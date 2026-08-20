Kripto piyasasındaki korku bir gecede değişti

Bu tabloyu yaratan gelişme kripto piyasasındaki sert yükseliş oldu. Bitcoin (BTC) dün 64 bin doların altındayken yayım sırasında ise yüzde 12 kazançla 71 bin 907 dolardan işlem gördü ve gün içinde 72 bini aştı. Ethereum (ETH) yüzde 19 yükselişle 2283 dolara çıkarken Solana (SOL) yüzde 13 artışla 87,4 dolara, XRP ise yüzde 15 kazançla 1,15 dolara ulaştı.

ENDEKS BİR AYIN ZİRVESİNDE

Sıfır ile 100 arasında hareket eden endekste 50'nin üzerindeki okumalar açgözlülük, 25 civarındaki değerler ise aşırı korku anlamına geliyor. Bugünkü seviye, göstergenin son 30 günlük grafiğindeki en yüksek nokta olarak kayda geçti. Endeks geçen hafta 29, bir ay önce ise 25 seviyesindeydi. Yatırımcılar temmuz ayının neredeyse tamamını ve ağustos başını 35'in altında geçirmişti.

KISA POZİSYONLARDA 1,23 MİLYAR DOLAR TASFİYE EDİLDİ

Endeks beş girdiyi harmanlıyor ve bunların ikisi ağırlığın büyük bölümünü taşıyor. Volatilite ve piyasa momentumu skorun ayrı ayrı yüzde 25'ini oluşturuyor. Fiyatlar hareketlenince bu iki bileşen sert biçimde yön değiştirdi. Sosyal medya hareketliliği ve arama ilgisi de skorun dörtte birini belirliyor ve bu tür sıçramaların ardından genellikle artış gösteriyor. Haftalık yatırımcı anketleri ile Bitcoin'in piyasa payı ise daha küçük girdileri oluşturuyor.

Tırmanışı hızlandıran bir diğer etken kısa pozisyonlar oldu. Beklenmedik ralli sırasında yaklaşık 1,23 milyar dolarlık düşüş yönlü pozisyon tasfiye edildi. Bu da yatırımcıları daha yüksek fiyatlardan geri alım yapmaya zorladı ve yükselişi besledi.

BORSALARDAKİ STABLECOİN ARZI YÜZDE 20 AZALDI

Duygu tarafındaki hızlı toparlanmaya rağmen likidite aynı hızda geri dönmedi. Borsalarda tutulan stablecoin bakiyeleri yaklaşık yüzde 20 geriledi. Bu da olası bir satış dalgasını karşılayacak hazır nakdin azaldığı anlamına geliyor.

Piyasa yapısına bakan yatırımcılar için de tablo net değil. Bitcoin'in piyasa içindeki payı temmuzdan bu yana destek seviyesini test ediyor ve altcoin sezonu tartışmasını açık tutuyor. Duygu göstergelerinin aksine bu sinyal neredeyse hiç değişmedi. Kaldıraç ise iki yönlü çalışıyor. Fiyatı yukarı taşıyan tasfiyeler, sıkıştırılacak düşüş yönlü pozisyon sayısını da azalttı. Sakin geçecek bir seans, volatilite ve momentum skorlarını hızla aşağı çekebilir. Endeksin nadiren 16 puanlık bir yol kat edip yerinde saydığı düşünülürse, önümüzdeki okumalar alıcıların kararlılığını gösterecek.