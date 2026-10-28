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Wall Street devleri Blockchain hizmetine katıldı

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Wall Street devleri Blockchain hizmetine katıldı
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ABD piyasalarının takas ve saklama altyapısını sağlayan DTCC, menkul kıymetleri tokenlaştırma hizmetini devreye aldı. JPMorgan, Citi ve Morgan Stanley dahil 20 kuruluş, varlıkların kayıtlı dijital cüzdanlar arasında aktarılmasını sağlayan sisteme erişim için anlaşma imzaladı.

DTCC'nin iştiraki Depository Trust Company (DTC) tarafından sunulan hizmet, saklamadaki hisse senetleri, borsa yatırım fonları ve ABD Hazine menkul kıymetlerinin blok zinciri üzerinde dijital karşılıklarının oluşturulmasına olanak tanıyor. Başlangıçta 34 menkul kıymet kapsama alındı. Hizmetten gerekli koşulları karşılayan kurumsal katılımcılar yararlanabiliyor.

Anlaşma imzalayan kuruluşlar arasında Bank of America, Barclays, Fidelity Investments, Citadel Securities, State Street ve UBS de bulunuyor. DTCC, yeni katılımcıları zaman içinde sisteme dahil edeceğini belirtti.

TOKENLAR DTC VARLIKLARIYLA DESTEKLENİYOR

Sistemde oluşturulan her token, DTC'de saklanan menkul kıymetle bire bir destekleniyor. Yatırımcının mülkiyet hakları, ekonomik hakları ve mevcut yatırımcı korumaları dijital karşılıkta da korunuyor. Varlıklar geleneksel kayıt biçimi ile tokenlaştırılmış biçim arasında dönüştürülebiliyor.

Bu yapı, yalnızca bir hisse senedinin fiyatını izleyen ve o hisse üzerinde mülkiyet hakkı vermeyen ürünlerden ayrılıyor. Tokenlar cüzdanlar arasında hareket etse de resmi mülkiyet kayıtları DTC bünyesinde tutuluyor. Kuruluş, tokenların transferine mevzuata uyumu gözeten kontroller de uyguluyor.

Tokenlaştırılan varlıklar, DTC'ye kayıtlı cüzdanlar arasında aynı ağ üzerinde günün her saatinde aktarılabiliyor. Menkul kıymetlerin ilk kez tokena dönüştürülmesi ise iş saatlerinde yapılıyor. DTCC, bu dönüşüm işlemlerini 15 dakika veya daha kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

YENİ AĞLAR 2027'DE EKLENECEK

Hizmet, ilk aşamada Canton Network ve DTCC'nin Besu tabanlı özel Blockchain ağı üzerinde çalışıyor. Şirket, 2027'de desteklenen ağların sayısını artırmayı planlıyor. Yol haritasında Stellar ve Circle'ın geliştirdiği Arc ağı da yer alıyor.

DTCC, yeni sistemle varlık transferlerini kolaylaştırmayı, likiditeye erişimi genişletmeyi ve menkul kıymetlerin teminat olarak kullanımını hızlandırmayı amaçlıyor. Kurumun saklama iştiraki DTC'de 114 trilyon dolardan fazla varlık bulunuyor. Bu tutar DTC'nin toplam saklama büyüklüğünü gösteriyor. Yeni hizmet aracılığıyla tokenlaştırılan varlık miktarı ayrıca açıklanmadı.

Şirket, ağ kapsamının genişletilmesinin yanında işlemlerin dijital parayla sonuçlandırılmasını ve tokenlaştırılmış menkul kıymetlerin teminat olarak kullanılmasını destekleyecek araçlar da geliştirmeyi planlıyor.

Amerika Birleşik DevletleriMorgan StanleyKripto ParaSon Dakika

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