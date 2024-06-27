13. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

13. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu Başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde düzenlenen '13. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu (UAUSS 2024)' başladı. Sempozyum kapsamında seramik enstalasyon, seramik heykel ve duvar seramikleri temalı karma sergi açıldı. Sempozyuma Türkiye'den ve diğer ülkelerden akademisyenler, sanatçılar ve ustalar katılıyor. Sergi, 5 Temmuz tarihine kadar ziyaret edilebilecek ve daha sonra kalıcı olarak sergilenecek.

27.06.2024 18:20
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13. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu başladı

NEVŞEHİR - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde '13. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu (UAUSS 2024)' başladı. Sempozyum çerçevesinde ayrıca ulusal ve uluslararası akademisyen, sanatçı ve ustaların ortaya çıkardığı seramik enstalasyon (Yerleştirme Sanatı), seramik heykel ve duvar seramikleri temalı karma sergi açıldı.

NEVÜ Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM), NEVÜ İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, Avanos Kaymakamlığı ve Ahiler Kalkınma Ajansı iş birliğinde 24 Haziran- 05 Temmuz tarihleri arasında '13. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu UAUSS 2024' düzenleniyor. Nevşehir'in Avanos İlçesi asma köprü yanında halka açık olarak düzenlenecek sempozyuma; Azerbaycan, Romanya, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye'den akademisyen ve sanatçıların yanı sıra, NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü, Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğretim elemanları, öğrencileri ile Avanos çömlek usta ve sanatçıları katılıyor. Ayrıca akademisyen ve sanatçılar, Avanos Güzel Sanatlar MYO Konferans Salonu'nda sunumlar gerçekleştiriyor. Sempozyuma katılan akademisyen, sanatçı ve ustaların seramik enstalasyon (Yerleştirme Sanatı), seramik heykel ve duvar seramik çalışmalarının yer aldığı ürünler, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda açılan sergide sanatseverlerle buluşturuldu. Serginin açılışına; Avanos Kaymakamı Aziz Gölbaşı, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Avanos Güzel Sanatlar MYO Müdürü Öğr. Gör. Bahadır Cem Erdem, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, ASEM Müdürü Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu, akademisyenler, sanatçılar ve Avanoslu ustalar katıldı. Serginin açılışında konuşan Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol yaptığı konuşmada; "1987 yılından bu yana Avrupa konseyinin, Avrupa kültürünü korumak, sırırlar arası kültür etkileşimini artırmak ve bilim insanlarının daha farklı çalışma alanları oluşturmak için yürüttüğü 'Kültür Rotası' çalışmaları var. Şu an itibariyle Avrupa Konseyi'nin 47 adet kültür rotası bulunmakta. Bu rotalardan bir tanesi de seramik rotası. Türkiye'de de İznik ve Avanos ilçeleri bu rotada bulunmakta" dedi. Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin de konuşmasında; ulusal ve uluslararası sanatçıları bir araya getiren serginin gerçekleştirilmesine destek veren ve eserleri bulunan akademisyen, sanatçı ve ustalara teşekkür etti. Rektör Aktekin daha sonra katılımcılar ile birlikte serginin açılışını gerçekleştirerek sergide yer alan eserler hakkında eser sahiplerinden bilgi aldı. Sempozyuma katılan Sanatçı Pınar Baklan ise yaptığı açıklamada; "Amacımız Kapadokya ve Avanos bölgesine güzel eserler kazandırma ve bu eserleri halka açık yerlerde sergilemek" şeklinde konuştu.

Japon seramik sanatçısı Hiroyuki Mamada'da yaptığı açıklamada; "Daha önce Kapadokya'ya hiç gelmemiştim. Bu vesile ile Kapadokya'yı görme ve buradaki atölyeleri görme fırsatım oldu. Yaptığım çalışma da burada sergilenecek" ifadelerini kullandı. 5 Temmuz tarihine kadar NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda sergilenmeye devam edilecek olan eserler, daha sonra NEVÜ yerleşkesinde ve Avanos İlçesi'nde kalıcı olarak yerleştirilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 13. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu Başladı - Son Dakika

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