Bernstein analist ekibinden dikkat çeken Bitcoin fiyat tahmini - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Bernstein analist ekibinden dikkat çeken Bitcoin fiyat tahmini

Geniş Video İzle

Bernstein analistlerinin son raporuna göre, Bitcoin'in fiyatının 2025 yılına kadar 200.000 dolara ulaşacağı öngörülüyor. Analistler, büyük varlık yöneticilerinin spot Bitcoin fonlarına olan ilgisinin artması ve düzenlenmiş ETF'lerin sektöre sağladığı yapısal destek sayesinde Bitcoin'in yükselişe geçeceğini belirtiyorlar. Ayrıca, Bitcoin ETF'lerinin 2025 yılına kadar piyasadaki toplam Bitcoin'in yaklaşık yüzde 7'sini, 2033'e gelindiğinde ise toplam arzın yüzde 15'ini oluşturacağı tahmin ediliyor.

14.06.2024 14:08  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bernstein analistlerinin son raporuna göre, Bitcoin'in fiyatı 2025 yılına kadar 200.000 dolara ulaşacak. Analistlere göre büyük varlık yöneticilerinin spot Bitcoin fonlarına olan ilgisi artarken, düzenlenmiş ETF'lerin sektöre sağladığı yapısal destek de Bitcoin'in yükselişinde kritik bir rol oynuyor.

BITCOIN 200 BİN DOLARLIK YOLCULUĞA HAZIR

Bernstein'ın analist ekibi, Bitcoin'in 2025 sonuna kadar ulaşabileceği fiyat tahminini 150.000 dolardan 200.000 dolara çıkardıklarını açıkladı. Analistler Gautam Chhugani ve Mahika Sapra tarafından yatırımcılara gönderilen bilgilendirme notunda, fiyat artışının temel nedeninin BlackRock, Fidelity ve Franklin Templeton gibi önde gelen global varlık yönetim şirketlerinin sunduğu spot Bitcoin ETF'lerine olan beklenmedik yüksek talep olduğu belirtildi.

Chhugani ve Sapra, kripto para sektöründe yönetilen varlıkların bugünkü 60 milyar dolar seviyesinden 2025 yılında 190 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü ifade ettiler. ABD'de regüle edilen Bitcoin ETF'lerinin, geleneksel yatırım fonlarından kripto para piyasalarına istikrarlı bir fon akışı sağlayarak sektör için bir dönüm noktası oluşturduğunu vurgulayan analistler, ETF'lerin şu ana kadar yaklaşık 15 milyar dolarlık yeni yatırım çektiğini kaydettiler. Ayrıca, Bitcoin ETF'lerinin 2025 yılına kadar piyasadaki toplam Bitcoin'in yaklaşık yüzde 7'sini, 2033'e gelindiğinde ise toplam arzın yüzde 15'ini oluşturacağı tahmin ediliyor.

GÜNLÜK ÜRETİLEN BITCOIN MİKTARI 450'YE GERİLEDİ

Bitcoin'in sınırlı arzına dikkat çeken Bernstein analistleri, geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşen ve madencilerin blok ödülünü 6,25 BTC'den 3,125 BTC'ye düşüren son yarılanma etkinliğinin önemine değindiler. Bu yarılanma sonucunda, günlük üretilen yeni Bitcoin miktarı 900'den 450'ye geriledi.

Analistler Chhugani ve Sapra, Bitcoin'in yeni bir boğa piyasası döngüsüne girdiği görüşünde olduklarını belirterek, yarılanmanın madencilerin satış baskısını azalttığını ve yeni talep katalizörleriyle birlikte Bitcoin fiyatlarında önemli yükselişler görülebileceğini öne sürdüler.

Geçmiş fiyat döngülerini inceleyen analist ekibi, 2017'de Bitcoin'in marjinal üretim maliyetinin 5 katına çıktığını, 2018'de ise sadece 0,8 katına gerilediğini, 2021'de ise marjinal maliyetin yaklaşık 2,3 katına ulaştığını ve 2022'de 0,7 katına düşerek verimsiz madencileri piyasadan sildiğini belirttiler.

"2025'TE 200 BİN DOLAR SEVİYESİNE ULAŞACAK"

2024-2027 dönemine ilişkin öngörülerini paylaşan Chhugani ve Sapra, "Bitcoin'in marjinal üretim maliyetinin 1,5 katına yükseleceğini ve 2025 ortasında mevcut fiyatın yaklaşık 2,8 katı olan 200.000 dolar seviyesine ulaşacağını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundular.

Bernstein analistlerinin uzun vadeli tahminlerine göre ise Bitcoin'in fiyatı 2029 sonunda 500.000 dolara, 2033 yılına kadar ise 1 milyon dolar seviyesine çıkabilir.

Bernstein analist ekibinden dikkat çeken Bitcoin fiyat tahmini

Kripto Para, Kripto Borsaları, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Bernstein analist ekibinden dikkat çeken Bitcoin fiyat tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serdar Ozen: Ziyaaa.. 3 1 Yanıtla

20:03 Eylem Tok ile oğlu ABD’de yakalandı Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi Eylem Tok ile oğlu ABD'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi
20:00 CHP’nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek’in kapısını çalacak İşte masadaki konu başlıkları CHP'nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek'in kapısını çalacak! İşte masadaki konu başlıkları
18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 20:26:04. #1.12#
SON DAKİKA: Bernstein analist ekibinden dikkat çeken Bitcoin fiyat tahmini - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement