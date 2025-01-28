XRP ve Bitcoin yatırımcılarına müjde: DeepSeek AI'den fiyat tahminleri - Son Dakika
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XRP ve Bitcoin yatırımcılarına müjde: DeepSeek AI'den fiyat tahminleri

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Çin'in yeni yapay zeka modeli DeepSeek analitik yetenekleriyle şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Makine öğrenimi, duygu analizi ve ekonomik veriler gibi ileri teknolojilerden yararlanan platform, dijital varlıkların geleceğiyle ilgili fikir vermeyi amaçlıyor. DeepSeek XRP ve Bitcoin için 2025 yılına yönelik çarpıcı öngörüler sundu...

28.01.2025 15:43  Güncelleme: 15:47
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XRP fiyat tahmini

DeepSeek AI, XRP'nin gelecekteki fiyatını tahmin ederken Ripple'ın yasal durumu, On-Demand Liquidity (ODL) platformunun benimsenme oranları ve genel piyasa trendlerini dikkate aldı.

Platformun tahminlerine göre, XRP 2025 yılı sonunda 3,50 ile 5,00 dolar arasında işlem görebilir. Ripple'ın yasal sürecinin olumlu sonuçlanması, yatırımcı güvenini artırarak kurumsal benimsemeyi hızlandırabilir. Model, bu olumlu sonuç ihtimaline yüzde yetmiş olasılık tanıyor.

Ayrıca, Ripple'ın ODL platformunun finansal kurumlar tarafından daha yaygın kullanımı, XRP talebini artırarak değerine katkı sağlayabilir. Bunun yanı sıra, Bitcoin'in performansı ve küresel ekonomik koşullar gibi daha geniş piyasa dinamikleri de XRP'nin fiyat yolculuğunda önemli rol oynayacak.

XRP ve Bitcoin yatırımcılarına müjde: DeepSeek AI'den fiyat tahminleri

Bitcoin'in 2025 fiyatı ne olacak?

Piyasanın lider kripto parası olan Bitcoin de DeepSeek AI'nin öngörülerinde yer aldı. Platform, Bitcoin için 2025 yılına dair üç farklı senaryo belirledi:

  • Baz Senaryo: Bitcoin'in 100 bin ile 150 bin dolar arasında işlem görmesi bekleniyor.
  • İyimser Senaryo ("Hyperbitcoinization"): Fiyatın 350 bin dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.
  • Siyah Kuğu Senaryosu: Bitcoin'in 500 bin dolar seviyesine ulaşabileceği, daha az olası ama mümkün bir senaryo olarak sunuluyor.

Bu projeksiyonlar, kurumsal benimsenmenin artması ve blockchain teknolojisinin küresel finansal sistemde daha fazla yer edinmesi konusundaki iyimserliği yansıtıyor.

XRP ve Bitcoin yatırımcılarına müjde: DeepSeek AI'den fiyat tahminleri

Çin yapay zekası ABD teknoloji üstünlüğüne meydan okuyor

Öte yandan, DeepSeek'in yükselişi, küresel piyasalarda dengeleri sarsarken yapay zekanın geleceğiyle ilgili mevcut varsayımları da sorgulattı. Finance Magnates tarafından bildirildiğine göre, DeepSeek, ABD'de en çok indirilen uygulama olarak ChatGPT'yi geride bıraktı. Üstelik bu uygulama, rakiplerine kıyasla çok daha düşük bir bütçe ile, sadece 6 milyon dolara geliştirildi.

DeepSeek'in açık kaynaklı altyapısı ve uygun maliyetli donanımları kullanması, yüksek maliyetli yapay zeka projelerinin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri doğurdu. ABD teknoloji hisseleri bu gelişme karşısında düşerken, DeepSeek'in başarısı, Çinli geliştiricilerin yenilikçi yollar bulmaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak bu durumun uzun vadeli etkileri belirsizliğini koruyor.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

XRP ve Bitcoin yatırımcılarına müjde: DeepSeek AI\'den fiyat tahminleri

Kripto Para, Yapay Zeka, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para XRP ve Bitcoin yatırımcılarına müjde: DeepSeek AI'den fiyat tahminleri - Son Dakika

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