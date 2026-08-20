Kripto piyasasındaki korku bir gecede değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kripto piyasasındaki korku bir gecede değişti

Kripto piyasasındaki korku bir gecede değişti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatırımcı psikolojisini ölçen Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi bir gecede korku bölgesinden açgözlülük bölgesine geçti. Gösterge 46 seviyesinden 62'ye sıçrayarak bu yılın en sert duygu değişimlerinden birine imza attı.

Bu tabloyu yaratan gelişme kripto piyasasındaki sert yükseliş oldu. Bitcoin (BTC) dün 64 bin doların altındayken yayım sırasında ise yüzde 12 kazançla 71 bin 907 dolardan işlem gördü ve gün içinde 72 bini aştı. Ethereum (ETH) yüzde 19 yükselişle 2283 dolara çıkarken Solana (SOL) yüzde 13 artışla 87,4 dolara, XRP ise yüzde 15 kazançla 1,15 dolara ulaştı.

ENDEKS BİR AYIN ZİRVESİNDE

Sıfır ile 100 arasında hareket eden endekste 50'nin üzerindeki okumalar açgözlülük, 25 civarındaki değerler ise aşırı korku anlamına geliyor. Bugünkü seviye, göstergenin son 30 günlük grafiğindeki en yüksek nokta olarak kayda geçti. Endeks geçen hafta 29, bir ay önce ise 25 seviyesindeydi. Yatırımcılar temmuz ayının neredeyse tamamını ve ağustos başını 35'in altında geçirmişti.

KISA POZİSYONLARDA 1,23 MİLYAR DOLAR TASFİYE EDİLDİ

Endeks beş girdiyi harmanlıyor ve bunların ikisi ağırlığın büyük bölümünü taşıyor. Volatilite ve piyasa momentumu skorun ayrı ayrı yüzde 25'ini oluşturuyor. Fiyatlar hareketlenince bu iki bileşen sert biçimde yön değiştirdi. Sosyal medya hareketliliği ve arama ilgisi de skorun dörtte birini belirliyor ve bu tür sıçramaların ardından genellikle artış gösteriyor. Haftalık yatırımcı anketleri ile Bitcoin'in piyasa payı ise daha küçük girdileri oluşturuyor.

Tırmanışı hızlandıran bir diğer etken kısa pozisyonlar oldu. Beklenmedik ralli sırasında yaklaşık 1,23 milyar dolarlık düşüş yönlü pozisyon tasfiye edildi. Bu da yatırımcıları daha yüksek fiyatlardan geri alım yapmaya zorladı ve yükselişi besledi.

BORSALARDAKİ STABLECOİN ARZI YÜZDE 20 AZALDI

Duygu tarafındaki hızlı toparlanmaya rağmen likidite aynı hızda geri dönmedi. Borsalarda tutulan stablecoin bakiyeleri yaklaşık yüzde 20 geriledi. Bu da olası bir satış dalgasını karşılayacak hazır nakdin azaldığı anlamına geliyor.

Piyasa yapısına bakan yatırımcılar için de tablo net değil. Bitcoin'in piyasa içindeki payı temmuzdan bu yana destek seviyesini test ediyor ve altcoin sezonu tartışmasını açık tutuyor. Duygu göstergelerinin aksine bu sinyal neredeyse hiç değişmedi. Kaldıraç ise iki yönlü çalışıyor. Fiyatı yukarı taşıyan tasfiyeler, sıkıştırılacak düşüş yönlü pozisyon sayısını da azalttı. Sakin geçecek bir seans, volatilite ve momentum skorlarını hızla aşağı çekebilir. Endeksin nadiren 16 puanlık bir yol kat edip yerinde saydığı düşünülürse, önümüzdeki okumalar alıcıların kararlılığını gösterecek.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto piyasasındaki korku bir gecede değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski ABD hemen harekete geçti Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski! ABD hemen harekete geçti
Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin “11 yıl sonra kuduran vaka var“ Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin! "11 yıl sonra kuduran vaka var"
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi Tek başına 9 maçı geride bıraktı Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı
Aynı kaderi paylaştılar Yan yana defnedildiler Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler
İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil
Günlerdir haber alınamıyordu Acı gerçek evine girince anlaşıldı Günlerdir haber alınamıyordu! Acı gerçek evine girince anlaşıldı
Galatasaray’da deprem Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi Galatasaray'da deprem! Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Takımın golcüsü Premier Lig’e gitti Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti
Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu
Güle güle Çağlar Takım aramaya başladı, gidiyor Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor

12:13
Böcek’in ifadesi İmamoğlu’nu yaktı: “Adaylık borsası“ baz kayıtlarında
Böcek'in ifadesi İmamoğlu'nu yaktı: "Adaylık borsası" baz kayıtlarında
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:44
İstanbul’da yine deprem oldu
İstanbul'da yine deprem oldu
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
11:23
Fatih Terim’den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Fatih Terim'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
11:15
Türkiye’nin nüfusu açıklandı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
11:00
335 bin TL’ye otomobil geliyor Üstelik şarj derdi de olmayacak
335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak
10:47
Masaya yumruğunu vurdu Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
Masaya yumruğunu vurdu! Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
10:40
Memleketinde İbrahim Tatlıses’e büyük şok 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
10:18
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
09:44
Doğruysa yer yerinden oynar Suriye-İsrail arasında gizli görüşme iddiası
Doğruysa yer yerinden oynar! Suriye-İsrail arasında gizli görüşme iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 12:40:04. #7.12#
SON DAKİKA: Kripto piyasasındaki korku bir gecede değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.