12 Yaşındaki Hamit Piyano Şampiyonu - Son Dakika
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Kültür Sanat

12 Yaşındaki Hamit Piyano Şampiyonu

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Gaziantepli Hamit, uluslararası piyano yarışmasında Grand Prix ödülü kazanarak büyük bir başarı elde etti.

10.10.2024 19:26
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Gaziantepli 12 yaşındaki Hamit, piyanoda dünya birincisi oldu

12 yaşındaki Hamit Erdem Özpolat ve 9 yaşındaki Elif Anastasia Çavdar'dan piyanoda önemli başarılar

Piyanonun 12 yaşındaki yeteneği Grand Prix ödülü aldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te piyanonun yetenekleri olarak adlandırılan 12 yaşındaki Hamit Erdem Özpolat ve 9 yaşındaki Elif Anastasia Çavdar, uluslararası müzik sahnesinde önemli başarılar elde etti. Hamit Erdem Özpolat, II Muse Uluslararası Müzik Festivali ve Yarışması'nda Grand Prıx Ödülü kazanırken Elif Anastasia Çavdar ise Uluslararası Mozart Yarışması'nda birincilik elde etti.

Ukrayna'dan 10 yıl önce gelerek Türkiye'ye yerleşen piyano öğretmeni Renata Çavdar, öğrencileriyle beraber tüm ödüllere talip oluyor. 6 yaşında piyano ile tanışan 12 yaşındaki Hamit Erdem Özpolat, piyano öğretmeni Renata Çavdar'ın rehberliğinde aldığı eğitimler ile Kiev'den gelen Drahomanov Ukrayna Devlet Üniversitesi Avdiyevski Sanat Fakültesi Oda Orkestrası birlikte turnelere çıktı. Ardından Antalya'da düzenlenen yarışmaya katılan Hamit, II Muse Uluslararası Müzik Festivali ve Yarışması'nda Grand Prıx Ödülü kazandı. Yarışmada sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Hamit, uluslararası bir başarı elde ederek müzik kariyerinde önemli bir adım attı.

Nefise Necip Teymur İlkokulu ve Adana Çukurova Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı eğitimine devam eden Elif Anastasia Çavdar ise geçen yıl düzenlenen yarışmada dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Uluslararası Mozart Yarışması'nda birincilik elde etti. Elif, bu yıl ise aynı azmiyle ve isteğiyle bir başarıya daha imza atarak Orkestra Şefi Prof. Vasyl Fedoryshyn eşliğinde Ukrayna Devlet Üniversitesi Avdiyevski Sanat Fakültesi Oda Orkestrası'nda solist olarak sahne aldı. Henüz 9 yaşında olmasına rağmen profesyonel bir orkestrada performans sergileyen Elif, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

"Tüm kategorilerin birincisi oldum"

Antalya'da düzenlenen yarışmada tüm kategorilerin birincisi olduğunu söyleyen Hamit Erdem Özpolat, "Ben okuma ve yazmayı erken öğrendiğim için evde piyanomuz vardı ve boş zamanlarımda onunla ilgilenerek piyano öğrenmeye karar verdim. Sonrasında öğretmenimiz Renata Çavdar ile birlikte kendimi geliştirerek yarışmalara katılmaya karar verdim. Geçen hafta ise Ukrayna Kiev'den Ukrayna Devlet Üniversitesi Avdiyevski Sanat Fakültesi Oda Orkestrası geldi. Onlarla birlikte Akdeniz'de Antalya, Marmaris ve Burdur olacak şekilde 3 yerde turneye çıktık. Antalya'da II Muse Uluslararası Müzik Festivali adlı yarışmaya katıldım ve orada tüm kategorilerin birincisi olarak bilinen Grand Prix ödülü aldım" dedi.

"Kiev Oda Orkestrasıyla bu yıl birlikte çalma hakkı kazandım"

Geçen yıl aldığı ödül sonrası bu sene Kıev Oda Orkestrasıyla sahne alma fırsatı yakaladığını söyleyen Elif Anastasia Çavdar ise, "Annem piyano öğretmeni, öğrencilerine piyano eğitimi verdiği esnada benim de dikkatimi çekti. Ben de çalmak istedim ve bu yüzden de ben piyanist olmaya karar verdim. Geçen sene Muse yarışmasında 1. oldum. Bu sebeple Kıev Oda Orkestrasıyla bu yıl birlikte çalma hakkı kazandım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 12 Yaşındaki Hamit Piyano Şampiyonu - Son Dakika

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