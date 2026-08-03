Rusya'dan Bitcoin madenciliği için kritik karar - Son Dakika
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Rusya'dan Bitcoin madenciliği için kritik karar

Rusya\'dan Bitcoin madenciliği için kritik karar
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Rusya hükümeti, başkent Moskova ve çevresinde kripto madenciliğini yasaklayan bir kararname çıkardı. Karar, Moskova, Moskova bölgesi ile Kursk bölgesinin bazı kesimlerinde kripto madenciliğini ve madencilik havuzlarına katılımı 2032 yılı sonuna kadar yasaklıyor. Altı yılı aşan bu yasağın gerekçesi, madenciliğin yerel elektrik şebekeleri üzerinde yarattığı baskı.

Başbakan Mihail Mişustin'in 25 Temmuz'da imzaladığı 936 sayılı kararname, Aralık 2024'te çıkarılan ve bölgesel madencilik kısıtlamalarını başlatan daha önceki bir düzenlemeyi genişletti. Kararname resmi hukuk portalında cuma günü yayımlandı. Yeni düzenleme, başkent Moskova'nın tamamını ve çevresindeki Moskova bölgesini kapsıyor. Ayrıca Kursk bölgesinde Ukrayna sınırındaki sekiz belediye ilçesi ile Lgov kentini de içine alıyor. Yeni kısıtlanan bölgelerdeki madencilik işletmelerinin 15 Ağustos'a kadar faaliyetlerini durdurması ya da ekipmanlarını taşıması gerekiyor. Yasak, doğrudan madenciliğin yanı sıra madencilik havuzlarına katılımı da kapsıyor.

Enerji Bakanlığı'nın açıklayıcı notuna göre yıl boyu süren bir kısıtlama olmadan, enerji yoğun madencilik tesisleri bölgesel şebekelere bağlandıkça "güç kapasitesi açığı riski" doğabilir. Moskova bölgesi enerji makamları da yasağı hükümetten talep etmişti. Bölge yetkililerine göre madencilik, Moskova elektrik sisteminde yaklaşık 1 gigavatlık tüketime karşılık geliyor. Sektör verilerine göre Moskova ve çevresindeki bölgede şebekeye bağlı 65 veri merkezi bulunuyor ve bunların toplam kapasitesi 734 megavat. Yetkililer, tüm veri merkezi kullanımını kapsayan kapasitenin 2032'ye kadar 3,6 gigavata, yani sistemin azami yük kapasitesinin yüzde 17'sine ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak bu rakam ölçülmüş bir talebi değil, resmi bir projeksiyonu yansıtıyor.

YASAK BÖLGESEL BİR LİSTEYİ GENİŞLETİYOR

Kararname, ülke çapında bir yasak yerine mevcut bölgesel kısıtlama listesini genişletiyor. Moskova, Moskova bölgesi ve belirlenen Kursk bölgeleri, düzenlemedeki listeye 14 ile 16. sıralar olarak eklendi. Rusya bu bölgesel yaklaşımı 2024 sonundan bu yana izliyor. O dönemde yetkililer, elektrik kısıntısı yaşanan birçok bölgede madenciliği yasaklamaya başlamıştı.

Mevcut kurallar Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri ve diğer bazı bölgeleri 15 Mart 2031'e kadar kapsıyor. Hükümet ayrıca Buryatya ve Zabaykalsky bölgelerinin bazı kesimlerinde 1 Nisan 2026'dan itibaren yıl boyu geçerli kısıtlamalar getirmişti. Bu kısıtlamalar Buryatya'da 20, Zabaykalsky'de ise 31 alanı kapsıyor. Kararnamenin etkileyeceği madencilik kapasitesine ya da taşınması gereken ekipman miktarına dair resmi bir tahmin ise paylaşılmadı. Bu nedenle Moskova yasağının Bitcoin'in küresel hesaplama gücünü ciddi biçimde değiştireceği yönündeki iddialar doğrulanmış değil.

RUSYA MADENCİLİĞİ YASAKLAMAK YERİNE DÜZENLİYOR

Rusya, madenciliği tümüyle yasaklamak yerine ülke genelinde resmi biçimde düzenleme yönünde adımlar attı. Başkan Vladimir Putin 2024'te, özel bir sicile kayıtlı şirket ve girişimcilerin kripto madenciliği yapmasına imkân tanıyan bir yasa imzaladı. Kayıtsız bireyler ise madenciliği yalnızca belirlenen elektrik tüketim sınırları içinde yapabiliyor. Rus makamları 2025 temmuzunda madencilik ekipmanları için ulusal bir sicil de devreye aldı. Sistemin amacı, operatörleri belirlemek, elektrik tüketimlerini ölçmek ve vergi denetimini güçlendirmek.

Moskova bölgesindeki yasak, Rusya'nın kripto için daha geniş bir düzenleyici çerçeve geliştirdiği bir döneme denk geldi. Rusya Devlet Duması geçen ay, yürürlüğe girmesi halinde düzenlemeye tabi bireysel kripto işlemine izin verecek, ancak kriptonun yurt içi ödemelerde kullanılmasına yönelik yasağı sürdürecek önemli bir yasayı kabul etti. Yasak ayrıca, bir Rus mahkemesinin ülkenin en büyük kripto madencisi BitRiver'ın kurucusu Igor Runets'i ev hapsinden tutukevine göndermesinden yalnızca günler sonra geldi. Runets, örgütlü bir grup tarafından işlenen ve özellikle büyük ölçekli sayılan dolandırıcılıkla suçlanıyor. Soruşturmayı yürütenlere göre Runets ve madencilik şirketi, enerji holdingi En+ ile yapılan ve 1 milyar ruble, yani yaklaşık 12,5 milyon dolar zarara yol açan bir ekipman anlaşmasına taraftı.

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Son Dakika Kripto Para Rusya'dan Bitcoin madenciliği için kritik karar - Son Dakika

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