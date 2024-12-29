2024 Kültür ve Sanat Faaliyetleri Raporu - Son Dakika
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Kültür Sanat

2024 Kültür ve Sanat Faaliyetleri Raporu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024'te kütüphane, tiyatro ve sinema verilerini açıkladı.

29.12.2024 15:46
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024'te, kütüphane üye sayısının 6,6 milyon kişiye çıktığını, 2 milyon 149 bin 361 seyircinin tiyatroyla buluştuğunu, opera ve balede ise Türkiye Kültür Yolu, ulusal ve uluslararası festivallerde 134 bin 844 seyirciye, sanat sezonunda ise 613 bin 276 seyirciye ulaşıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kütüphanecilik, yayıncılık, tiyatro, opera, bale, sinema, uluslararası tanıtım, çocuklar için hayata geçirilen projeler, bandrollü kitap ve telif hakları alanlarında, bakanlığa bağlı kurumların 2024'te hayata geçirdiği faaliyetlere ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, bakanlık bünyesindeki halk kütüphanesi sayısı 1301'e çıkarken, kütüphane kullanım alanları 735 bin metrekare seviyesine yükseldi. Kütüphane üye sayısı 6,6 milyon kişiye, kitap sayısı ise 25,8 milyona çıktı. Yıl sonu itibarıyla da halk kütüphanelerine toplam 38 milyon ziyaretçi geldi.

Bakanlığın, "Edebiyat Eserlerini Destek Programı" ile toplam 545 ilk eserin yayımına destek sağlandı. Yıl boyunca Bakanlıkça derlenen kitap sayısı 105'i aştı.

Devlet Tiyatroları

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün 75 yıllık tarihinde ilk kez, 2023-2024 tiyatro sezonunda, yüzde 66 artışla 2 milyon 149 bin 361 seyirci sayısına ulaşılırken, 224 oyun, 737 turne ve 59 sahne sanatseverlerle buluştu. Yeniden hayata geçirilen "Büyük Anadolu Turnesi" kapsamında, "Kamyon Tiyatro" ile 55 il, 80 ilçede 41 bin 848 kişi için oyunlar sahnelendi.

Bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devlet Tiyatrolarına sanatçı ve teknik destek sağlanırken, 9 tiyatro festivalinde 424 temsille 126 bin 163 seyirciye, Kültür Yolu Festivallerinde ise 60 oyun, 175 temsille 63 bin 518 seyirciye ulaşıldı.

Devlet Opera ve Balesi

Bakanlığa bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün 2024 yılı faaliyet verilerine göre, Türkiye Kültür Yolu, ulusal ve uluslararası festivallerde 148 etkinlikte 134 bin 844 seyirciye, sanat sezonunda ise 1009 temsilde 613 bin 276 seyirciye ulaşıldı.

6 ilde düzenlenen Anadolu Opera ve Bale Festivalinde, 15 etkinlik ve 15 bin 358 izleyiciyle buluşulurken, "Yetenek Her Yerde" projesiyle, Şırnak, Erzincan, Kırklareli, Ardahan, Hatay ve Denizli'de 116 çocuğun yetenek taraması gerçekleştirildi.

Sinema sektörüne 381 milyon lira destek verildi

Yıl boyunca sinema sektöründe, 56 projeye 256 milyon lira destek sağlanırken, "Yerli Film Gösterim Desteği" kapsamında 108 sinema salonuna 28 milyon lira katkıda bulunuldu. Sinema sektörüne toplamda ise 381 milyon lira destek verildi.

Uluslararası alanda tanıtım konusunda Türkiye, Cannes ve Berlin gibi prestijli festivallerden MIPCOM ve Dubai fuarlarına kadar birçok platformda sinema ve dizi sektöründe adından söz ettirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği Türk filmleri, 2024'te, önemli festivallerde yarıştı ve ödüllere layık görüldü.

Bakanlığın, "Çocuklar İçin Gezen Sinema" projesi kapsamında, 22 il, 150 ilçede 400 binden fazla çocuk sinemayla buluşturuldu. "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesiyle 100 bin çocuğa ilk kez sinema deneyimi yaşattırıldı.

Bandrollü kitap ve telif hakları

Açıklamaya göre, yayımcılık sektöründeki büyüme ve korsan kitapla mücadele çalışmalarının etkisiyle bandrollü kitap sayısında 2002'ye göre yüzde 202 oranında artış sağlandı. 2002'de 135 milyon olan bandrollü kitap sayısı, 2024'te 408 milyonu aştı.

Telif hakları sahiplerini temsil eden meslek birliklerinin gelirleri ise son 10 yılda 11 kat artarak 2023'te 1 milyar 165 milyon liraya ulaştı.

Bu yıl 4 bin 293 eser ve yapım tescil edildi. En çok tescil yapılan alanlar sırasıyla; müzik albümü (1350), bilgisayar programı (1231), ilim-edebiyat eseri (676) ve sinema filmi (522) oldu.

Kaynak: AA

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