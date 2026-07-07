JD Vance: Bitcoin Çin'e karşı avantajımız - Son Dakika
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JD Vance: Bitcoin Çin'e karşı avantajımız

JD Vance: Bitcoin Çin\'e karşı avantajımız
07.07.2026 16:02
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Bitcoin'in önümüzdeki on yılda ABD için stratejik bir varlığa dönüşebileceğini savundu ve bu görüşü Çin ile rekabet üzerinden temellendirdi. Bitcoin karşıtı Peter Schiff ise bu argümana sert biçimde karşı çıktı.

Vance, Bitcoin'i daha geniş bir ulusal strateji tartışmasının içine yerleştirerek Washington'ın bu varlığa ekonomik ve jeopolitik bir mercekten bakması gerektiğini söyledi. Las Vegas'taki Bitcoin 2025 konuşmasından alınan sözleri, 5 Temmuz'da bir sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

Başkan yardımcısı, kriptonun ABD için giderek önem kazanabileceğini savundu. Bu görüşü Çin'in kriptoya yönelik uzun süredir süren düşmanlığına bağlayan Vance, Washington'ın Pekin'in bu varlığa neden bu denli sert karşı çıktığını sorgulaması gerektiğini söyledi.

VANCE BİTCOİN'İ ÇİN'E KARŞI STRATEJİ SAYDI

Vance konuşmasında, ABD'nin başlıca jeopolitik rakibinin tam tersi yönde hareket etmesi gerektiğini ileri sürdü. Başkan yardımcısı, Çin bu varlıktan hoşlanmıyorsa ABD'nin ona ciddi biçimde sahip çıkmayı düşünmesi gerektiğini belirtti. Bu argüman, Başkan Donald Trump yönetimindeki daha geniş bir politika değişimini yansıtıyor. Trump mart ayında, bir Stratejik Bitcoin Rezervi ile ayrı bir ABD Dijital Varlık Stoku oluşturan bir başkanlık kararı imzaladı.

Beyaz Saray'ın kararına göre rezerv, federal hükümetin elindeki, çoğunlukla suç ve hukuk davalarında el konulan BTC'lerden oluşacak. Karar ayrıca rezerve konulan devlet Bitcoinlerinin "satılmayacağını", bunun yerine bir rezerv varlığı olarak tutulacağını belirtiyor. Çin ise 2021'de kripto alım satımını ve madenciliğini yasaklamış, finans kuruluşlarının kripto işlemlerine destek vermesini de engellemişti. Yine de sonraki veriler madenciliğin sessizce geri döndüğünü gösterdi. Hashrate Index verilerine göre Çin, Ekim 2025'te küresel Bitcoin madenciliğinin yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturdu.

SCHIFF BİTCOİN REZERVİ FİKRİNE KARŞI ÇIKTI

Vance'in sözleri, uzun süredir Bitcoin'e kuşkuyla yaklaşan Peter Schiff'ten hızlı bir tepki aldı. Schiff, X'te yaptığı paylaşımda, ABD'nin değersiz gördüğü bir varlığa kaynak ayırıp ayırmaması gerektiğini sorguladı. Schiff, "Çinliler Bitcoin'in değersiz olduğunu anlayacak kadar akıllı diye biz de kaynaklarımızı buna harcayacak kadar aptal mı olmalıyız?" diye yazdı.

Bu yanıt, Schiff'in Bitcoin'in içsel bir değeri olmadığı yönündeki genel argümanını yansıtıyor. Schiff, parasal ve sınai kullanımı bulunduğunu söylediği altınla kıyaslayarak Bitcoin'i defalarca olumsuz değerlendirdi. Tartışma, genişleyen bir politika ayrışmasını da gözler önüne serdi. Destekçiler dijital kıtlığı güçlü bir rezerv varlığı olarak görürken eleştirenler ulusal ölçekte benimsemeyi kamu kaynaklarının pahalı bir israfı sayıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para JD Vance: Bitcoin Çin'e karşı avantajımız - Son Dakika

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