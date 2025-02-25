Türkiye'de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı - Son Dakika
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Türkiye'de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı

Türkiye\'de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı

Türkiye'de 25 Şubat 2025'te yürürlüğe giren yeni kripto düzenlemesi, 15 bin TL üzeri işlemlerde kimlik zorunluluğu getirirken, Nisan ayı sonuna kadar kimlik doğrulaması yapmayan hesaplar kısıtlanacak. MASAK'ın öncülüğündeki düzenleme suç gelirlerinin aklanmasını önlemeyi hedefliyor.

25.02.2025 20:55
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Türkiye'de kripto varlık piyasasını düzenleyen yeni kurallar 25 Şubat 2025 tarihinde resmen uygulamaya konuldu. MASAK öncülüğünde hazırlanan düzenleme, 15 bin TL ve üzerindeki tüm kripto varlık transferlerinde gönderen ve alıcı kimlik bilgilerinin kaydedilmesini zorunlu kılıyor. Türkiye'de faaliyet gösteren platformlar, kimlik doğrulama sürecini Nisan ayına kadar tamamlamayan kullanıcıların hesaplarını kısıtlayacaklarını duyurdu.

Kripto Platformları Artık Finansal Kuruluş Statüsünde İşlem Yapacak

Türkiye'de kripto varlık piyasasını daha şeffaf ve güvenli hale getirmeyi amaçlayan yeni düzenlemeler 25 Şubat 2025 tarihi itibariyle resmen uygulamaya konuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) öncülüğünde hazırlanan yeni mevzuat, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi amacını taşıyor.

Yeni uygulamayla birlikte 15 bin Türk Lirası ve üzerindeki tüm kripto varlık transferlerinde hem gönderen hem de alıcının kimlik bilgilerinin kaydedilmesi zorunlu hale getirildi. Kullanıcılardan alınacak bilgiler arasında isim, ticaret sicil kaydı, cüzdan adresi veya işlemlere ait referans numarası gibi en az bir tanımlayıcı bilgi bulunuyor. Ayrıca bu bilgilerin doğruluğunun kripto varlık platformları tarafından teyit edilmesi gerekiyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarının, müşterilerine gönderdiği bilgilendirmede kimlik doğrulama sürecini 25 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlamayan kullanıcıların hesaplarının kısıtlanacağı duyuruldu. Kısıtlama kapsamında, kimlik doğrulaması yapmayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak ve para yatırma-çekme işlemleri dahil tüm hesap fonksiyonları geçici olarak askıya alınacak.

Düzenleme, 15 bin liranın altındaki işlemler için kimlik bilgisi toplama zorunluluğu getirmezken, hizmet sağlayıcılara risk değerlendirmesi yaparak gerekli gördükleri durumlarda ek belge talep etme yetkisi tanıdı. Yeterli bilgiye ulaşılamayan veya şüpheli görülen işlemlerde hesapların sınırlandırılması veya tamamen durdurulması söz konusu olabilecek. Özellikle gizlilik odaklı kripto paralar için daha sıkı kimlik doğrulama prosedürleri uygulanacak.

Yeni mevzuatla birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcıları, MASAK tarafından "finansal kuruluş" statüsüne alındı. Bu kapsamda platformların müşteri tanıma (KYC) ve şüpheli işlem bildirimi gibi yükümlülükleri artırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından şimdiye kadar 88 kripto şirketine lisans verildiği açıklandı. Ayrıca finansal raporlamalarda "dijital varlıklar" başlıklı yeni bir kategori oluşturularak kripto işlemlerinin şeffaflığı hedeflendi.

Türkiye'nin yeni kripto düzenlemeleri, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) mevzuatıyla uyumlu bir çizgide ilerliyor. Chainalysis verilerine göre, yaklaşık 170 milyar dolarlık işlem hacmiyle dünyanın dördüncü büyük kripto pazarı konumunda olan Türkiye'de, bu düzenlemelerin kayıt dışı ekonomiyi azaltması bekleniyor.

Sektör uzmanları, yeni düzenlemelerin kripto varlık piyasasının denetimli bir yapıya kavuşması açısından önemli adımlar olduğunu vurgularken, kullanıcıların kimlik doğrulama süreçlerini zamanında tamamlamasının ve hizmet sağlayıcıların teknik altyapılarını güçlendirmesinin olası kesintileri önlemede kritik rol oynayacağını belirtiyor.

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Son Dakika Kripto Para Türkiye'de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı - Son Dakika

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