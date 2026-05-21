Spot ETF çıkışları Bitcoin toparlanmasını sekteye uğrattı

Bitcoin (BTC), perşembe günü 78.000 doların altında işlem gördü. Spot ETF satışı dördüncü ardışık güne taşınırken hafta başındaki 584 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiyesi piyasa konumlanmasını baskılamaya devam etti. Zincir üstü veriler de 80.000 dolar üstü kalıcı bir hareket için gereken spot talebin yeniden inşa edilmediğini ortaya koydu.

SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF'leri 20 Mayıs'ta 70,5 milyon dolar net çıkış kaydetti ve negatif seri dört seansa uzandı. Ethereum tarafında tablo daha sert bozuldu. Spot Ethereum ETF'leri aynı gün 28,1 milyon dolar net çıkışla satışını sekizinci ardışık seansa taşıdı. Nexo piyasa notuna göre ürünler 7 Mayıs'tan bu yana dokuz seansta 504 milyon dolar kaybetti ve günlük ortalama 56 milyon dolarlık çıkış kaydedildi. Bu tablo, şubattaki çıkış dalgasından bu yana ETH ETF talebindeki en sert sürekli geri dönüşü oluşturdu.

Pazartesi seansı haftanın tonunu belirledi. Bitfinex analistlerine göre kripto vadeli işlem piyasalarında 657 milyon doları aşan tasfiye yaşandı ve bu rakamın 584 milyon doları uzun pozisyonlardan geldi. Bu seviye, şubat başından bu yana tek seansta görülen en büyük uzun pozisyon temizliği olarak kayıtlara geçti. Bitcoin pazartesi 76.000 dolar civarına geriledikten sonra hafta ortasına doğru 77.500 dolara toparlandı.

Nexo'ya göre açık pozisyon, 6 Mayıs zirvesinden yüzde 14 geri çekilmenin ardından 36,6-37,8 milyar dolar bandında dengelendi. Fonlama oranları sıfıra yakın seyretmesine rağmen kaldıraçlı uzun pozisyonlar zayıflama döneminde maliyet ödemeye devam ediyor.

SPOT TALEP DOKUZ SEANS NEGATİF KALDI, HACİM YÜZDE 40 GERİLEDİ

Glassnode'un haftalık raporuna göre mevcut yapı ya yenilenen spot alımıyla ya da daha geniş bir türev sıfırlamasıyla çözüme kavuşabilecek bir kuruluma işaret ediyor. Bazı analistler ise spot talep cephesini daha acil sorun olarak görüyor.

Toplam spot CVD verisi 19 Mayıs'a kadar dokuz ardışık seans negatif kaldı ve 2026'nın en uzun sürekli net satış serisi kayıtlara geçti. Nexo notunda Bitcoin'in saatlik spot hacminin 2025'in aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 40 düştüğü ve daralmanın belirli bir bölgeye yoğunlaşmadan tüm zaman dilimlerine yayıldığı belirtildi.

Sahiplik tabanının coğrafi dağılımı da değişti. Glassnode verilerine göre ABD merkezli yapılar 2025 ortasına kadar birikim yaparken Asyalı katılımcılar dağıtım yaptı. Ancak 2025 yılının son çeyreğinden bu yana akışlar yer değiştirdi ve Asya birikim tarafına geçerken ABD dağıtıma döndü. Coinbase tarafında aktivite Binance'e kıyasla hâlâ ölçülü seyrediyor. Glassnode bu eğilimi mevcut fiyat seviyelerine yakın ABD kurumsal spot inancındaki boşluğa bağlıyor.

71.400 DOLAR KRİTİK DESTEK OLARAK ÖNE ÇIKTI

Glassnode'un zincir üstü çerçevesi yapısal tabloyu daha keskin gösteriyor. Bitcoin, 82.000 dolara doğru toparlanmada 78.300 dolardaki Gerçek Piyasa Ortalaması seviyesini geri aldı. Firma bu eşiği boğa ve ayı rejimleri arasındaki tarihsel ayrım çizgisi olarak değerlendiriyor. Ancak BTC o seviyenin altına yeniden geriledi. Önceki döngülerde güvenilir bir rejim değişikliğinin teyit edilmesi için bu seviye etrafında haftalardan aylara uzanan sürekli konsolidasyon dönemleri yaşandığı raporda hatırlatıldı.

30 günlük Gerçekleşmiş Kâr/Zarar Rasyosu, şubat dibindeki 0,4'ten toparlanma döneminde 1,8'e sıçradı. Glassnode'a göre bu sıçrama, satıcıların fiyat toparlanmasını çıkış noktası olarak kullandığı kar realizasyon dalgasını karşılayacak talebin yetersiz kaldığını yansıttı. Çoklu hafta boyunca 2'nin üzerinde tutunan kalıcı bir hareket, alım tarafı inancının gerçekten döndüğünün daha anlamlı bir işareti olabilir.

78.200 dolardaki 30 günlük maliyet bazı destekten yukarı tarafta dirence dönüştü. Şubat-nisan birikim kohortunun maliyet bazı ise 71.400 dolar civarında bulunuyor. Glassnode'a göre bu grubun kâr marjı daralırken 71.400 dolar bölgesi en olası kısa vadeli destek tabanı haline geldi.

Bitfinex analistleri operasyonel zemini biraz daha yukarıda, 76.300-76.500 dolar bandında belirliyor. Bu seviye, mayıs aylık açılışı olan 76.318 dolarla yakından örtüşüyor ve ilk testte korundu. Bandın altında kalıcı bir kırılma, kısa vadeli yatırımcı inancındaki düşüşe işaret edebilir. Spot fiyatın üzerinde 85.900 dolar bölgesi büyük direnç olarak öne çıkıyor. Söz konusu seviyede, kasım-şubat döneminde biriktiren yatırımcılar başa baş noktasına ulaşıyor ve dağıtım yapmaya yönelebilir.

Opsiyon piyasaları da temkinli tabloyu yansıttı. Glassnode'a göre Bitcoin'in 25-delta çarpıklık göstergesi son haftada daha negatife döndü ve önde gelen vadeli kontratta yüzde 2,7'den yüzde 6,2'ye geçti. Put alımları, son yedi günde alıcı priminin yüzde 55,5'ini ve son 24 saatte priminin yüzde 90'ını aşan bir paya ulaştı. 75.000 dolar opsiyon kullanım fiyatının etrafında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık kısa gama kümesi bulunuyor. Fiyatın bu bölgeye gerilemesi halinde aracı kurum hedge akışları piyasa hareketini büyütebilir.

Altcoin tarafında bağımsız sermaye girişi sınırlı seyretti. Bitfinex analistlerine göre altcoinler bağımsız sermaye çekmek yerine BTC'yi takip etmeye devam etti. Bitcoin hakimiyeti yüzde 60 civarında tutunurken Altcoin sezon indeksi rotasyon eşiğinin altında kaldı ve yüksek piyasa değerli altcoinlerin çoğu son 90 günde Bitcoin'in altında performans sergiledi. Seçici girişler XRP ve Solana'da aktif ETF döngülerine bağlı olarak öne çıktı. Hyperliquid ise pozitif katalizörlerle diğer yüksek piyasa değerli varlıkların üzerinde performans gösterdi. Hyperliquid ETF'leri geçen hafta 25,5 milyon dolarlık rekor net giriş aldı ve genel çıkış dalgasına ters yönde hareket eden az sayıdaki kurumsal talep cebinden birini oluşturdu.

Bitfinex analistleri, BTC için organik zincir üstü talep olmadan 80.000 dolar üzerine kalıcı dönüşün ya kayda değer ETF veya kurumsal hazine alımını ya da türev kaynaklı bir kısa pozisyon sıkışması (short squeeze) hareketini gerektireceğini ifade etti. Analistler, pazartesi günkü kaldıraç temizliğinin uzun pozisyonların büyük bir kısmını sildiğini ancak daha geniş türev yapısını sıfırlamadığını da vurguladı. Bitcoin perşembe günü 77.500 doların altında işlem görürken Hyperliquid ve gizlilik tokenı Zcash çift haneli kazançlarla bu eğilimin dışına çıktı.