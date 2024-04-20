150 Yıllık Tarihi Konak Restore Edildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

150 Yıllık Tarihi Konak Restore Edildi

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Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan 150 yıllık Topçuoğlu Konağı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyaretçilere açıldı. Konak, aslına uygun bir şekilde restore edilerek turizme kazandırıldı.

20.04.2024 10:34  Güncelleme: 10:44
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150 yıllık tarihi konak restore edildi

RİZE - Rize'nin Güneysu ilçesinde 150 yıllık tarihi konak restorasyon edilerek vatandaşların görücüsüne çıktı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde Nurten Topçu'ya ait olan yaklaşık 150 yıllık 'Topçuoğlu Konağı' zamanla yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Sahibi tarafından mülkiyeti Kızılay'a bağışlanan konak sonrasında Güneysu belediyesi tarafından teslim alındı. Yapılan ihalenin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Güneysu Belediyesi tarafından başlanan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 1 buçuk senelik çalışmanın ardından konak yöre mimarisine uygun bir şekilde hiçbir değişiklik yapılmadan restore edildi. Güneysu sınırları içerisinde ilk restore edilen Topçuoğlu Konağı ziyaretçilerine kapılarını açacak.

"Tamamen aslına uygun bir şekilde restore edildi"

Aslına uygun bir şekilde konağın restore edildiğini ifade eden Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, "Konağımız yaklaşık 150 yıllık bir konak. Zamanında Nurten Topçu tarafından Kızılay'a bağışlandı. Bu konak tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Biz bunu Kızılay'dan teslim aldık ve 8 aylık kısa bir süre içerisinde ihale ettik. Kültür Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz bir çalışma. Şu an da tamamen bitmiş durumdadır. Bu konak kültür varlıkları tarafından koruma altına alındığı için tamamen aslına uygun bir şekilde restore edildi. Hiçbir alanında bir değişiklik yapılmadı. Uzun zamandır boş kaldığı için zamanla doğan etkenlerden dolayı yıpranması ve yıkılmasına neden oldu. Bu evi Güneysu belediyesinin konuk evi olarak kullanmayı düşünüyoruz. Turizme açmayı düşünüyoruz. Burayı ziyaret edenleri ağırlayacağız. Sadece Güneysu'da değil Rize'de bu şekilde kullanılmayan konaklar var. Bu konağı görenler kendi mülkiyetlerinde böyle çalışabilirler" şeklinde konuştu.

"Ahşap kısımların çoğu deforme olmuş ve çürümüş durumdaydı"

Tamamen kullanılamaz hale gelen konakta yapılan restorasyon çalışmalarından bahseden Şantiye şefi Vehbi Sarımehmet ise, "Bodrum katında yontma taş şekli mevcuttur. Ahşap kısımların çoğu deforme olmuş ve çürümüş durumdaydı. Bu deforme olan kısımlar sökülerek sağlam olan taş bölümlerine birtakım güçlendirmeler yapıldı. Yapının taş duvarları sağlama alındıktan sonra yeniden yapım tarzında ahşap karkas sistemleri kuruldu. Ahşap karkaslar yöreye uygun bir şekilde birbirine düz geçme şeklinde diyebileceğimiz tarzdan çıkıldı. Yaklaşık 1 buçuk senelik uğraş sonucunda Güneysu halkının hizmetine sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

150 Yıllık Tarihi Konak Restore Edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 150 Yıllık Tarihi Konak Restore Edildi - Son Dakika

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