Kriptoda haftalık özet: Binance saldırısı piyasayı sarstı - Son Dakika
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Kriptoda haftalık özet: Binance saldırısı piyasayı sarstı

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Kriptoda haftalık özet: Binance saldırısı piyasayı sarstı
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Kripto piyasasında haftaya Fed kararı beklentisiyle başlayan yatırımcılar, Binance'e yönelik milyarlarca dolarlık saldırıyla karşılaştı. Bitcoin ve altcoinler gerilerken güvenlik ve denetim tartışmaları öne çıktı. Kurumsal alımlar ve yeni piyasa projeleri ise sürdü.

Bitcoin, hafta içinde 80 bin dolar çevresinde dalgalandıktan sonra Fed kararının ardından yaklaşık 81 bin 800 dolara yükseldi. Ancak bu hareket kalıcı olmadı. Binance saldırısının duyulmasıyla cuma günü 77 bin doların altı görüldü ve fiyat yaklaşık altı haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

BİNANCE SALDIRISI GÜVENLİK TARTIŞMASINI BÜYÜTTÜ

Binance, sıcak cüzdanlarını etkileyen saldırıda yaklaşık 6,3 milyar dolarlık kripto varlığın çalındığını açıkladı. Borsa, müşteri kayıplarını kendi kaynakları ve kullanıcı varlıklarını korumak için oluşturduğu SAFU fonuyla karşılayacağını bildirdi. Çeşitli kuruluşların iş birliğiyle yaklaşık 3 milyar dolarlık varlık donduruldu. Ancak dondurma işlemleri, varlıkların tamamının geri alındığı anlamına gelmiyor.

Güvenlik gündemi Binance ile sınırlı kalmadı. Polymarket, dış hizmet sağlayıcısındaki ihlalin ardından kullanıcı hesaplarını etkileyen sorunla karşılaştı ve kayıpları karşılayacağını duyurdu. Donanım cüzdanı üreticisi Trezor da CryptoBilis üzerinden cihaz satın alan müşterilerine, olası donanım müdahalesi nedeniyle varlıklarını yeni oluşturulan güvenli cüzdanlara taşıma uyarısı yaptı.

Satış dalgası büyük altcoinlere de yayıldı. Cuma günkü işlemlerde Ethereum yaklaşık 2 bin 225 dolara, XRP 1,25 dolar civarına geriledi. BNB ise 700 doların altını gördü. Bunlar haftanın son işlem günündeki fiyat kesitlerini yansıtıyor.

FED FAİZİ SABİT TUTTU, DENETİM ÇAĞRILARI ARTTI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında bıraktı. Karar 10'a karşı iki oyla alındı. Lisa Cook ve Beth Hammack, faizin 0,25 puan artırılmasını istedi. Açıklamada ekonomik büyümenin güçlü seyrettiği, buna karşılık enflasyonun yüksek kaldığı belirtildi.

Kripto borsalarının denetimi de haftanın önemli başlıkları arasına girdi. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Mike Selig, borsalara yönelik gönüllü federal kayıt seçeneği üzerinde çalışıldığını vurguladı. Kurumun mevcut yetkilerine dayanan süreç, belirli kaldıraçlı ve finansman sağlanan bireysel kripto işlemlerini kapsıyor. Çalışma, tamamlanmış ve yürürlüğe girmiş bir kayıt sistemi anlamına gelmiyor.

ŞİRKETLERİN ALIMLARI VE KÂRLARI ÖNE ÇIKTI

Strive, 511,4 milyon dolar karşılığında 6 bin 182 Bitcoin satın aldığını açıkladı. Şirketin toplam Bitcoin varlığı 43 bine ulaştı. Strategy ise haftanın başındaki bildiriminde yeni Bitcoin alımı açıklamadı ve imtiyazlı hisselerinin geri alımına odaklandı.

Coinbase'in üçüncü çeyrek net kârı yaklaşık 719 milyon dolar oldu. Bu tutarda, yatırım amacıyla tutulan kripto varlıklardaki yaklaşık 715 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazanç önemli rol oynadı. Düzeltilmiş net kâr ise yaklaşık 78 milyon dolar düzeyinde kaldı.

Tether, üçüncü çeyrekte 1,5 milyar dolarlık net faaliyet kârı açıkladı. Şirketin yükümlülüklerini aşan rezervleri yaklaşık 7,95 milyar dolara yükseldi. Bu tutar, haziran sonunda yaklaşık 4,1 milyar dolar düzeyindeydi.

GELENEKSEL FİNANSIN KRİPTO PROJELERİ SÜRDÜ

New York Borsasının sahibi Intercontinental Exchange (ICE), Trade[XYZ] ile Hyperliquid altyapısına dayalı sürekli vadeli işlem piyasalarını ABD'ye taşımak üzere anlaşma yaptı. ICE ayrıca şirkete stratejik yatırım yapacağını duyurdu. Yeni piyasa ve takas yapısının faaliyete geçmesi düzenleyici onaylara bağlı olacak.

DTCC ise saklama kuruluşu DTC'de tutulan menkul kıymetler için tokenizasyon hizmetini başlattı. JPMorgan, Citi ve Fidelity Investments'ın da aralarında bulunduğu 20 finans kuruluşu erişim anlaşması imzaladı. Canton ve DTCC'nin özel Besu ağıyla bağlantılı hizmete Stellar entegrasyonunun 2027'nin ilk yarısında eklenmesi planlanıyor.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

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