XRP\'de 2 dolar yolunu açacak ilk seviye belli oldu

Yükselişin başlangıcı 19 Ağustos'a dayanıyor. XRP o gün 1,0016 dolardan işlem görüyordu. Token sonraki günlerde hızla tırmandı ve haftalık zirvesi 1,70 dolar civarında oluştu. Fiyat sonrasında kâr satışlarıyla geri çekildi ve şu anda zirvenin yaklaşık yüzde 13 altında duruyor.

Yükselişe eşlik eden başlıklardan biri ABD'deki düzenleme beklentisiydi. ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Ripple Genel Müdürü Brad Garlinghouse'un da bulunduğu sektör temsilcilerini Beyaz Saray'da ağırladı. Trump aynı toplantıda Kongre'ye CLARITY Yasası'nı ilerletme çağrısı yaptı. Söz konusu düzenleme dijital varlıkların denetimini ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasında paylaştırmayı öngörüyor.

Likidite koşulları da destek verdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, uzun vadeli tahvil geri alımlarının artırılacağını açıkladı. 30 yıllık ABD tahvil getirisi de yüzde 5,34'ten yüzde 5,19 civarına indi. Getirilerin gerilemesi, devlet borcunun sunduğu göreli kazancı azalttığı için riskli varlıklara talebi güçlendirebiliyor.

Doğrudan bir talep kaynağı daha devreye girdi. ABD'de işlem gören spot XRP borsa yatırım fonlarına ralli sırasında bir günde 18 milyon dolarlık giriş kaydedildiği aktarıldı. Hızlı yükseliş bu arada tokeni 1,20 ve 1,25 dolardaki eski direnç bölgelerinin üzerine taşıdı.

DÖRT SAATLİK GRAFİKTE FLAMA FORMASYONU OLUŞTU

Teknik tabloya adını veren yapı iki parçadan oluşuyor. Fiyat önce 1 dolardan 1,58 dolara uzanan dik bir bayrak direği çizdi. Ardından alçalan direnç ve yükselen destek çizgileriyle sınırlanmış dar bir sıkışma dönemine girdi. Birbirine yakınsayan bu iki çizgi formasyonun flama bölümünü oluşturuyor. Sıkışmadan hemen önceki sert yükseliş de yapıya yükseliş karakterini veriyor.

Kırılım ise henüz doğrulanmadı. Analize göre yükselişin devamına ilişkin sinyalin geçerli sayılması için XRP'nin formasyonun üst sınırının üzerinde kararlı bir kapanış yapması ve işlem hacminin artması gerekiyor.

Hedef hesabı da buradan çıkıyor. Klasik yöntem bayrak direğinin boyunu alıp kırılım bölgesine ekliyor. XRP'nin 1 dolardan 1,58 dolara uzanan 58 sentlik hamlesi, kırılımın 1,50 dolar civarında başlaması halinde 2 doların biraz üzerinde bir teorik hedef üretiyor. Ancak teknik hedefler birer projeksiyon niteliği taşıyor ve fiyatın oraya ulaşacağını göstermiyor.

Kripto analisti Altcoin Sherpa da sıkışmayı olumlu okuyor. Analist, kısa vadeli grafiklerdeki dalgalı seyre rağmen sıkışmayı sağlıklı bulduğunu belirtti ve bir sonraki hamlede 2 doları beklediğini söyledi. Bu öngörü formasyonun hesapladığı hedefle örtüşüyor, ancak XRP'nin o fiyata ulaşmadan önce birkaç direnç seviyesini aşması gerekiyor.

Momentum göstergeleri karışık sinyal veriyor. Dört saatlik göreli güç endeksi 58,73 seviyesinde ve aşırı alım bölgesinden geri çekilmiş durumda. Göstergenin 50'nin üzerinde kalması yükseliş momentumunun tümüyle kaybolmadığını anlatıyor. Buna karşın hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) göstergesinin ana çizgisi sinyal çizgisinin altına indi ve histogram eksi 0,0156'ya geriledi. Bu geçiş, yukarı yönlü ivmenin flama oluşurken zayıfladığına işaret ediyor. Günlük para akışı ise pozitif kaldı, Chaikin para akışı göstergesi 0,08 değerini gösterdi ve alım baskısının satış baskısını aşmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

YUKARIDA 1,5625 AŞAĞIDA 1,3672

Günlük grafikte ilk direnç 1,5625 dolarda duruyor. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanış, XRP'yi aynı zamanda flama tavanının ötesine taşıyor. Sıradaki eşikler 1,6602 dolar, 1,7578 dolar ve 1,8555 dolar olarak sıralanıyor. Token 2 dolarlık psikolojik seviyeyi zorlamadan önce bu üç bölgeyi geçmek zorunda.

Kaldıraçlı pozisyonların dağılımı da yönü etkileyebilir. Üç günlük tasfiye haritası 1,54 ile 1,56 dolar arasında yoğun bir küme gösteriyor. Fiyatın bu bölgeye yönelmesi kısa pozisyon tasfiyelerini tetikleyerek yukarı yönlü kırılımı hızlandırabilir.

Aşağı yöndeki küme 1,42 ile 1,45 dolar arasında toplanıyor, 1,43 dolar civarında da belirgin bir bant görünüyor. Bu bölgeye inen bir hareket kaldıraçlı uzun pozisyonları tasfiye edebilir ve geri çekilmeyi derinleştirebilir. Flamanın yükselen alt çizgisi 1,46 dolar civarında ilk desteği sunuyor. Bu desteğin altında 1,3672 dolar, ardından 1,2695 dolar öne çıkıyor. Analize göre 1,3672 doların kalıcı biçimde kırılması dört saatlik formasyonu geçersiz kılabilir ve ralli sonrası sıkışmanın daha büyük bir düzeltmeye dönüşme riskini artırıyor.

Zincir üstü veriler katılımın arttığını gösteriyor. Ali Charts'ın aktardığı Santiment verilerine göre XRP'nin aktif adres sayısı yüzde 654,71 artarak 47 bin 180'den 356 bin 70'e çıktı. Adres hareketliliğindeki yükseliş güçlü katılıma ve dalgalanmaya eşlik edebiliyor, ancak kullanıcıların alım mı satım mı yaptığını göstermiyor. Balina cüzdanlarının hafta boyunca 380 milyon XRP daha biriktirdiği de aktarıldı. Bu alımlar sürerse piyasadaki kullanılabilir arzı azaltabilir.

Teknik senaryo bugün aşağı yönde sınandı. XRP gün içinde 1,4435 dolara kadar indi. Token flamanın 1,46 dolarlık alt çizgisinin altına inerken 1,42 ile 1,45 dolar arasındaki tasfiye kümesine girdi. Token canlı verinin alındığı sırada 1,4706 dolara toparlandı ve günlük kaybını yüzde 3,57'ye çekti.