4 ülkeden Kırşehir'e gelen gençler Neşet Ertaş'ın türkülerini birlikte söyledi - Son Dakika
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4 ülkeden Kırşehir'e gelen gençler Neşet Ertaş'ın türkülerini birlikte söyledi

4 ülkeden Kırşehir\'e gelen gençler Neşet Ertaş\'ın türkülerini birlikte söyledi
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Kırşehir Gençlik ve Kültür Derneğinin projesi kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve İtalya'dan kente gelen 30 öğrenci, Neşet Ertaş Türkü Bahçesi'ni ziyaret etti. Gençler, sanatçının türkülerinin isimlerini taşıyan duraklarda fotoğraf çektirip eserleri dinleyerek "Neredesin Sen" türküsünü birlikte söyledi.

Türkiye ile 4 ülkeden Kırşehir'e gelen 30 öğrenci, halk ozanı Neşet Ertaş'ı tanıma ve türkülerini dinleme fırsatı buldu.

Kırşehir Gençlik ve Kültür Derneğinin "Folklor ile Tarihe Yolculuk Projesi" kapsamında Türkiye ile Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve İtalya'dan kente gelen 30 genç "Neşet Ertaş Türkü Bahçesi"ni ziyaret etti.

Gençler burada sanatçının "Ah Yalan Dünya", "Neredesin Sen", "Gönül Dağı", "Mühür Gözlüm", "Ahirim Sensin" gibi türkülerinin isimlerini taşıyan duraklarda fotoğraf çektirip eserleri dinledi.

Bahçedeki Neşet Ertaş'ın doğup büyüdüğü evin birebir örneğini de inceleyip "Neredesin Sen" türküsünü birlikte söyleyen gençler, davul zurna ekiplerinin gösterisine de eşlik etti.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, gazetecilere, yurt dışından gelen gençlerin Kırşehir'i ve Neşet Ertaş'ı yakından tanıma fırsatı bulduğunu ifade etti.

İtalya'dan gelen Rosita Sofia da buraya lise öğrencisi olan 6 kişilik ekiple geldiğini söyledi.

Neşet Ertaş'ın eserlerinden çok etkilendiğini dile getiren Sofia, anlamını öğrenince daha da şaşırdığını belirtti.

Romanya'dan gelen Ana Andreea Florea ise "Geldiğimizden beri burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Müzik ve dans kültürünü çok sevdim. Özellikle dansta insanların el ele tutuşması ve ellerini omuzlarına koyması, insanları bir araya getirmesi açısından çok güzel. Araştırdığımda gördüm ki Neşet Ertaş'ın müzikleri çok anlamlı ve etkileyici." dedi.

Gençler, Ahi Evran Külliyesi, Cacabey Medresesi, Japon Bahçesi, Kesikköprü ve Savcılı Plajı'nı da ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 4 ülkeden Kırşehir'e gelen gençler Neşet Ertaş'ın türkülerini birlikte söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 ülkeden Kırşehir'e gelen gençler Neşet Ertaş'ın türkülerini birlikte söyledi - Son Dakika
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