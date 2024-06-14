Bernstein analist ekibinden dikkat çeken Bitcoin fiyat tahmini

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Bernstein analistlerinin son raporuna göre, Bitcoin'in fiyatı 2025 yılına kadar 200.000 dolara ulaşacak. Analistlere göre büyük varlık yöneticilerinin spot Bitcoin fonlarına olan ilgisi artarken, düzenlenmiş ETF'lerin sektöre sağladığı yapısal destek de Bitcoin'in yükselişinde kritik bir rol oynuyor.

BITCOIN 200 BİN DOLARLIK YOLCULUĞA HAZIR

Bernstein'ın analist ekibi, Bitcoin'in 2025 sonuna kadar ulaşabileceği fiyat tahminini 150.000 dolardan 200.000 dolara çıkardıklarını açıkladı. Analistler Gautam Chhugani ve Mahika Sapra tarafından yatırımcılara gönderilen bilgilendirme notunda, fiyat artışının temel nedeninin BlackRock, Fidelity ve Franklin Templeton gibi önde gelen global varlık yönetim şirketlerinin sunduğu spot Bitcoin ETF'lerine olan beklenmedik yüksek talep olduğu belirtildi.

Chhugani ve Sapra, kripto para sektöründe yönetilen varlıkların bugünkü 60 milyar dolar seviyesinden 2025 yılında 190 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü ifade ettiler. ABD'de regüle edilen Bitcoin ETF'lerinin, geleneksel yatırım fonlarından kripto para piyasalarına istikrarlı bir fon akışı sağlayarak sektör için bir dönüm noktası oluşturduğunu vurgulayan analistler, ETF'lerin şu ana kadar yaklaşık 15 milyar dolarlık yeni yatırım çektiğini kaydettiler. Ayrıca, Bitcoin ETF'lerinin 2025 yılına kadar piyasadaki toplam Bitcoin'in yaklaşık yüzde 7'sini, 2033'e gelindiğinde ise toplam arzın yüzde 15'ini oluşturacağı tahmin ediliyor.

GÜNLÜK ÜRETİLEN BITCOIN MİKTARI 450'YE GERİLEDİ

Bitcoin'in sınırlı arzına dikkat çeken Bernstein analistleri, geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşen ve madencilerin blok ödülünü 6,25 BTC'den 3,125 BTC'ye düşüren son yarılanma etkinliğinin önemine değindiler. Bu yarılanma sonucunda, günlük üretilen yeni Bitcoin miktarı 900'den 450'ye geriledi.

Analistler Chhugani ve Sapra, Bitcoin'in yeni bir boğa piyasası döngüsüne girdiği görüşünde olduklarını belirterek, yarılanmanın madencilerin satış baskısını azalttığını ve yeni talep katalizörleriyle birlikte Bitcoin fiyatlarında önemli yükselişler görülebileceğini öne sürdüler.

Geçmiş fiyat döngülerini inceleyen analist ekibi, 2017'de Bitcoin'in marjinal üretim maliyetinin 5 katına çıktığını, 2018'de ise sadece 0,8 katına gerilediğini, 2021'de ise marjinal maliyetin yaklaşık 2,3 katına ulaştığını ve 2022'de 0,7 katına düşerek verimsiz madencileri piyasadan sildiğini belirttiler.

"2025'TE 200 BİN DOLAR SEVİYESİNE ULAŞACAK"

2024-2027 dönemine ilişkin öngörülerini paylaşan Chhugani ve Sapra, "Bitcoin'in marjinal üretim maliyetinin 1,5 katına yükseleceğini ve 2025 ortasında mevcut fiyatın yaklaşık 2,8 katı olan 200.000 dolar seviyesine ulaşacağını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundular.

Bernstein analistlerinin uzun vadeli tahminlerine göre ise Bitcoin'in fiyatı 2029 sonunda 500.000 dolara, 2033 yılına kadar ise 1 milyon dolar seviyesine çıkabilir.