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4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu Ankara'da başladı - Son Dakika

4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu Ankara'da başladı

10.12.2021 12:44
4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu Ankara'da başladı

Başkentte, filmler ile felsefe arasındaki ilişki ve sinemanın felsefeye katkıları gibi konuların ele alınacağı "4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu" başladı.

Başkentte, filmler ile felsefe arasındaki ilişki ve sinemanın felsefeye katkıları gibi konuların ele alınacağı "4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu" başladı.

Ankara Kent Konseyi Kabul Binası'nda, Sinefilozofi Dergisi koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası, Ankara Bilim Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü ve Tam Sanat Derneği tarafından desteklenen 4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu'nun ilk oturumu düzenlendi.

AA muhabirine etkinlik hakkında bilgi veren Sinefilozofi Dergisi Genel Yayın Müdürü ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztürk, 2018'den itibaren sinema ve felsefe temalı sempozyumlar düzenlediklerini belirtti.

Dünyada sinema felsefesiyle ilgili sadece İngiltere'de bir film felsefe okulunun yer aldığına dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:

"Dünyada bunun dışında bir oluşum yok ama sinema felsefesi olağanüstü yükselişe sahip. Bu sinemada düşüncenin olduğunu gösteriyor. Yani sinema sadece eğlencelik bir mesele değil tam tersine hayat, insan ve kendimiz üzerine düşünebileceğimiz önemli bir etkinlik. Sinemayı, daha farklı bir şekilde izlememiz gerekiyor. Farklı bir sinema eleştirisi ile hem yönetmenleri farklı filmleri üretmeye zorlamak hem de izleyicilerin kulaklarını, gözlerini değiştirmek için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz."

"Bütün hikaye, enerjimizi birleştirerek sinerjiye dönüştürmektir"

Öztürk, daha önce İstanbul'da düzenledikleri etkinliği bu yıl entelektüelliğin merkezleri arasında yer alan Ankara'da düzenlediklerini ifade ederek, dünyanın farklı bölgelerinden sinema filozoflarının çevrimiçi etkinliğe katılacağını aktardı.

Ankara'da "düşünce filmleri festivali" düzenlemek istediklerini ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki çalışmaları Ankara'da yapma fikrindeyiz. Ankara'daki insanlar sinema eleştirisi konusunda yeni bir düzeye geçecektir. İleriki dönemlerde bunlara şahit olabiliriz. Örneğin festivalimizde panelistler İstanbul'dan gelmektedir. Ankara'ya bakış açısı zaman içerisinde değişecek diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra Ankara'da sinema ve tiyatro ile ilgili bir çok okul ve eğitim merkezi bulunmaktadır. Bütün hikaye, enerjimizi birleştirerek sinerjiye dönüştürmektir. Ankara'daki enerji, sinerjiye dönüşürse olağanüstü potansiyeli var. İstanbul dışında son derece iddialı bir festival ile gündeme gelmek istiyoruz."

Söyleşi ve panellerin düzenleneceği festival, 12 Aralık'ta sona erecek.

4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu Ankara'da başladı
4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu Ankara'da başladı
4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu Ankara'da başladı
4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu Ankara'da başladı
4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu Ankara'da başladı

Kent Konseyi, İstanbul, Ankara, Sinema, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu Ankara'da başladı - Son Dakika


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