Kripto piyasası Fed kararı ve İran saldırısına rağmen direniyor - Son Dakika
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Kripto piyasası Fed kararı ve İran saldırısına rağmen direniyor

Kripto piyasası Fed kararı ve İran saldırısına rağmen direniyor
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Kripto piyasası perşembe günü küresel risk iştahını sarsan gelişmelere karşın dirençli bir seyir izledi. Bitcoin 63 bin 915 dolar dolayında yatay seyrederken Ethereum, yalnızca yüzde 0,25 geriledi. Bu görece sakinlik ise Fed toplantısı çevresinde yaşanan sert fiyat dalgalanmalarını ve ağır tasfiyeleri gölgede bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmedi ancak komitedeki üç üye faiz artışından yana oy kullandı. Yüksek faiz, riskli varlıkların cazibesini azaltıyor. Karar öncesi ve sonrasındaki keskin gidiş gelişler, kaldıraçlı vadeli işlem pozisyonlarını tasfiyeye sürükledi. Sektör verilerine göre son 24 saatte yaklaşık 286 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu. Bu tutarın 186 milyon doları uzun, 100 milyon doları ise kısa pozisyonlardan geldi. Söz konusu denge, piyasanın iki yöne de sert biçimde savrulup başladığı noktaya geri döndüğüne işaret ediyor.

Fed kararından saatler sonra İran, ABD askerlerini hedef alan çok sayıda balistik füze fırlattı. ABD Başkanı Donald Trump ise yanıt olarak İran'ı "sert" biçimde vuracağı sözünü verdi. Gelişmelerin ardından petrol fiyatları haftanın başındaki düşüşü silecek şekilde yükselirken ABD borsaları geriledi. Buna karşın S&P 500 ve Nasdaq vadeli işlemleri sonrasında hafif artıya geçti.

TÜREV GÖSTERGELERİ TEMKİNLİ BİR TABLO ÇİZİYOR

Kaldıraçlı piyasada iştah sınırlı kalmayı sürdürüyor. Sektör verilerine göre vadeli işlemlerde alıcı-satıcı hacim oranı hafifçe düşüş yönüne kaydı ve kısa pozisyonların payı yüzde 51'e çıktı. Açık pozisyon ve işlem hacmi büyük ölçüde bir önceki günle aynı kaldı. Bitcoin'in açık pozisyon miktarı haziran başından bu yana olduğu gibi 750 bin Bitcoin dolayında seyrediyor. Bu da fiyattaki toparlanmaya katılımın hâlâ sınırlı olduğunu gösteriyor. Ethereum'un açık pozisyonu da altı haftanın zirvesi olan 14,53 milyon Ethereum'dan 14 milyonun altına indi. Ethereum bu ay Bitcoin'den daha iyi performans göstermesine karşın kaldıraç talebi zayıf kaldı.

Oynaklık cephesinde de dikkat çeken bir hareket yaşandı. Bitcoin'in 30 günlük örtük oynaklık endeksi yüzde 38'in altına gerileyerek tarihsel olarak dip işlevi gören seviyelere yaklaştı. Analistler bu tablonun temkinli olmayı gerektirdiğini belirtiyor. Çünkü oynaklık ortalamaya dönme eğiliminde ve diplerden sert biçimde yukarı sıçrayabiliyor. Opsiyon tarafında ise yatırımcılar yukarı yönlü bahislere yöneldi. Deribit borsasında işlem gören Bitcoin alım opsiyonları arasında 70 bin ve 75 bin dolarlık kullanım fiyatları 24 saatlik hacim sıralamasının başında yer aldı. Ethereum'da da en çok işlem gören ilk beş bahsin tamamını alım opsiyonları oluşturdu.

ALTCOIN PİYASASINDA SATICILAR AĞIRLIĞINI KORUDU

Merkeziyetsiz finans tokenleri öne çıkarken Injective yüzde 6,95 yükselişle günün en dikkat çekici ismi oldu. Uniswap'ın UNI tokeni yüzde 4,46 değer kazanırken FET, zorlu bir haftanın ardından yüzde 3,28 toparlandı. Gizlilik odaklı Zcash ise son çıkışını sürdürerek UTC gece yarısından bu yana yüzde 1,54 yükselişle 474 dolara ulaştı ve emsallerinden ayrıştı.

Buna karşın bazı popüler tokenler geri çekildi. Hyperliquid'in HYPE tokeni yüzde 0,47 düşüşle 53,64 dolara indi ve geçen ayki zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti. Lighter'ın LIT tokeni son 24 saatte yüzde 4,22 gerilese de gece yarısından bu yana hafif artıda kaldı. Temmuz zirvesinden bu yana neredeyse yüzde 25 erimenin ardından satıcıların gücünü yitirmeye başladığına işaret etti. Jupiter'ın JUP tokeni ise çarşamba günkü kısa toparlanmanın ardından geriledi. Bir zamanlar 50 milyon doları aşan günlük işlem hacmi 23 milyon dolara kadar düştü. Bitcoin dışında en büyük 25 tokenin çoğunda açık pozisyona göre düzeltilmiş hacim negatife döndü ve altcoin piyasasında satıcıların ağırlığı sürdü.

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Son Dakika Kripto Para Kripto piyasası Fed kararı ve İran saldırısına rağmen direniyor - Son Dakika

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