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Solana'dan stablecoin ortaklığı

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Solana\'dan stablecoin ortaklığı
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Standard Chartered destekli Anchorpoint, Hong Kong dolarına bağlı stablecoini HKDAP'nin kullanımını genişletmek için Solana Foundation ile iş birliği kurdu. Taraflar, token'ın Solana üzerinde çıkarılması ve geri ödenmesi için çalışma yürütecek.

Standard Chartered'ın Hong Kong birimi, telekomünikasyon şirketi HKT ve Animoca Brands'in ortak girişimi Anchorpoint, HKDAP'yi daha fazla cüzdan ve uygulama üzerinden erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Mutabakat, şirketin halka açık bir Blockchain ağının geliştirilmesini destekleyen kuruluşla yaptığı ilk iş birliği olarak açıklandı.

Çalışma, HKDAP'nin mevcut kurumsal dağıtımının ötesine geçerek bireysel ödemelerde ve dijital finansal ürünlerde kullanılmasına odaklanıyor. Solana üzerindeki hizmetin kullanıma açılacağı tarih ise henüz açıklanmadı.

HKDAP İÇİN DOĞRUDAN İHRAÇ VE GERİ ÖDEME PLANI

Ortaklık kapsamında HKDAP'nin doğrudan Solana ağı üzerinde oluşturulması ve Hong Kong doları karşılığında geri ödenmesi planlanıyor. Böylece uygun katılımcıların stablecoine erişimi ve token'ı yeniden geleneksel paraya dönüştürmesi için ağ üzerinde bir yapı kurulması amaçlanıyor.

Perakende ödemelerin yanı sıra gerçek dünya varlıklarının dijital token'larla temsil edildiği ürünlerde alım satım ve işlemlerin tamamlanması da değerlendirilen kullanım alanları arasında bulunuyor. Sık para transferi gerektiren bu işlemlerde Solana'nın hızından yararlanılması hedefleniyor.

Anchorpoint ve Solana Foundation, bunun için ağdaki cüzdan sağlayıcıları, uygulamalar ve şirketlerle çalışmayı planlıyor. Solana Foundation'ın Asya Pasifik bölgesi yöneticisi Lu Yin, iş birliğinin Hong Kong doları cinsinden dijital parayı tüketicilerin kullandığı uygulamalar üzerinden daha erişilebilir hale getirebileceğini belirtiyor.

SOLANA FOUNDATION SEKTÖR PROGRAMINA KATILIYOR

Kuruluş, teknik entegrasyon çalışmasının yanında Anchorpoint'in dijital token biçimindeki paranın kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan programına stratejik ortak olarak katılacak. PwC'nin de yer aldığı program, finans kuruluşlarıyla teknoloji şirketlerini araştırma ve uygulama geliştirme çalışmalarında bir araya getiriyor.

Anchorpoint Üst Yöneticisi Dominic Maffei, iş birliğini farklı ağlar ve finans piyasası katılımcıları arasında bağlantı kurma hedefinin parçası olarak değerlendiriyor. Şirket, birbirinden kopuk yapılar yerine farklı ekosistemlerin ortak altyapı üzerinden çalışmasını amaçlıyor.

Hong Kong Para Otoritesinden stablecoin ihraç lisansı alan Anchorpoint, HKDAP'nin nakit ve yüksek likiditeli yatırımlarla tamamen desteklendiğini belirtiyor. Şirketin açıkladığı yapıda her bir HKDAP, bir Hong Kong doları karşılığında geri ödenebiliyor. Solana ortaklığı, bu ürünün dağıtım ve kullanım kanallarını genişletmeye yönelik çalışmaları kapsıyor.

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