın aynı fondaki alım opsiyonu pozisyonu da yüzde 99,3 azaldı. Yaklaşık 2,5 milyon hisseye dayanak olan pozisyon 18 bin hisseye geriledi. Bildirimde ayrıca 500 bin IBIT hissesini kapsayan yeni bir satım opsiyonu pozisyonu yer aldı. Satım opsiyonları genellikle dayanak varlık değer kaybettiğinde kazanç sağladığı için bu adım, bankanın Bitcoin'e karşı daha savunmacı bir pozisyon aldığına işaret edebilir.

Banka yine de Bitcoin'den tamamen çıkmadı. Değeri 67,6 milyon dolar olan 3,47 milyon ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) hissesini elinde tuttu. Bu pozisyon bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 4 azalsa da bankanın en büyük kripto ETF pozisyonu olmayı sürdürdü.

STAKE ETHEREUM FONU ÜÇE KATLANDI

Bankanın iShares Staked Ethereum Trust fonundaki payı 116 bin 200 hisseden 349 bin 600 hisseye yükseldi. Bu pozisyonun değeri mart sonundaki 3,15 milyon dolardan 7,1 milyon dolara çıktı.

Bu değişimin arkasında Ethereum staking gelirinin bulunduğu değerlendiriliyor. BlackRock'ın stake edilmiş Ethereum ürünü, tuttuğu varlıklar üzerinden ağ ödülü kazanacak biçimde tasarlandı. Bitcoin fonları ise böyle bir getiri sunmuyor.

Banka portföyünde başka değişiklikler de yaptı. Bir Solana stake ETF'sindeki payı 2 bin 817 hisseden yalnızca 7 hisseye düşerken saklama şirketi BitGo'daki payını yaklaşık iki katına çıkararak 323 bin hisseye taşıdı. Coinbase payını ise 7 bin hisseye indirdi. Grayscale XRP Trust pozisyonunu değiştirmedi ve Morgan Stanley Bitcoin Trust fonunda 293 bin dolarlık küçük bir pozisyon açtı.

Kurumsal tercihlerdeki değişim, Bitcoin ETF'lerinin ikinci çeyrekte yaşadığı çıkışlarla aynı döneme denk geldi. Bir başka büyük işlem firması Jane Street de ilk çeyrekte IBIT hisse pozisyonunu yüzde 71 azalttı. Aynı dönemde firma, iShares Ethereum Trust fonundaki payını neredeyse iki katına çıkararak 11,1 milyon hisseye taşıdı ve başka bir Ethereum fonundaki pozisyonunu 3,1 milyon dolardan 43,6 milyon dolara yükseltti. Ancak bir piyasa yapıcısı olarak Jane Street, bu varlıkların bir bölümünü yön beklentisiyle değil müşterileri adına tutuyor olabilir.

ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri ikinci çeyreğin büyük bölümünde ağır net çıkış yaşadı. Yalnızca haziranda bu ürünlerden 4,5 milyar dolar çıktı. Bu rakam, ürünlerin işlem görmeye başlamasından bu yana en kötü aylık sonucu oluşturdu.

Bu tablonun erken bir eğilimi mi yoksa tekil tercihlerden mi oluştuğu önümüzdeki günlerde netleşecek. Kurumların ikinci çeyrek bildirimlerinin çoğu 14 Ağustos'taki son tarihten önce açıklanacak ve hangi firmaların Bitcoin fonlarını sattığını ortaya koyacak. Ancak bu bildirimler yalnızca ABD'de işlem gören uzun pozisyonları kapsıyor. Açığa satışları ve opsiyon yapılarının tamamını göstermediği için bankanın net kripto pozisyonu belirsizliğini koruyor.