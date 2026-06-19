JPMorgan Bitcoin madencilik ekonomisinin kötüleştiğini belirtti - Son Dakika
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JPMorgan Bitcoin madencilik ekonomisinin kötüleştiğini belirtti

JPMorgan Bitcoin madencilik ekonomisinin kötüleştiğini belirtti
19.06.2026 14:03
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JPMorgan analistlerine göre Bitcoin madencilik ekonomisi bu yıl kötüleşti. En büyük kripto para beş aydır tahmini üretim maliyetinin altında işlem görürken madencilerin yaklaşık yüzde 20'si artık zarar ediyor.

Bitcoin madencilik ekonomisi bu yıl JPMorgan analistlerine göre zorlaştı. Kripto para, tahmini üretim maliyetinin altında üst üste beş ay işlem görerek madenciler üzerindeki baskıyı artırdı.

Panigirtzoglou liderliğindeki analistler, Bitcoin'in hash hızının (toplam hesaplama gücü) ve madencilik zorluğunun bu yıl fiyat hareketlerine belirgin biçimde daha duyarlı hale geldiğini bir raporda belirtti. Son altı ayda madencilik zorluğunun Bitcoin fiyatlarına olan betası (duyarlılık katsayısı) 0,62'ye yükseldi. Analistlere göre bu, madencilerin daha büyük bölümünün artık başa baş noktasına yakın çalıştığına ve fiyatlar değiştikçe makinelerini açıp kapatmaya daha yatkın olduğuna işaret ediyor.

Analistler, "Bitcoin üretim maliyetinin altında işlem gördüğünde maliyeti yüksek madenciler üretimi durdurur, hash hızı düşer ve zorluk aşağı yönlü ayarlanır. Bu örüntü, zorluğun yüzde 10 gerilediği haziranın ikinci haftasında belirgindi." dedi. Analistlere göre bu, yıl içinde aynı büyüklükteki ikinci düşüştü. Öncekisi ocakta yaşanmıştı.

JPMORGAN ÜRETİM MALİYETİNİ 78 BİN DOLAR HESAPLADI

JPMorgan'ın güncel tahminine göre Bitcoin'in üretim maliyeti yaklaşık 78.000 dolar olarak hesaplanıyor. Buna karşılık Bitcoin, yayım sırasında yaklaşık 62.700 dolardan işlem görüyordu. Analistler, CoinShares'in 2026 ilk çeyrek madencilik raporuna dayanarak madencilerin yaklaşık yüzde 20'sinin artık zarar ettiğini tahmin ediyor.

Borsada işlem gören madenciler, işletme giderlerini karşılamak için yalnızca ilk çeyrekte 32.000'den fazla Bitcoin sattı. Analistlerin aktardığı sektör verilerine göre bu rakam, madencilerin 2025'in tamamındaki toplam satışlarını aştı.

JPMORGAN ZAYIF MORALİ TERS SİNYAL OLARAK GÖRÜYOR

Analistler ileriye dönük olarak, hash hızının Bitcoin fiyatlarına duyarlılığının yüksek kalmasını bekliyor. Onlara göre Bitcoin, üretim maliyetinin belirgin biçimde altında kaldığı sürece madencilik zorluğunda daha büyük ve daha sık ayarlamalar görülecek.

Temkinli görünüme rağmen analistler, mevcut zayıf piyasa moralinin nihayetinde "ileriye dönük boğa yönlü bir ters sinyal" olabileceğini söyledi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para JPMorgan Bitcoin madencilik ekonomisinin kötüleştiğini belirtti - Son Dakika

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