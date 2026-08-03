Saylor\'dan Bitcoin mesajı: Strategy\'nin alım sessizliği sona mı eriyor?

STRC, 31 Temmuz'da 89,46 dolardan kapandı. Bu fiyatta, hissenin 100 dolarlık nominal değeri üzerinden yıllık 12 dolarlık ödeme, yaklaşık yüzde 13,4'lük etkin bir getiriye karşılık geliyor. Hisse, iki haftada bir hisse başına 0,50 dolar ödeme yapıyor ve ağustos, bu yarı aylık düzenin ikinci ayı olacak. Şirket, STRC oranını her ay STRC'nin piyasa fiyatı, rakip getiriler, Bitcoin oynaklığı ve nakit rezervi gibi etkenlere göre değerlendiriyor.

Strategy, STRC oranını temmuz için yüzde 11,5'ten yüzde 12'ye çıkarmıştı. Bu artış, hisseyi haziranda 71,25 dolara kadar indiren sert düşüşün ardından gelmişti. Ancak şirket 29 Haziran'da oran belirleme politikasını değiştirdi. Yeni çerçeveye göre STRC yalnızca nominal değerinin altında işlem gördüğü için temettü mutlaka artırılmıyor. Bu politika, temmuzdaki iskontonun neden yeni bir 50 baz puanlık artış getirmediğini açıklıyor. Şirket ikinci çeyrek sonuçlarında, STRC 100 dolar dolayında "istikrarlı ve sağlıklı bir işlem" gösterene kadar yüzde 12 oranını koruyacağını belirtti. Bu ifade yönetimin hedefini tanımlıyor, hissenin nominal değerine döneceğini garanti etmiyor.

GERİ ALIMLAR FİYAT DESTEĞİNİN YÜKÜNÜ ÜSTLENDİ

Strategy, yanıtının bir bölümünü temettü artışından imtiyazlı hisse geri alımlarına kaydırdı. Şirket 20-26 Temmuz arasında 288 bin 930 STRC hissesini yaklaşık 25 milyon dolara, hisse başına ortalama 86,53 dolardan geri aldı. Bu fiyat, nominal değere göre yüzde 13,47'lik bir iskontoya denk geldi. Şirketin 1 milyar dolarlık imtiyazlı menkul kıymet geri alım yetkisi kapsamında yaklaşık 975 milyon dolarlık alanı kaldı.

Nominal değerin altında hisse geri almak, gelecekte nakit dağıtımı gerektiren imtiyazlı hisse sayısını azaltıyor. İcra Kurulu Başkanı Phong Le, geri alımların fiyat ve likiditeye göre ölçekleneceğini belirtti. Le'ye göre şirket daha derin iskontolarda daha çok, fiyat 100 dolara yaklaştıkça daha az alım yapacak. Yönetici, STRC'nin zaman içinde 99 ile 100 dolar arasında işlem görmesini hedeflediklerini yineledi ancak bunun ne zaman gerçekleşebileceğine dair bir tarih vermedi.

3,75 MİLYAR DOLARLIK REZERV TEMETTÜYÜ DESTEKLİYOR

Strategy, 26 Temmuz itibarıyla 3,75 milyar dolarlık ABD doları rezervi bildirdi. Şirkete göre bu tutar, beklenen imtiyazlı hisse temettülerini ve borç faizi ödemelerini yaklaşık 2,1 yıl karşılamaya yetiyor. Nakit tamponu daha da önem kazandı. Çünkü şirketin imtiyazlı hisse yükümlülükleri büyüdü. Strategy ikinci çeyrekte 400,7 milyon dolar imtiyazlı temettü kaydetti. Bu tutar bir yıl önce 49,1 milyon dolardı.

Şirket ayrıca ikinci çeyrekte, neredeyse tümüyle Bitcoin varlıklarındaki 8,32 milyar dolarlık gerçekleşmemiş değer kaybından kaynaklanan 8,22 milyar dolarlık net zarar açıklamıştı. Bu muhasebe zararı eşdeğer bir nakit çıkışı anlamına gelmese de imtiyazlı temettülerin dolar cinsinden ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle Strategy, rezervi yenilemek ve temettüleri karşılamak için Bitcoin satışına da yetki verdi ve 26 Temmuz'a kadar 2026 boyunca yaklaşık 218,4 milyon dolarlık Bitcoin sattı.

SAYLOR BEŞ HAFTALIK ARANIN ARDINDAN ALIM SİNYALİ VERDİ

Saylor, pazar günü şirketin hazine grafiğiyle birlikte "Bitcoin Drive devrede" paylaşımı yaptı. Bu mesaj, şirketin pazartesi yeni bir Bitcoin alımı açıklayabileceği beklentisini güçlendirdi. Strategy, beş haftadır açıklanmış bir Bitcoin alımı yapmadı ki bu, şirket için alışılmadık bir kuraklık. Saylor'ın önceki hafta paylaştığı "Başka bir renge ihtiyacımız olacak" başlıklı grafiği de 27 Temmuz'da şirketin ek Bitcoin almadığını açıklamasının habercisi olmuştu.

Şirketin son resmi bildirimine göre Strategy, 26 Temmuz itibarıyla ortalama 75 bin 476 dolar fiyattan aldığı 843 bin 775 Bitcoin tutuyordu. Bu pozisyonun toplam maliyeti 63,69 milyar dolar. Bitcoin 63 bin 200 dolar dolayında işlem görürken varlıkların değeri yaklaşık 53,3 milyar dolara indi ve pozisyon, maliyetinin yaklaşık 10,4 milyar dolar altında kaldı. Şirketin son alım açıklaması 22 Haziran'a dayanıyor. Strategy o tarihte 34,9 milyon dolara 520 Bitcoin aldığını, ardından 29 Haziran-5 Temmuz arasında temettüleri finanse etmek için yaklaşık 216 milyon dolara 3 bin 588 Bitcoin sattığını bildirmişti. Yine de "Bitcoin Drive" paylaşımı bir alımı doğrulamıyor. Herhangi bir işlemin teyidi için bir resmi bildirim ya da şirket açıklaması gerekiyor.