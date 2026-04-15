Kraken CEO'su halka arz planlarına yanıt verdi - Son Dakika
Kraken CEO'su halka arz planlarına yanıt verdi

Kraken CEO\'su halka arz planlarına yanıt verdi
15.04.2026 17:08
Kripto borsası Kraken'in eş CEO'su Arjun Sethi, katıldığı küresel bir ekonomi zirvesinde şirketin halka arz başvurusu yaptığını kamuoyuyla ilk kez açıkça paylaştı. Mart ayında yayımlanan doğrulanmamış bir haber, kötüleşen piyasa koşullarını gerekçe göstererek Kraken'in IPO planlarını dondurduğunu öne sürmüştü.

Kraken, Kasım 2024'te ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gizli IPO başvurusu yapmıştı. Sethi, konuşmasında bu sürecin duraksayıp duraksamadığı sorusunu doğrudan yanıtlamaktan kaçındı. Ancak şirketin "gizli başvuru" yaptığını teyit etmesiyle IPO gündeminin canlılığını koruduğu anlaşıldı.

Sethi'ye "Kraken'i yakın zamanda halka açma planı var mı?" sorusu yöneltildiğinde, şirketin gizli başvuru yaptığını doğruladı. Muhabirin "Bu haber mi?" sorusuna ise "Bunun haber olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.

DEĞERLEME KASIM'DAN BU YANA GERİLEDİ

Alman finansal piyasalar platformu Deutsche Börse Group'un aynı gün Kraken'in ana şirketi Payward'a 200 milyon dolar yatırım yapması şirketin güncel değerlemesini gözler önüne serdi. Yüzde 1,5 tam seyreltilmiş hisseye karşılık gerçekleştirilen bu anlaşma, Kraken'i 13,3 milyar dolar olarak fiyatlandırdı. Kasım 2024'teki gizli başvuru sırasında değerlemenin 20 milyar dolar olduğu aktarılmıştı.

Sethi, halka arzı yalnızca sermaye erişimi amacına bağlamadı. IPO kararının pazar koşullarına ve düzenleyicilerle kurulan güven ilişkisine göre şekillendiğini belirtti. Washington'daki politika dönüşümlerinin süreci yönlendirdiği ya da durdurduğu görüşünü ise reddetti. "Gün gün, çeyrek çeyrek yaşıyorsanız bunlar anlamlı" diyen Sethi, "Şirketinizi üç, beş, on ya da yirmi yıllık perspektiften görüyorsanız bunların hiçbiri anlamlı değil" diye ekledi.

Son Dakika Kripto Para Kraken CEO'su halka arz planlarına yanıt verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kraken CEO'su halka arz planlarına yanıt verdi - Son Dakika
