Strategy Bitcoin'e geri mi dönüyor? - Son Dakika
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Strategy Bitcoin'e geri mi dönüyor?

Strategy Bitcoin\'e geri mi dönüyor?
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Strategy kurucusu Michael Saylor sosyal medya hesabında "Geri döndük" yazdı. Paylaşım, Strategy'nin 10 haftadır Bitcoin almadığı bir dönemin ardından geldi.

Saylor'ın paylaşımlarını piyasa yakından izliyor. Strategy Yönetim Kurulu Başkanı geçmişte de hafta sonu üstü kapalı mesajlar paylaştı. Benzer paylaşımları bazı pazartesi sabahlarında resmî alım duyuruları izledi.

Şirketin sıradaki haftalık raporunun bugün açıklanması bekleniyor. Strategy'nin geçen hafta Bitcoin alıp almadığı rapor yayımlandığında belli olacak.

Strategy'nin Bitcoin alım arası 10 haftaya ulaştı. Şirket en son 22 Haziran'da 67 bin 68 dolardan 520 Bitcoin aldı, o tarihten sonra dört kez satış yaptı.

Ağustos ayında toplanan sermaye de Bitcoin'e gitmedi. Şirket ay boyunca 3,28 milyar dolarlık taze kaynağın tamamını dolara ayırdı.

STRATEGY'NİN NAKDİ BORCU NEREDEYSE KARŞILIYOR

Strategy'nin bilançosundaki tablo geçen hafta değişti. Şirketin elindeki 6,69 milyar dolarlık nakit, 6,71 milyar dolarlık dönüştürülebilir borcu neredeyse tamamen karşılıyor ve net kaldıraç oranını yüzde 0,1'e indiriyor.

Yaz boyunca dönüştürülebilir borç nakit rezervini aşıyordu. Aradaki fark, yatırımcıların zorunlu satış ihtimalini fiyatlamasına yol açan etkenlerden biriydi. Fark geçen hafta yaklaşık 20 milyon dolara indi. MSTR hissesi aynı dönemde yüzde 12 yükseldi.

İkinci engel imtiyazlı hisse tarafındaydı. STRC adlı imtiyazlı hisse yüzde 12 temettü ödüyor ve 100 dolarda işlem görecek biçimde tasarlandı. Hisse 28 Ağustos'ta 97,33 dolardan kapandı.

Bu seviye şirket için doğrudan maliyet anlamına geliyor. Strategy Üst Yöneticisi Phong Le, STRC'nin 99 ile 100 dolar arasında işlem görmesini hedeflediklerini, bu seviyenin altında hisseyi düzenli biçimde geri alacaklarını söyledi.

Geri alıma harcanan her dolar Bitcoin için kullanılamıyor. STRC'nin 100 dolara yaklaşması bu baskıyı azaltabilir, ancak hisse son kapanışta hâlâ hedef aralığının altında kaldı.

SAYLOR TEMMUZDA DA BENZER SİNYAL VERMİŞTİ

Saylor paylaşımını bir grafikle birleştirdi. Görselde şirketin 840 bin 447 Bitcoinlik varlığı ve bunun 65,72 milyar dolarlık değeri yer aldı, yönetici saatler önce de "Her zamanki gibi iş başında" yazmıştı.

Bu paylaşımların hiçbiri resmî bir bildirim değil. Alımlar yalnızca haftalık raporlarla kesinleşiyor.

Saylor temmuz ayında da "Bitcoin kazandı" mesajı paylaşmıştı. Buna rağmen Strategy'nin alım arası beş hafta daha sürdü.

Fiyat toparlanması şirketin pozisyonunu yeniden kâra geçirdi. Strategy'nin Bitcoin rezervinin ortalama maliyeti coin başına 75 bin 385 dolar. Bitcoin'in 80 bin dolar bölgesine dönmesiyle şirketin varlığı aylar sonra ilk kez artıya geçti.

Yayım sırasında Bitcoin 77 bin 914 dolardan işlem görüyor. Kripto para cuma günkü dip seviyesinden yaklaşık yüzde 1,2 toparlandı.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Michael Saylor, Sosyal Medya, Kripto Para, Bitcoin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Strategy Bitcoin'e geri mi dönüyor? - Son Dakika

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