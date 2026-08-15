Wall Street\'in kripto hamlesine SEC freni

Satışın tetikleyicisi, düzenleyicinin uzun süredir beklenen "inovasyon muafiyetini" bir kez daha ertelemeye hazırlandığına yönelik haberler oldu. Kripto platformu Bullish, ikinci çeyrek bilançosunun ardından kazandığı değeri geri vererek erken işlemlerde yaklaşık yüzde 8 düştü. Blok zinciri tabanlı kredi şirketi Figure, perşembe günkü zirvesinden yüzde 9 geriledi. Kendi tokenlaştırılmış hisse ürününü hazırlayan ve bu faaliyet için Abu Dabi'yi merkez seçen Coinbase yüzde 2, stablecoin ihraççısı Circle ise yüzde 4'e yakın değer kaybetti. Circle, USDC'nin yanı sıra yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığa sahip tokenlaştırılmış Hazine ürünü USYC'yi de işletiyor.

BlackRock'ın tokenlaştırma ortağı ve BUIDL adlı tokenlaştırılmış Hazine fonunun ihraççısı Securitize, perşembe günü bilanço beklentilerini karşılayamayınca yüzde 27 gerilemişti. Şirketin hissesi cuma günü seans içi kaybını telafi ederek dengelendi. Düşüşe yol açan haberlere göre komisyon, tokenlaştırılmış menkul kıymetlerde işlem yapmayı kolaylaştıracak inovasyon muafiyetini daha da erteleyecek. Önerinin hukuki dayanağı ve olası piyasa etkisine ilişkin Beyaz Saray ve Wall Street kaynaklı endişeler, planı askıya aldı. Belirsizliği artıran bir gelişme olarak komisyon, belirli kripto varlık yatırım sözleşmeleri için özel bir ihraç rejimi oluşturmayı görüşeceği cuma günkü toplantısını da yeni bir tarih vermeden iptal etti.

UNI YÜZDE 7 GERİLEYEREK HAFTANIN EN ZAYIFI OLDU

Erteleme haberinin etkisi hisselerle sınırlı kalmadı. İnovasyon muafiyetinin, merkeziyetsiz finans (DeFi) platformları üzerinden yapılan işlemlere de düzenleyici rahatlama getirmesi bekleniyordu. Bu nedenle erteleme haberi, borsada işlem gören tokenlaştırma şirketlerinin ötesine uzandı. Merkeziyetsiz borsa Uniswap'ın yerel kripto parası UNI, son 24 saatte yüzde 7 değer kaybetti ve büyük kripto paralar arasında haftanın en zayıf performansını gösterdi. Aynı gün Nasdaq 100 ve S&P 500 endeksleri ise gün içinde büyük ölçüde yatay seyretti.

GELENEKSEL BORSALAR 7/24 İŞLEME HAZIRLANIYOR

Gündeme gelen erteleme, tokenlaştırmanın uzun vadeli görünümünü tümüyle değiştirmiyor. Clear Street'te genel müdür ve kıdemli analist Owen Lau, sürecin ABD'de uzayabileceğini ancak temel eğilimin bozulmadığını belirtti. Lau, "Tokenlaştırma teması geçici bir hız kesiciyle karşılaştı, ancak bu, altta yatan ivmeyi değiştirmiyor." dedi. Analiste göre Coinbase ve Bullish tokenlaştırılmış hisse sunmanın yollarını ararken Nasdaq ve New York Borsası gibi geleneksel borsalar da kesintisiz (7/24) işlem için altyapı geliştiriyor.

Asıl soru ise düzenleyicilerin bu planlara ne kadar hızlı izin vereceğinde düğümleniyor. Lau'ya göre gündemdeki erteleme, özellikle CLARITY Yasası ve komisyonun yasal yetkisine ilişkin soru işaretleri sürerken tokenlaştırmanın benimsenme sürecini uzatabilir. Böylece kripto sektörünün geleneksel menkul kıymetlere açılımı, beklenenden daha uzun bir zamana yayılabilir.