200 yıl önce Ermeni ustalara yaptırıldı! Görenleri hayretler içerisinde bırakan ev - Son Dakika
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200 yıl önce Ermeni ustalara yaptırıldı! Görenleri hayretler içerisinde bırakan ev

17.09.2022 15:43

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde sıradan bir eve girdiğini düşünenler içeriye girince büyük şaşkınlık yaşıyor. Müstakil ev dışarıdan bakıldığında sıradan bir ev gibi gözüküyor. Misafir olarak içeri girenlerse gözlerine inanamıyor. Ermeni ustaların yaptığı ahşap tavan Anadolu'da ender görülüyor.

2 asır önce Altınyayla'nın ileri gelenlerinden Abdulvahap Ağa tarafından Ermeni ustalara yaptırılan konuk odasının ahşap tavanı görenlerin dikkatini çekiyor. Büyük emek verilerek bıçakla tavana işlenen motifler Anadolu'da ender görülüyor. Konuk odasının 3. kuşak sahibi Hacı Mahmut Atalay, evin tavanında bulunan desenlerin 6 ayda yapıldığını söyledi.

"GÜNÜMÜZDEKİ YAPILARDA BÖYLE İŞLEMELER YOK"

3. kuşak olarak konağın sahibi olan Hacı Mahmut Atalay, konağın dışardan kötü göründüğünü fakat içine girenlerin şaşırdığını belirterek, "Bu 2 asırlık konağı dedem Abdulvahap Ermeni taş ustalarına yaptırmış. Bu odayı 6 ayda bıçakla işleme yaparak bitirmişler. Tavanda ki desenler bıçakla oyularak el işçiliğiyle yapılmış" dedi.

"BURAYA SAHİP OLAN 3'ÜNCÜ KUŞAĞIM"

"Dış görüntüsü kötü gözüküyor ama içini gören şaşırıyor" diyen Atalay, şöyle devam etti: "Bu eserin bozulmaması gerekiyor, böyle yapılar bir daha ele geçmez. Günümüzde ki yapılarda böyle işlemeler yok. Ben buraya sahip olan 3'üncü kuşağım. Burası dedemden, babamıza, ondanda bize kaldı."

İşte görenleri şaşırtan o evin içi;

Dışardan sıradan bir ev gibi görülüyor, içeri görenler gözlerine inanamıyor
Dışardan sıradan bir ev gibi görülüyor, içeri görenler gözlerine inanamıyor
Dışardan sıradan bir ev gibi görülüyor, içeri görenler gözlerine inanamıyor
Dışardan sıradan bir ev gibi görülüyor, içeri görenler gözlerine inanamıyor
Dışardan sıradan bir ev gibi görülüyor, içeri görenler gözlerine inanamıyor
Dışardan sıradan bir ev gibi görülüyor, içeri görenler gözlerine inanamıyor
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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 200 yıl önce Ermeni ustalara yaptırıldı! Görenleri hayretler içerisinde bırakan ev - Son Dakika

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