Kriptoda haftalık özet: Kriptoda satış dalgası sürüyor - Son Dakika
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Kriptoda haftalık özet: Kriptoda satış dalgası sürüyor

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Kriptoda haftalık özet: Kriptoda satış dalgası sürüyor
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Kripto piyasası, Nvidia'daki yönetim krizi ve fonlardan süren çıkışlarla bir haftayı daha kayıpla kapattı. Kurumsal tarafta ise Coinbase'in federal güven bankası olması ve New York Borsası'nın tokenize hisseler için Avalanche'ı seçmesi öne çıktı.

Bitcoin (BTC), salı günü beklentinin üzerinde gelen ABD enflasyon verisiyle hızlanan satışların ardından haftayı düşüşle geçirdi. Son 24 saatte yüzde 2,9 değer kaybeden Bitcoin, yayım sırasında 67 bin 200 dolardan işlem görüyor.

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın 12 Kasım'da görevinden ayrılması satışları hızlandırdı. Bitcoin cuma sabahı 67 bin 500 dolara kadar düşerek yaklaşık üç ayın en düşük seviyesini gördü. Fiyat 10 günden kısa sürede 13 bin dolardan fazla kaybetti.

Ethereum (ETH) hafta boyunca yüzde 14 değer kaybetti. Son 24 saatte yüzde 2,1 değer kaybeden Ethereum, yayım sırasında 1910 dolardan işlem görüyor.

XRP yüzde 15, Solana (SOL) yüzde 13 düştü. En büyük kayıp yüzde 31 ile Zcash'te (ZEC) görülürken Internet Computer (ICP) yüzde 4,8 yükselişle haftayı artıda kapattı.

ETF'LERDEN 1,44 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden 11 Kasım'a kadarki beş işlem gününde yaklaşık 1,44 milyar dolar çıktı. 11 Kasım'daki 299,8 milyon dolarlık çıkışın 269,7 milyon doları BlackRock'ın IBIT fonundan geldi.

Baskıyı enflasyon verisi de artırdı. ABD'de tüketici fiyatları ekimde aylık yüzde 0,4 artarak yüzde 0,3'lük beklentiyi aştı.

Düşüşle birlikte 13 Kasım'da 24 saat içinde yaklaşık 1,47 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bunun 1,31 milyar doları yükseliş beklentisiyle açılan pozisyonlardan oluştu. Kripto piyasasının toplam değeri yaklaşık 2,44 trilyon dolara indi.

COİNBASE FEDERAL GÜVEN BANKASI OLDU

Coinbase, ulusal güven bankası lisansı için onay sürecinin 9 Kasım'da tamamlandığını açıkladı. Nisanda ön onay alan şirketin kurumsal saklama işi, ABD Para Denetim Ofisi'nin (OCC) gözetiminde yürütülecek.

Lisans, saklama ve bağlantılı hizmetleri kapsıyor. Bireysel mevduat, geleneksel kredi ve doğrudan stablecoin ihracı kapsam dışında kaldı. Coinbase, Circle ve Ripple'ın ardından bu lisansı alan kripto şirketleri arasına girdi.

NYSE TOKENİZE HİSSELER İÇİN AVALANCHE'I SEÇTİ

Ava Labs, 9 Kasım'da Avalanche'ın New York Borsası'nın (NYSE) planladığı tokenize menkul kıymet platformunda temel kayıt defteri olacağını duyurdu. Düzenleyici onaya bağlı platform, tokenize ABD hisseleri ve ETF'ler için 7/24 işlem ve blok zinciri üzerinde takas sunmayı hedefliyor.

Bankalar da kripto alanındaki adımlarını hızlandırdı. Goldman Sachs, Citi, Santander ve Deutsche Bank'ın da aralarında bulunduğu 21 üyeli bir grup, dolara dayalı bir stablecoin girişimi için yaklaşık 270 milyon dolar ayırdı. Girişim 2027'nin ilk yarısında piyasaya çıkmayı hedefliyor.

Deutsche Bank ayrıca Avrupa'daki kurumsal müşterileri için kripto saklama hizmetini başlattı. Hizmet Bitcoin, Ethereum, USDC, EURC ve EURAU'yu destekliyor.

BİNANCE KAYIPLARI KARŞILADIĞINI AÇIKLADI

Binance, 12 Kasım'da ekimdeki yaklaşık 6,3 milyar dolarlık saldırıdan etkilenen varlıkları karşıladığını bildirdi ve yeni bir rezerv tablosu yayımladı. Borsa, saldırganların çalınan fonların tamamını iade ettiğini öne sürmedi.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN), 6 Kasım'da bir kripto para borsasına transfer kısıtlaması getirdi. Borsanın en az 16 milyar dolarlık yasa dışı işleme aracılık ettiği öne sürülüyor.

ABD Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlem Ticaret Komisyonu (CFTC) ise 12 Kasım'da Arkansas eyaletine dava açtı. Federal kurumlar, eyaletin tahmin piyasası Kalshi'ye karşı yürüttüğü davanın durdurulmasını istiyor.

MARA SATTI STRATEGY ALDI

Bitcoin madencisi MARA, çeyrek sonundan bu yana yaklaşık 1,1 milyar dolar karşılığında 13 bin 597 BTC sattığını açıkladı. Şirket, Bitcoin teminatlı 750 milyon dolarlık krediyi de geri ödedi.

Strategy ise 81,9 milyon dolara 1036 Bitcoin aldı ve 8 Kasım itibarıyla toplam varlığını 850 bin 364 BTC'ye çıkardı. Şirket aynı dönemde 188,3 milyon dolarlık STRC tercihli hissesini geri satın aldı.

Ethereum tarafında Tom Lee'nin şirketi BitMine 9500'den fazla ETH ekledi. Şirketin elindeki ETH miktarı 6 milyon 70 bini aştı.

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