Kapanacak olan dev kripto borsasına hırsızlık davası açıldı - Son Dakika
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Kapanacak olan dev kripto borsasına hırsızlık davası açıldı

Kapanacak olan dev kripto borsasına hırsızlık davası açıldı
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Kripto türev borsası BitMEX, müşterilerin Bitcoin teminatına el koymak için tasfiyeleri kasıtlı olarak tetiklediği iddiasıyla bir toplu davayla karşı karşıya kaldı. Dava, borsanın 11 yılın ardından kapanacağını açıkladığı gün açıldı.

BKX Services Inc. ve David Namdar, şikâyeti New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne sundu. Davacılar, BitMEX'teki zorunlu tasfiyeler yoluyla toplam 622,66 Bitcoin kaybettiklerini öne sürüyor. BKX en az 305,81 Bitcoin, Namdar ise 316,85 Bitcoin'i aşan zarar iddiasında bulunuyor. Davacılara göre BitMEX, tasfiyelerden kâr eden bir sistemi bilerek geliştirdi. Şikâyette, bir iç işlem masasının müşterilerin özel bilgilerine eriştiği ve sıradan kullanıcıların pozisyonlarına ulaşmasını engelleyen sunucu dondurmaları sırasında işlem yapmayı sürdürebildiği ileri sürüldü.

Bir BitMEX sözcüsü iddiaları reddetti. Sözcüye göre platform geçmişte bu tür pek çok iddiayla karşılaştı ve her birini başarıyla sonuçlandırdı. Sözcü, bunun temelsiz ve fırsatçı bir iddia olduğunu, kendilerini bu kez de kararlılıkla savunmayı beklediklerini söyledi.

DAVACILAR BITCOINLERİN İADESİNİ İSTİYOR

Şikâyete göre BitMEX, müşterilerin teminatlarının 100 katına kadar kaldıraç kullanmasına izin verdi, ardından teminat hâlâ oluşan zararın iki katı değerindeyken pozisyonları otomatik olarak tasfiye etti. Davacıların iddiasına göre kalan Bitcoin platformun sigorta fonuna aktarıldı ve bu da BitMEX'in zorunlu tasfiyelerden kâr etmesine imkân tanıdı. Davacılar, alıkonulduğunu öne sürdükleri Bitcoin'in iadesinin yanı sıra tazminat ve cezai tazminat talep ediyor. Davacılar, 23 Temmuz 2018'e kadar uzanan işlemlerde Bitcoin takas ürünleri satın alan ABD'li müşterileri temsil etmeyi amaçlıyor.

Şikâyet, 2020'de Brett Messieh ve diğer işlemcilerin benzer davranış iddiasıyla açtığı bir toplu davaya da işaret etti. Emtia Borsası Yasası kapsamında açılan o dava, 30 Haziran 2025'te davacıların isteğiyle ve yeniden açılma hakkı saklı tutularak düşürülmüştü.

BORSA TEMMUZDA 65 İŞLEM ÇİFTİNİ LİSTEDEN ÇIKARDI

BitMEX, "yetersiz işlem ilgisi" gerekçesiyle temmuz ayında türev sözleşmelerini ve işlem çiftlerini listeden çıkarma hızını artırdı. Bu tablo, borsanın kapanma kararı çevresinde platformdaki faaliyet düşüşünü gözler önüne serdi. Şirketin sitesine göre temmuz başında 21 türev sözleşmesi listeden çıkarıldı. İki hafta sonra dokuz spot çifti yetersiz işlem ilgisi nedeniyle kaldırıldı. Borsa daha sonra 35 türev sözleşmesini daha listeden çıkarma kuyruğuna ekledi ve temmuzdaki toplam çıkarma 65'e ulaştı. Yılın ilk altı ayında bu sayı yalnızca 19 olmuştu.

BitMEX, 23 Eylül 2026'da faaliyetlerini durduracağını açıklamıştı. Ana şirket HDR Global Trading'in stratejik değerlendirmesinin ardından alınan karar için belirli bir gerekçe verilmedi. Borsa yeni kayıtları durdurdu ve 26 Ağustos'tan itibaren kullanıcıların yeni pozisyon açmasını engellemeyi planlıyor. Kapanış duyurusunun ardından borsanın BMEX adlı kullanım tokeni yaklaşık yüzde 90 değer kaybetti. Yeniden yapılandırma danışmanı Roshan Dharia'ya göre borsanın çöküşü, likiditenin en büyük oyuncularda toplandığı ve uyum maliyetlerinin arttığı orta ölçekli merkezi borsaların yapısal baskılarını yansıtıyor.

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SON DAKİKA: Kapanacak olan dev kripto borsasına hırsızlık davası açıldı - Son Dakika
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