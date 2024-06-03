23'üncü Tokat En'leri Ödül Töreni'nde İHA'ya ödül - Son Dakika
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Kültür Sanat

23'üncü Tokat En'leri Ödül Töreni'nde İHA'ya ödül

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Tokat Gündem Gazetesi tarafından düzenlenen 23. Tokat En'leri Ali Şevki Eren Ödül Töreni'nde İhlas Haber Ajansı İstanbul Muhabiri Halit Arslan yılın başarılı gazetecisi ödülünü aldı.

03.06.2024 13:03  Güncelleme: 13:21
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23'üncü Tokat En'leri Ödül Töreni'nde İHA'ya ödül

KOCAELİ - Tokat Gündem Gazetesi tarafından düzenlenen 23. Tokat En'leri Ali Şevki Eren Ödül Töreni, 2 Haziran'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende, İhlas Haber Ajansı İstanbul Muhabiri Halit Arslan da yılın başarılı gazetecisi ödülü aldı.

Tokat ilinin adına düzenlenen ve Türkiye tarihinin en uzun soluklu organizasyonlarından biri olan Tokat En'leri Ali Şevki Eren Ödül Töreni, Tokat Gündem Gazetesi yayın kurulu tarafından bu yıl 23. kez düzenlendi. Türkiye genelinde başarılı bulunan yönetici, milletvekili, belediye başkanı, iş dünyasından isimler, sanat, basın, spor, sivil toplum kuruluşlarının ve bireysel başarıların değerlendirildiği organizasyonda, birçok kişi ve kuruluş ödüllerini aldı. Ödül töreni, Tokat Gündem Gazetesi imtiyaz sahibi Bayram Güvercin'in açılış konuşmasıyla başladı.

Sanatçı Seyhan Güler ve Gazeteci Hakan Erden'in sunuculuğunu yaptığı ödül gecesinde, yılın başarılı gazetecileri kategorisinde yaptığı haber çalışmalarıyla İhlas Haber Ajansı İstanbul Muhabiri Halit Arslan, yılın başarılı gazetecisi ödülüne layık görüldü. Arslan ödülünü emekli vali Amir Çiçek ile Reşadiye Belediye Başkanı Ergün Ünal'dan aldı.

Halit Arslan, "Tokat Gündem Gazetesinin başarılı muhabir ödülü olarak bu ödülü almaya layık görüldük. Sahada yapmış olduğumuz haberlerimiz ve çalışmalarımızdan dolayı bize verdikleri bu ödülden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmanın eseri, gayretin mükafatı. İhlas Haber Ajansı ailesi olarak bu ödülü almaktan mutlu olduk. Gündeme dair haberleri geliştirerek yapanlar işte böyle ödüllerle mükafatlandırılıyor. Biz de Tokat Gündem gazetesi ailesine Tok Gönül Derneği'ne Filistinli kardeşlerinizi hatırladıkları ve Filistinli kardeşlerimize burada sergi yapıp buradan gelen gelirin tamamını Filistinlilere gönderdikler için ayrıca teşekkür ediyorum. İhlas Haber Ajansı olarak biz de bu ödülü alıp gerçekten gururlandık" dedi.

Reşadiye Belediye Başkanı Ergün Ünal, "Bu program dolayısıyla Tokat gündem gazetesi yöneticilerine hepsine teşekkür ediyorum. Bu etkinliği uzun süredir yapıyorlar. Hem sıladaki hem yereldeki Reşadiyelilere bir hareket getiriyorlar. Tokatlılara güzel bir etkinlik, güzel bir heyecan bu heyecanla buradayız" diye konuştu.

Tokat Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zekeriya Yılmaz, " Bir organizasyonun sürdürülebilir olması onun değerleri ile doğru orantılıdıt. Eğer yaptığınız organizasyonlarda bir takım temel değerleri koruyorsanız insanlar rağbet ediyor. Bu yıl Kocaeli kongre fuar merkezinde yapıyoruz. İnsanlar burada bir fuar mantığı ile buluştular. Tokat buluşması dedik adına. Bu çeyrek asırlık yayın hayatında tüm değerlerini koruyarak ve yerel yayıncılık sosyal sorumluluk olarak addettiğimiz bir anlayışla ortaya getirdiğimiz bu çalışmalar gerçekten insanlar tarafından da kabul görüyor. Dolayısıyla bundan sonra da aynı heyecanla nice 25 yıllara diyelim" dedi.

Törendeki satışlar Filistin için

Aynı zamanda, Kocaeli Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen 23. Tokat En'leri Ödül Töreni kapsamında TOKGÖNÜL Derneği organizasyonu ile açılan stantlarda ve düzenlenen yöresel defilede giyilen elbiseler ile masa örtüsü ve yazma gibi ürünlerin satışından elde edilecek gelirler Filistin'e bağışlanacak. Ayrıca, davetlilere yöresel yemeklerden olan keşkek ve Tokat sarması ile birlikte çeşitli ikramlar yapıldı.

23\'üncü Tokat En\'leri Ödül Töreni\'nde İHA\'ya ödül
Kaynak: İHA

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