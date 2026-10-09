Kriptoda yapay zeka hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kriptoda yapay zeka hamlesi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kriptoda yapay zeka hamlesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum yazılımı geliştiricisi Nethermind ve Bitcoin cüzdanı ZEUS, güvenlik açıklarını bulmak için Anthropic'in yapay zeka programına başvurdu. Ücretsiz tarama hizmeti, olası açıkları saldırganlardan önce tespit etmeyi amaçlıyor.

Anthropic'in 8 Ekim'de duyurduğu OSS Scanner, açık kaynaklı yazılımları Claude Mythos dahil şirketin en güçlü modelleriyle düzenli olarak inceleyecek. Programa kabul edilen geliştiriciler, tarama tamamlandığında rapor alabilecek. Bulgular insan incelemesinden geçmeden iletileceği için doğrulama sorumluluğu projelerin ekiplerinde olacak.

9 Ekim'de yapılan başvurular, kripto sektöründe hem ağ altyapısının hem de kullanıcı cüzdanlarının bu yöntemle incelenmek istendiğini gösteriyor. Nethermind ve ZEUS'un talepleri henüz sonuçlanmadı. Başvuru yapılması, güvenlik taramasının tamamlandığı veya yazılımlarda açık bulunduğu anlamına gelmiyor.

ETHEREUM VE BİTCOİN GELİŞTİRİCİLERİ BAŞVURDU

Ethereum işlemlerini işleyen istemci yazılımını geliştiren Nethermind, kod deposunun tamamının taranmasını istedi. Talep, üretimde kullanılan yazılımların yanı sıra eklentileri ve araçları da kapsıyor. Ekip, başvurusunda olası açıkların ağ düğümlerinin çalışmasını, işlemlerin doğru yürütülmesini ve altyapı güvenliğini etkileyebileceğini belirtti.

Kullanıcıların varlıklarının kontrolünü kendilerinde tuttuğu Bitcoin ve Lightning cüzdanı ZEUS ise mobil uygulamasının incelenmesi için başvurdu. Ödemeler, özel anahtarlar ve Lightning bağlantılarının güvenliği, talebin öne çıkan alanlarını oluşturuyor.

Anthropic, projeleri tek tek değerlendirecek. Altyapı ve kullanıcı güvenliği üzerindeki etkileri, programa kabul kararında belirleyici olacak. Hizmet yalnızca kripto projeleriyle sınırlı tutulmuyor.

RAPORLAR İNSAN KONTROLÜ BEKLEMEDEN GÖNDERİLECEK

Programın çıkış noktasında, yapay zekanın ürettiği bulgularla insan ekiplerin inceleme kapasitesi arasındaki fark bulunuyor. Anthropic, son altı ayda açık kaynaklı projelerde 29 binden fazla olası güvenlik açığı belirlediğini, bunların yaklaşık 6 binini elle inceleyip değerlendirebildiğini açıkladı. Bu sayılar yalnızca kripto yazılımlarına ait değil.

OSS Scanner, bekleme süresini kısaltmak için raporları doğrudan katılımcılara ulaştıracak. Raporlarda sorunun yeniden oluşturulmasını sağlayan örnekler, açığın açıklaması ve mevcutsa düzeltme önerisi yer alacak.

Şirket, otomatik bulguların hatalı olabileceğini veya risk düzeyinin olduğundan yüksek değerlendirilebileceğini kabul ediyor. İnsanlar tarafından doğrulanan bildirimler için mevcut süreç de sürdürülecek. Nethermind ve ZEUS açısından sıradaki aşama, başvuruların değerlendirilmesi ve programa kabul kararı olacak.

Kripto ParaEthereumBitcoinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı 5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı Arandığı ortaya çıktı Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Video çekerken telefonu denize düştü Kaydettiği görüntüler şaşırttı Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Fenerbahçe’nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Hayat karartan benzerlik Kimliğini kanıtlamak için DNA testi yaptırdı Hayat karartan benzerlik! Kimliğini kanıtlamak için DNA testi yaptırdı
Galatasaray’da İlkay Gündoğan için karar verildi 6 dakikalık bekleyiş bitiyor Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar verildi! 6 dakikalık bekleyiş bitiyor
Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
14:15
İşte Türkiye’de en çok değiştirilen 10 soyisim
İşte Türkiye'de en çok değiştirilen 10 soyisim
14:10
Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu “İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek“
Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! "İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek"
14:04
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu’nun keyfi yerinde Çocuklarla fotoğraf çektirdi
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi
13:48
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz
13:02
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
12:59
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
12:38
Tepki çeken “Hayırlı olsun“ ziyareti Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
Tepki çeken "Hayırlı olsun" ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
11:19
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
11:19
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı Türkiye harekete geçti
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti
10:51
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
10:26
Aydın’da kahreden olay Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 14:51:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Kriptoda yapay zeka hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei